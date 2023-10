A magyar gazdaság igazi rejtélye, ami még a kormányt is megtréfálja

Idén a költségvetés megborulása okozza a legnagyobb fejtörést és a legtöbb feladatot a kormányzati gazdaságpolitika számára. A helyzet odáig fajult, hogy ismét emelni kellett a hiánycélt, de még távolról sem biztos, hogy ez elegendő lesz. A büdzsé elcsúszásában a legnagyobb szerepet az általános forgalmi adóból származó bevételek játszották. Most bemutatjuk, mennyire jelentős ez a tényező a deficit elszállásában, és ezzel együtt rámutatunk a magyar gazdaság egyik legnagyobb rejtélyére.

A 2023-as költségvetés nincs jó állapotban, olyannyira akuttá vált az idei büdzsé ügye, hogy már a kormánynak is lépnie kellett. Az eredeti 3,9%-os GDP-arányos hiánycélt 5,2%-ra emelte, de már most vannak olyan elemzői vélemények, miszerint ez sem lesz elég.

Áfabevételi mínusz

Több cikkünkben is foglalkoztunk azzal, hogy a költségvetés elcsúszása egyszerre több okra vezethető vissza. Az is konszenzus ugyanakkor, hogy a legnagyobb mumus idén az általános forgalmi adó, vagyis az ebből származó, az államkasszába nagyon gyatrán folydogáló áfabevételek.

Néhány főbb adat segítségével egyszerűen tudjuk érzékeltetni a helyzet komolyságát.

Idén az első 8 hónapban összesen 4352 milliárd forintnyi áfabevétel folyt be (nettó módon, vagyis befizetések mínusz a kiutalások) a költségvetésbe a részletes pénzforgalmi államháztartási adatok alapján (amit a Pénzügyminisztérium közöl), miközben tavaly az év első hónapjában 4346 milliárd forint érkezett ezen a jogcímen. Vagyis augusztus végére teljesen megállt az áfabevételek növekedése (elhanyagolható 0,1% volt a növekedés üteme), miközben a kormány éves szinten 16,4%-os növekménnyel számolt. Ha pedig a KSH által a kormányzati szektorról közölt adatok részleteit nézzük, akkor ott azt láthatjuk, hogy a negyedéves kumulált áfabevételi adatok is egyre ijesztőbb képet festenek: az éves növekedési ütem gyakorlatilag áll bele a földbe. Nem véletlen, hogy a kormányzati szektor részletes adatai alapján (ezek egyelőre az idei első félév végéig állnak a rendelkezésünkre) elkezdett platózni az áfabevételek nominális, négy negyedéves gördülő összege (6700-6800 milliárd forint körül).

Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdásza a Magyar Közgazdasági Társaság napokban rendezett szakmai rendezvényén előadásában szintén az áfabevételekből fakadó gondokra mutatott rá, és előrevetítette, hogy éves szinten az áfabevétel 900 milliárd forinttal maradhat el az előirányzattól. (A Portfolio számításai azt mutatják, hogy ha az eddigi alulteljesítés hasonlóképp folytatódik, akkor az áfabevételi elmaradás akár 1065 milliárd forint is lehet).

A közgazdász előadásában hozott egy látványos ábrát is, melyben bemutatta, hogy bruttó áfabevételek (vagyis még az áfa-visszaigényléseket le nem vonva) növekedési üteme mennyire látványosan szakadt lefelé, és a növekedési ütem csökkenése meghaladta az online pénztárgépadatokból származó forgalmi adatok lassulásának ütemét. Az elmúlt évekre visszatekintve az is jól látható, hogy ilyen elválást nem igazán lehetett eddig tapasztalni a két idősor között.

Az áfabevételek elmaradása mögött jellemzően 3 magyarázatot szoktak felhozni: 1) a magas infláció miatti reálkereset-csökkenés visszaveti a lakossági fogyasztást és ezen keresztül a forgalmi típusú bevételeket (ezt szokták fogyasztási csapdahelyzetnek nevezni); 2) beindulhatott a szürkegazdaság újbóli növekedése 3) áfavisszaigénylések.

Az első magyarázó tényezőről épp a múlt héten írtunk részletes elemzést, a második elemről egyelőre csak anekdotikus információk és mikro megfigyelésekből származó bizonyítékaink vannak. Ezek miatt érdemes megvizsgálni a harmadik fontos magyarázó tényezőt, az áfa-kiutalások alakulását.

Ez a legnagyobb rejtély

Ehhez nem kell mást tennünk, csak összegyűjteni a Pénzügyminisztérium által minden hónapban nyilvánosságra hozott részletes adatokat a bruttó bevételi áfaszámokról, valamint a kiutalási adatokról. Vizsgálódásunkból kiderült: az áfakiutalások volumene az év első három hónapjában extrém mértékben növekedett: 51, 40 és 46%-os növekedést láthattunk ezekben a hónapokban a 2022-es évhez képest (nem véletlen az alábbi ábrán látható negyedévenkénti megugrások a negyedéves elszámolásban lévő adózók miatt). A második negyedévben is dinamikus volt az áfakiáramlás (28, 21, 12 százalék), augusztusban viszont már csökkenést láthattunk. Összességében idén 6096 milliárd forintot utalt vissza az állam az áfavisszaigénylőknek, míg tavaly ez az összeg 5468 milliárd forint volt, a 630 milliárd forint körüli növekedés 11,5%-nak felel meg.

Arról azonban semmilyen pontos magyarázattal nem rendelkezünk, hogy a kiutalások mértéke és lefutása miért alakult így éven belül és miért voltak ilyen jelentős összegű visszaigénylések az adóalanyok részéről. Az ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel megkerestük az illetékes tárcát, ahonnan azonban két hónapja nem kaptunk válaszokat. A havonta közzétett minisztériumi tájékoztatóban minden egyes hónapban egyetlen mondat szerepel ennek "magyarázataként": "a kiutalások növekedéséhez hozzájárult a köztes ágazatok magasabb befizetése". Úgy tudjuk, hogy a kormány is csak találgatja ennek a jelenségnek az okát, de nincs ezzel egyedül, minden költségvetési elemzőház egyelőre csak keresi a magyarázatot. Korábbi cikkünkben már megírtuk, hogy több helyről is úgy hallottuk, hogy a visszautalások megugrása mögött az állhat, hogy a vállalatok eddig halogatták a visszaigénylésre jogosító számlák benyújtását (vagy az ezek alapján járó összeg lehívását), de most aktivizálták magukat. Ennek oka az lehet, hogy a magas kamatok korában már fájdalmasabb, ha az ilyen késlekedések miatt az állam hosszabb ideig használja a cég pénzét.

Érdemes azt is megnézni, hogy miként teljesülnek hónapról hónapra a "bruttó" áfabevételi számok a költségvetésben, vagyis a kiutalás nélküli összegek (érdemes megjegyezni, hogy értelemszerűen a költségvetés egyenlegébe a nettó áfabevételi számok kerülnek be). Szembetűnő, hogy míg az év elején a bruttó áfabevételek évesített növekedési üteme többnyire rendben volt (lekövette nagyjából az infláció mértékét), addig a második negyedévtől gyorsuló ütemben romlott a helyzet. Olyannyira, hogy augusztusban már 17,2%-kal kevesebb bruttó áfabevétel keletkezett a magyar gazdaságban, mint egy évvel ezelőtt. Ez a tényadat pedig önmagában ijesztő.

Összességében idén az első nyolc hónapban 10 448 milliárd forintnyi bruttó bevétel állt elő, szemben a tavalyi 9814 milliárd forinttal. Ez 6,5%-os (634 milliárd forintos) növekedésnek felel meg év/év alapon, ami már nagyon gyenge teljesítmény az augusztusig 20% feletti inflációs környezetben.

Címlapkép forrása: Getty Images