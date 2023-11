Új autóipari szuperhatalom jelent meg, amely Európát is leigázná

Egyre jelentősebb szerephez jutnak a globális autópiacon a kínai márkák, az előrejelzések szerint belföldön az összértékesítésen belüli részarányuk elérheti az 50 százalékot idén, de a világ más régióiban is egyre dominánsabbá válnak. Ez a változás Európában is tetten érhető, míg néhány évvel ezelőtt nullához konvergált a részarányuk, addig 2022-re már mérhető szeletet hasítottak ki a kontinens autópiacából és ez a tendencia várhatóan a következő években csak még jobban begyorsul. De mi vezetett ahhoz, hogy a kínai autómárkák globális hódításba kezdtek, és mire számíthatunk a következő időszakban? Ezekenek a kérdéseknek jártunk utána.

Hazai pálya

Az autóipar átalakulása rengeteg kihívást állít a hagyományos autógyártók elé, de eközben lehetőséget is jelent az iparági szereplők számára. Az elektromos autók térnyerésével egyre nagyobb késztetést éreznek a kínai gyártók, hogy kiszabaduljanak a belföldi piacukról és globális tényezővé váljanak. Ennek hatását itthon is érezzük, hiszen a világ legnagyobb EV-gyártójának (elektromos és plug-in hibrid) számító kínai BYD korábban bejelentette, hogy két hazai forgalmazóval is megállapodott autóinak magyarországi forgalmazásáról, de a SAIC tulajdonában lévő MG is közölte, hogy Budapesten hozza létre regionális központját, valamint az AutoWallissal is megállapodott, mely szerint a magyar cég lesz az MG alkatrészkereskedelmi szolgáltatója.

A hazai piacukat már most is dominálják ezek a márkák, az ACEA adatai szerint 2022-ben a 44,8 százalék volt a kínai márkák részvényaránya, míg 2019-ben csak 36,1 százalék volt ez a részarány. Az AlixPartners előrejelzése szerint a 2023-as a további növekedésről szól, hiszen a prognózis alapján 50 százalék felett lehet a kínai márkák aránya a teljes belföldi értékesítésen belül.

Forrás: ACEA

De már nem csak a belföldi piacról beszélünk, hiszen Kína lassan a világ második legnagyobb autó-exportőrévé válik Japán mögött, sőt, a CarNewsChina.com szerint