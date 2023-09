Napelemek: új, kiemelten fontos célcsoportot azonosított a kormány

A kormány hosszú távú elképzeléseit tartalmazó Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) közelmúltban felülvizsgált, frissített verziója szerint a háztartási méretű (HMKE) megújuló kapacitások elterjesztésének új, kiemelten fontos célcsoportját a vállalkozások képezik, melyek ezáltal képesek megtermelni a saját maguk által felhasznált energia egy részét. A stratégiai dokumentum ugyan az ezzel kapcsolatos konkrétumokkal is adós marad, de az energiaválság megmutatta, hogy milyen irányban elindulva lehetne ösztönözni a cégek napelem-telepítéseit.

Jókora bizonytalansági faktort vett ki a háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE-k) hazai szabályozási környezetéből Lantos Csaba energiaügyi miniszter szeptember 8-i bejelentése, miszerint az, aki szeptember 7. éjfélig jelezte az elosztóhálózati társaság felé háztartási napelem telepítési igényét, és 2025. végéig befejezi a beruházását, a telepítéstől számított tíz éven át az éves szaldó elszámolási rendszerben maradhat. A fejlemény az érintett több mint 200 ezer HMKE-tulajdonos és az egész piac szempontjából rendkívül lényeges, hiszen kiszámíthatóbbá teszi a beruházások megtérülését, ami elengedhetetlen feltétele a magyarországi napelemes kapacitások dinamikus bővülésének.

A jelenleg a korábbinak csak a törekékére rúgó kereslet fellendítéséhez viszont arra is szükség van, hogy az újonnan csatlakozókra és a 2014-nél régebben telepített HMKE-vel rendelkező termelő-fogyasztókra vonatkozóan 2024-től kötelezően bevezetendő bruttó elszámolás konkrétumai is mielőbb ismertté váljanak, ahogyan a betáplálási stop megszüntetésére is. Ezek ügyében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter fontos bejelentéseket, illetve utalásokat tett a szeptember 13-i Kormányinfón, melyek alapján az új rendszerben a háztartások a Paksi Atomerőműnek is fizetett tarifán (~13 Ft/kWh) táplálhatnak majd be a hálózatba, illetve január 1-től az ország területének több mint 90%-án feloldhatják a betáplálási stopot. A következő napokban-hetekben a konkrétumoknak is meg kell jelenniük a közelgő határidőre, valamint a kívánatos kiszámíthatóságra tekintettel, amely a napelemes szegmens kilátásai, illetve a 25 éves várható élettartamú beruházás mellett döntő fogyasztó-termelők szempontjából is kiemelten fontos.

A ma már 2000 MW körüli napelemes HMKE-kapacitás egészséges növekedésének újraindítása nélkülözhetetlen az energiastratégia megvalósításához, mivel a megújulóenergia-, illetve kibocsátáscsökkentési (klíma-) célok mellett az ország energiafüggetlenségét is erősíti az energiaimport mérséklése révén. Elsősorban ezekre hivatkozva az Energiaügyi Minisztérium is visszatérően hangsúlyozza, hogy a kimagasló ütemű hazai napelemes bővülés folytatásában érdekelt, ezért - közlése szerint - a tiszta megújuló energiaforrás hasznosítását a jövőben is támogatja és ösztönzi, amihez ugyanakkor megkerülhetetlen feladat a napenergia minden korábbi várakozásnál gyorsabb térnyeréséhez folyamatosan alkalmazkodó szabályozási, műszaki-hálózatbiztonsági és gazdasági keretek megteremtése.

Még fontosabbak lettek a HMKE-k, de nincs új célszám

A vonatkozó hosszú távú kormányzati elképzelések nyilvánvalóan meghatározóak a háztartási méretű napelemes rendszerek szegmensének jövőjére nézve, ezért az elmúlt időszakban a témában megjelent hírek és üzenetek mellett érdemes ilyen szempontból megvizsgálni a kormány erre vonatkozó stratégiai terveit is. Az ezeket rögzítő egyik legfontosabb kulcsdokumentum a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT), amelyben az európai uniós előírás értelmében a tagállamoknak a 2030-ig terjedő időszakban tervezett főbb szapolitikai intézkedéseit kell ismertetniük. A 2019-ben készült, 2020 elején nyilvánosságra hozott NEKT-ek jelenleg éppen felülvizsgálat alatt állnak, de a magyar tervnek már elérhető a frissített változat első, nem végleges teljes verziója, amely alapján képet kaphatunk a kapcsolódó kormányzati szándékokról.

Érdekesség, hogy a bár az új NEKT-ben a kormány lényegében kétszeresére, 12 000 MW-ra emelte az eredetileg kijelölt 6000-6500 MW-os 2030-as naperőmű-kapacitás célszámot,

a HMKRE-re vonatkozó új célkitűzést nem tartalmaz a dokumentum.

A NEKT eredeti verziója azzal számolt, hogy 2030-ra legalább 200 ezer hazai háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemmel. Ehhez képest a legutóbbi rendelkezésre álló adatok szerint 2023 közepén több mint 185 ezer olyan napelemes HMKE működött itthon összesen mintegy 1344 MW beépített teljesítőképességgel, amely természetes személyhez, "hazai háztartáshoz" volt köthető. A jelenlegi bővülési trend alapján feltételezhető, hogy a 200 ezres célszám még 2023 vége előtt teljesülhet, az átlagos rendszerméret viszont már most is meghaladja a 7 kW-ot a lakossági ügyfélkörben is, utalva az elektrifikációs trend (hőszivattyúk, elektromos autók, stb) vártnál erőtljesebb jellegére is.

A HMKE-k fontossága az energiaválság hatására még jobban felértékelődött, hiszen a napelemekkel a háztartások, cégek és intézmények érdemben mérsékelhetik fájdalmasan megemelkedett energiaköltségeiket, egyúttal pedig a földgázigény is csökken. Ennek megfelelően fogalmaz a frissített NEKT is az energiakrízis és az orosz-ukrán háború tapasztalainak birtokában, összhangban a kormányzati kommunikációval. E szerint:

"A háztartási méretű napelemek terjedésével egyre több a saját termelésre is képes fogyasztó, ami a fogyasztás tudatos szabályozásánál még aktívabb piaci szerepvállalás lehetősége mellett a háztartási szinten értelmezett energiafüggetlenség erősítését is biztosítja.

Továbbra is cél az egyéni fogyasztók (legyen szó a lakosságról, avagy vállalkozásokról) megújuló forrásokra alapozott saját célra történő energiatermelés növelése, ami által a villamosenergia hálózat terhelését is mérsékelni tudjuk.

A terv szerint az a tény is a háztartási méretű kiserőműként definiált termelőegységek további növekedése felé mutat, hogy az újépítésű ingatlanokra 2024 után alkalmazandó „közel-nulla” épületenergetikai szint átlagos 25%-os megújulóenergia-hányad biztosítását teszi kötelezővé.

Fókuszban a vállalkozások

Az új NEKT-ben a kormány leszögezi, hogy a háztartási méretű kiserőművek telepítésének elmúlt években látható igen dinamikus felfutása, illetve a növekvő trend megtartása érdekében olyan komplex szabályozási és pénzügyi megoldást kíván bevezetni, mely hosszabb távon is fenntartható mind a kiserőművek tulajdonosai, mind pedig a villamosenergia-hálózat egésze szempontjából. Ehhez kapcsolódóan a dokumentum például az energiaközösségek, az energiatárolás, az aggregátorok és az okos mérés elterjedésének ösztönzését, valamint új gázüzemű erőművek (CCGT) rendszerbe integrálását is célként azonosítja, a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben foglaltaknak egyébként megfelelően.

Mindez nem nevezhető újdonságnak az előzmények ismeretében. Az új NEKT azonban szolgál ilyennel is a HMKE-téma kapcsán, amikor új fogalmaz:

Az 50 kW alatti megújuló kapacitások elterjesztésének új, kiemelten fontos célcsoportját a vállalkozások képezik, melyek ezáltal képesek megtermelni a saját maguk által felhasznált energia egy részét.

A dokumentum nem szolgál konkrétumokkal arra vonatkozóan, hogy pontosan mit is jelent mindez, és hogy milyen célokkal, valamint intézkedésekkel tervez a kormány az új, kiemelten fontos célcsoport HMKE-telepítéseinek ösztönzéséhez.

Bár a témával foglalkozó cikkek és kormányzati kommunikáció legtöbbször a HMKE-szegmens lakossági ügyfeleire fókuszál, fontos megemlíteni, hogy az adatok összevetéséből kiderül, nagyon sok, több mint 30 ezer háztartási méretű napelemes rendszer nem természetes személyekhez köthető, hanem jellemzően cégekhez, intézményekhez. A statisztika szerint ezek átlagosan csaknem háromszor akkorák, mint a lakossági rendszerek, és teljesítményük jellemzően a 20 kW-ot közelíti. Jelentőségük az összességében mintegy 600 MW-nyi beépített teljesítőképességükre, valamint a kisvállalkozások tízezreinek energiaellátásában - így a magyar gazdaság egészében is - betöltött fontos szerepükre tekintettel is óriási.

Változás jöhet a szabályozásban

Amennyiben a kormány valóban meg akarja könnyíteni a vállalkozások számára saját napelemes HMKE telepítését - amint arra a NEKT megfogalmazásából következtetni lehet -, akkor annak egyik leghatékonyabb módját valószínűleg szintén az elszámolási szabályok módosítása jelentheti. A villamosenergia-árak elszállása, valamint a hazai szabályozási környezet miatt ugyanis a HMKE-s cégek rendkívül nehéz helyzetve kerültek az energiaválság alatt,

lényegében lehetetlenné téve a villamosenergia-kereskedők számára a kis napelemes rendszerrel rendelkező cégek kiszolgálását.

A piaci energiaárak emelkedésének egy pontján a villamosenergia-kereskedők számára veszteséges tevékenységgé vált kiszolgálniuk azon céges ügyfeleiket, melyek HMKE-vel rendelkeznek: míg ugyanis a vállalati ügyfelek alapból nem az egyetemes szolgáltatás hatálya alá tartoznak, hanem piaci áron kell megállapodniuk a kereskedővel az ellátásról, addig a villamosenergia-törvény által a hálózatba betápláló HMKE-s felhasználók esetében egyelőre még előírt éves szaldó elszámolás során ugyanazt az árat kell alkalmazni a termelésre és a fogyasztásra.

Mindez azt jelenti, hogy a kereskedők a piaci áramárak megugrása idején nem tudtak, nem tudnak HMKE-s céges ügyfeleik számára új szerződési ajánlatot tenni, felmondják futó szerződéseiket, illetve előzetes feltételként kikötik, hogy amennyiben az ügyfél HMKE-t telepít, ugyancsak felbontják szerződésüket. Miután számukra azonnali piaci árazású konstrukció fizikálisan sem adható, esetükben a villamosenergia-kereskedő még az ügyfélkezelési költséget sem képes kitermelni.

A problémát tehát a vonatkozó aktuális szabályozás, illetve annak ellentmondásossága okozza. A megoldást pedig a fentiekből következően a szabályozás módosítása jelenthetné, melynek eredményeképpen

a kereskedő és fogyasztó a versenypiacon szabadon állapodhatna meg az árról - a termelési árról is -, valamint az elszámolási feltételekről.

Az újonnan telepítendő céges HMKE-k esetében a 2024. január 1-jétől bevezetendő bruttó elszámolási rendszer kereteinek megfelelő kialakítása mutathat kiutat ebből a helyzetből, viszont a már meglévő HMKE-kre ez értelemszerűen nem vonatkozna. Az ügyfélkörről az áramkereskedő társaságok sem szívesen mondanának le hosszú távon, ezért e témában már tavaly év végén, az Energiaügyi Minisztérium megalakulása után egyeztetés kezdődött a felek között. És bár a megoldás kidolgozása - igazolva az akkori várakozásokat - időigényes folyamatnak tűnik, az új Nemzeti Energia- és Klímaterv megerősíti, hogy várhatóan ezen a területen is változás jön a közeljövőben.

Címlapkép forrása: Tsvetan Ivanov via Getty Images