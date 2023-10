Valóban egyre több a mérgező munkahely?

Elcsépelt kifejezés lett a "toxikus munkahely", és a jelentése annyira kiszélesedett, hogy a jelentése egyre homályosabbá vált. Szakértők szerint ezt a jelzős szerkezetet csak a legkirívóbb viselkedésformákra kellene fenntartani. Azokra, amelyek valóban és egyértelműen elfogadhatatlanok a munkahelyeken belül és kívül is.

Szinte minden vállalatnál akad olyan alkalmazott, aki szerint a munkahelye toxikus.

Ez a kifejezés mára gyűjtőfogalommá vált a munkahelyi problémák szinte minden fajtájának leírására az etikátlan, bántalmazó, diszkriminatív vagy akár törvénytelen viselkedésre, de olyan mindennapi problémákra is, mint a rendszeres túlóráztatás, a rossz munkakörülmények, az alacsony fizetések, a zaklató főnökök vagy a kiégéshez vezető vállalati kultúra.

Az elmúlt években olyan ikonikus cégekkel és vezetőikkel szemben merült fel a vád, hogy toxikus környezetet teremtettek, mint

a Tesla, ahol a dolgozók beszámolói szerint bizonyos időszakokban akkora volt a túlmunkaterhelés, hogy a fáradtságtól sokan balesetet és különféle egészségkárosodásokat szenvedtek (például ínhüvelygyulladást, kéztőalagút szindrómát). A vállalatot többen perelték nemi alapú diszkrimináció, rasszizmus és szexuális zaklatás miatt is.

A világszerte több tízezer alkalmazottat foglalkoztató Ubisoftnál a nyilvánosságra került szexuális zaklatásokból, a bullyingből és a szexista környezetből kerekedett óriási botrány. 2020-ban például a munkavállalók negyede (!) nyilatkozott úgy, hogy valamilyen visszaélés áldozata vagy szemtanúja volt a francia cégnél. Ennek hatása az lett, hogy a fiatal és tehetséges fejlesztők ha tehették, igyekeztek messzire elkerülni az Ubisoftot, de semmiképpen nem terveztek hosszú távú karriert a társaságnál.

Az emberekkel való bánásmód jelentőségét a koronavírus-járvány értékelte igazán fel, a közösségimédia-platformok pedig megteremtették az ideális felületet arra, hogy a munkavállalók megoszthassák egymással és akár az egész világgal sérelmeiket, vagy kivesézzék a cégüknél történt konfliktusos eseteket.

Miközben világszerte egyre több eset vált ki nagy visszhangot, egyre több szakértő húzza alá: a toxikus munkahely kifejezés meghatározása valójában homályos és pontatlan.

A mérgező titulus lassan olyannyira elcsépeltté válik, hogy elveszíti jelentéstartamát, sőt, segít elfedni a valódi munkahelyi problémákat.

Mérgező nyílvesszők

A mérgező kifejezés eredete egészen az ókori szkíta íjászokig nyúlik vissza. Akkoriban a harcosok vér, trágya és kígyóméreg keverékébe mártották nyílhegyeiket, amiket a görögök toxikon pharmakonnak, azaz mérgezett nyilaknak neveztek el. A ‘toxikus’ kifejezést először angolul jegyezték fel, a 17. században.

Az ipari forradalom időszakában a veszélyes és rákkeltő vegyi anyagokat felhasználó vállalatokat nevezték toxikus munkahelynek, azaz a mérgező környezetre utaló jelzőt kezdetben a szó legszorosabb értelmében használták. Ha hihetünk az etimológiai fejtegetéseknek, akkor metaforaként először az egézségügyben jelent meg ez a szó: egy 1989-es vezetői útmutató a toxikus munkahelyeket úgy határozta meg, ahol rendszeresek a munkatársak közötti konfliktusok, homályosak a célok és értékek, agresszív a kommunikáció és a kollégákra kizárólag kihasználandó erőforrásként tekintenek.

A következő évtizedek során a toxikus szó lassan mindenütt elterjedt. Olyannyira, hogy 2018-ban az Oxford szótár az év szavának választotta, miután a #MeToo mozgalom, a toxikus maszkulinitás és a káros munkakörnyezet témája világszerte reflektorfénybe került.

Egy hiperinflálódott szó

A mérgező kifejezést lassacskán mindenre, akár egészen apró munkahelyi bosszúságok leírására is használni kezdték.

A szó hiperinflálódott, gyakran már olyan helyzetek drámai megjelölésekor is előkerül, amelyek valójában nem is mérgezőek, hanem például egy pocsék vezetővel kapcsolatos negatív tapasztalatnak számítanak

- mondja Thomas Erikson stockholmi viselkedéskutató szakértő, a Surrounded By Bad Bosses című könyv szerzője a BBC cikke szerint. A mérgező kifejezést a munka világában egyszerűen annyira túlhasználták, hogy én már nem is reagálok rá, amikor meglátom, tette hozzá.

Erikson szerint valójában nem a mérgező munkahelyek szaporodtak el gombamód, hanem magát a szót kapta fel és népszerűsítette “túl” a közösségi média.

Miközben a technológia egyre több lehetőséget teremt a valóban káros munkakörnyezet leleplezésére, arra is ösztönzi a munkavállalókat, hogy sérelmeiket egy gyűjtőfogalom, egy mára már szinte önálló életre kelt kifejezés égisze alatt osszák meg.

Ha bárki rákeres például a #toxicworkplace kifejezésre, pillanatok alatt találatok százezrei néznek vele farkasszemet.

Videók, LinkedIn posztok, pszichológiai és HR tematikájú újság- és tudományos cikkek, a figyelmeztető jeleket listázó összeállítások, szakértők és tanácsadók sorakoznak szinte végeláthatatlan sorokban.

Az alacsonyabb toleranciaszint átka

A közösségi média megteremtette a lehetőséget, hogy egyre több ember számolhasson be azokról a munkakörülményekről, amelyeket többé nem fogadnak el - azokról is, amelyek nem feltétlenül mérgezőek - hívja fel a figyelmet Natalie Norfus, az amerikai Miamiban működő The Norfus Firm HR-tanácsadó cég ügyvezető tulajdonosa a BBC szerint.

A világjárvány óta pedig csökkent a toleranciaszint a problémásnak vélt munkahelyekkel szemben

- hangsúlyozta.

Az emberek átértékelték, hogy mit ér meg számukra a munka, és megkérdőjelezik, hogy az állandó stresszel, feszültséggel, ordibálással, feszes határidőkkel és kiégéssel jellemezhető vállalati kultúrák valóban kifizetődők-e. Ma már sokan és sokkal hajlamosabbak panaszkodni olyan dolgokra, amelyekre korábban nem tették volna.

Donald Sull, az amerikai Massachusettsben található MIT Sloan School of Management vezető oktatója szerint azonban az összes munkahelyi probléma egy kalap alá vétele azzal jár, hogy a valóban káros eseteket és környezetet nem veszik olyan komolyan, mint kellene.

Leértékelődik a kifejezés. Ha minden, ami nem tetszik, mérgező, akkor ez a negatív jelző elveszíti erejét.

- mondta. Hozzátette: ez már csak azért is káros, mert amikor a vezetők ezzel a váddal szembesülnek, könnyebben elutasítják, mondván: ez csak egy divatszó.

Inkább nőjünk fel a feladathoz!

Sull szerint ráadásul az emberek közötti ellentétek, amelyeket a munkavállalók manapság már gyakran azonnal mérgezőnek titulálnak, valójában sokszor nem azok - sőt, bizonyos esetekben éppen ezek a konfliktusok fontosak a siker szempontjából, különösen a versenyző és innovatív iparágakban.

Ha felhívom a HR-t, és azt mondom, hogy a főnököm 'mérgező', ez mit jelent valójában?

- tette fel a kérdést Donald Sull. Ezzel a technikával az ember automatikusan a másikat hibáztatja, önmagát pedig felmenti a felelősség alól ahelyett, hogy leülne az illetékes kollégával, kitenné a problémát az asztalra, és felnőtthöz méltó párbeszédet folytatna arról, hogyan tudnák ketten együtt jobbá tenni a dolgokat - teszi hozzá Donald Sull.

A szakember szerint a toxikus kifejezést a legkirívóbb viselkedésformák jellemzésére kellene fenntartani, amelyek valóban és egyértelműen elfogadhatatlanok a munkahelyeken belül és kívül is. Mint például a tisztességtelen bánásmód, a zaklatás, a diszkrimináció vagy más törvénysértés.

"Csak" frusztráló vagy már toxikus

Az emberek normális és jogos alapelvárása, hogy amikor megérkeznek a munkahelyükre, a többiek tisztelettel közelítsenek hozzájuk, és ne szenvedjenek hátrányt valamilyen, a képességeik szempontjából irreleváns tulajdonság miatt. Aki mégis ilyen helyzetet idéz elő, az megszegi a munkahellyel kötött pszichológiai szerződést.

Sull szerint azonban magasra kell tenni a mércét, amikor mérgezőnek minősítünk egy munkahelyet, és sok minden múlik azon is, hogy az ember bízik-e a megérzéseiben. Akit valamilyen formában bántalmaznak, lekicsinyelnek és akivel tiszteletlenül bánnak, az legbelül pontosan érzi, hogy valami nincs rendben, és a munkanap végén sem tudja elfelejteni az őt ért sérelmeket, ez a fajta stressz - főként hosszú távon - pedig igen romboló.

Üdvös volna a mérgező kifejezést megtartani az ilyen esetek leírásához, a hagyományos "munkahelyi morgolódásra" pedig inkább olyan kifejezéseket használni, mint az irritáló, a csalódást keltő vagy a frusztráló.

Címlapkép forrása: Getty Images