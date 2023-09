Újabb kellemetlen hírt kaptak a naperőművesek: még tovább kell várniuk a partvonalon

November 11-ére halasztotta el a kormány az erőművek (és energiatárolók) csatlakozásához rendelkezésre álló elérhető szabad hálózati csatlakozási kapacitások második közzétételének határidejét, vagyis a befektetőknek további két hónapot kell várniuk arra, hogy megtudhassák, van-e hely a magyarországi villamosenergia-rendszerben az eddig engedélyezetteken túl újabb erőművi kapacitások befogadására. Ezzel az eredetileg tervezett 2022 novemberi határidőt harmadszorra halasztották el, miután előbb tavaly év végén 2023 májusára, majd idén márciusban szeptemberre csúszott a terminus. A lépés akár azt is sugallhatja, hogy az új naperőmű-kapacitás befogadásához szükséges hálózati fejlesztések lassabban haladnak, mint azt a kormány márciusban előre látta, de a háttérben felsejlik egy folyamatban lévő jogszabály-módosítás is.

Tolódik a határidő

Miközben az elmúlt napokban a kormány fontos változásokat jelentett be a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek termelésének elszámolásával kapcsolatban, és azt is közölte, hogy az újonnan csatlakozó HMKE-kre vonatkozó, tavaly ősszel hirdetett átmeneti betáplálási korlátozást 2024 januárjában oldják fel az ország területének nagy részén, a nagyobb, ipari méretű napelemparkok hálózati csatlakozása frontján is lényeges fejlemények történtek az elmúlt napokban.

Amint ugyanis a szeptember 13-i Magyar Közlönyben megjelent 426/2023. (IX. 13.) számú rendeletéből kiderül: a kormány szeptember 11-éről két hónappal november 11-ére halasztotta el az erőművek (és energiatárolók) csatlakozásához rendelkezésre álló elérhető szabad hálózati csatlakozási kapacitások második közzétételének határidejét, vagyis

a befektetőknek további két hónapot kell várniuk arra, hogy egyáltalán megtudhassák, van-e hely a magyarországi villamosenergia-rendszerben

az eddig engedélyezetteken túl újabb erőművi kapacitások befogadására, ami a beruházások gazdasági életképességének alapvető feltétele. Ezzel az eredetileg tervezett 2022 novemberi határidőt harmadszorra halasztották el, miután előbb tavaly év végén 2023 májusára, majd idén márciusban szeptemberre csúszott a terminus.

Miután Magyarországon évek óta szinte csak fotovoltaikus erőművek épülnek, a fejlemények elsősorban a naperőmű-beruházókat érintik, bár mint az előző, egyben első közzétételi eljárás eredményeiből kiderült, kisebb kapacitással más típusú új erőművek és energiatárolók hazai telepítésére és csatlakoztatására is van szándék a befektetők részéről.

A második közzétételi eljárás indítására, vagyis a tulajdonképpeni közzétételre eredetileg 2022 november elején kellett volna sort keríteni, mivel - ahogyan a villamosenergia-törvény jelenleg is rögzíti - az elosztó cégeknek ("hálózati engedélyesek") és a Mavirnak hathavi rendszerességgel kell publikálniuk tájékoztatóikat. A mostani újabb, immár harmadik halasztás akár azt is sugallhatja, hogy az új naperőmű-kapacitás befogadásához szükséges hálózati fejlesztések lassabban haladnak, mint azt a kormány márciusban előre látta, de a Mavir honlapján ez ügyben megjelent rövid közlemény mintha másra utalna.

E szerint "az erőművi csatlakozásokra vonatkozó, második közzétételi eljárás indítását (közzétételt) a hálózati engedélyesek a közzétételi eljárást érintő, folyamatban lévő jogszabály-módosítástól teszik függővé". Arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó jogszabály-módosítás miről szól, nem sikerült információkat szereznünk az átviteli rendszer irányítójától és a szaktárcától, de elképzelhető, hogy az összefügg a kormány azon, az uniós források felhasználásával is kapcsolatos tervével, miszerint még jobban egységesítené a megújuló energiaforrások hálózati csatlakozási eljárását.

A nagy napelemparkok mintegy 60%-át adják az elmúlt években nemzetközi összevetésben is gyorsan bővülő, ma már több mint 5000 MW-os magyar fotovoltaikus erőművi kapacitásnak, így jelentős részben hozzájárultak nem csak az energia- és klímapolitikai célok eléréséhez, de a kapacitásbővülésnél lassabban fejlesztett magyar villamosenergia-hálózat kapcsolódó kihívásainak megnövekedéséhez is. A kisebb-nagyobb naperőművek által egyaránt felerősített problémát egyrészt a rendszerszintű kiegyenlítő-szabályozási kapacitáshiány jelenti, másrészt a helyi szintet (elosztóhálózatot) érintő feszültségtartási kihívások, amihez áramlási torlódási gondok is adódnak.

Ezek a hálózati problémák vezettek oda, hogy a HMKE-k esetében 2022 őszén ideiglenes betáplálási moratóriumot hirdettek, míg a nagy napelemparkok esetében hivatalosan 2022 május 2-ától, valójában azonban már 2021 óta korlátozták és megszigorították a hálózati csatlakozást az újonnan létesítendő erőművek számára.

Új eljárást vezettek be

Részben a fenti kihívásokra tekintettel egy 2021 tavaszi törvényi változtatás módosította az erőművek hálózatra kapcsolásához elengedhetetlen csatlakozási kapacitások kiosztásának gyakorlatát. Az előírás szerint a termelők ezentúl az átviteli vagy az elosztóhálózathoz kizárólag kompetitív kapacitáskiosztási eljárásban vagy egyedi eljárásban való részvétellel csatlakozhatnak. A törvény szerint a kompetitív eljárást érintően az átviteli rendszerirányító (Mavir) és az elosztói engedélyesek kötelesek a szabad kapacitásokról nagyfeszültségű és közép/magasfeszültségű transzformátorállomások szerinti bontásban, valamint a csatlakozás műszaki és előrelátható gazdasági feltételeiről 6 havonta részletes tájékoztatást közzétenni.

Ezzel szemben a korábbi rend szerint az új naperőmű-projektet tervező beruházó egy egyszeri adminisztrációs díj fejében műszaki tájékoztatóért folyamodhatott az áramszolgáltatóhoz, megjelölve a helyszínt, az igényelt, betáplálni kívánt kapacitás mértékét, ami alapján az áramszolgáltató megvizsgálta a hálózatba integrálása pénzügyi, műszaki feltételeit.

A tavaly májustól megújult csatlakozási folyamat lényege, hogy az átviteli és elosztói engedélyesek közös adatbázis alapján, együttes igényvizsgálati eljárással határozzák meg a magyarországi villamosenergia-rendszerbe aktuálisan befogadható új erőművi kapacitások mértékét, illetve a csatlakozás időpontját. Ezzel a megoldással a Mavir szerint egyebek mellett biztosítható, hogy legkisebb költség elve alapján a megnövekedett hálózati csatlakozási igények kiszolgálásához

csak a valóban szükséges hálózati beruházások valósuljanak meg.

Egyedi eljárás keretében lehetett csatlakozási lehetőséget igényelni

A közzétételi eljárás keretében a hálózati engedélyesek először 2022. május 2-án publikálták tájékoztatójukat. Mint emlékezetes, az akkori tájékoztatás úgy szólt, hogy az aktuális szabad erőművi csatlakozási kapacitás értéke 0 megavoltamper (MVA) volt, a Mavir pedig szintén 0 MVA-ban állapította meg a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyának és a kiegyenlítő szabályozási kapacitásoknak a biztosíthatósága szempontjából a villamosenergia-rendszerbe befogadható időjárásfüggő erőművi kapacitás mértékét (korlátját).

Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az akkor már befogadott csatlakozási igényeken túl "normál körülmények között" nem állt rendelkezésre hálózati csatlakozási kapacitás, azok a naperőmű-befektetők azonban, akik vállalták az úgynevezett mentességi feltételeket, egyedi eljárás keretében továbbra is igényelhettek csatlakozási lehetőséget. Az egyedi eljárás feltételeit teljesítő igénylők a vonatkozó határidő szintén többszöri elhalasztását követően idén május-júniusban meg is kapták az igénybejelentésüben meghatározott csatlakozásra vonatkozó, konkrét feltételeket tartalmazó ajánlatot (műszaki-gazdasági tájékoztatót – MGT), az abban foglalt műszaki-gazdasági feltételek teljesítésével pedig biztosíthatták maguknak a hálózati csatlakozás lehetőségét.

Mint az eredmények összesítéséből kiderült,

az egyedi eljárás keretében a hálózati cégeknek közel 5000 MW-nyi csatlakozási igényt nyújtottak be a befektetők,

azonban a jelentős részük által erős kritikával fogadott feltételek megismerése után ebből 2065 MW-nyi új kapacitást kötöttek le a hálózati engedélyes társaságok most lezáruló első közzétételi eljárásában, amelyből 1600 MW fűződik napelemparkok-projektekhez. Ez azt jelenti, hogy a korábban befogadott mintegy 4000 MW-nyi igénnyel együtt összesen közel 6000 MW-nyi új napelempark-kapacitás épülhet Magyarországon 2028 végéig a jelenlegi mintegy 3200 MW-ot követően.

Címlapkép forrása: Shutterstock