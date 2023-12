Nem könnyű a családi vállalkozások átvétele

Erdei Gabriella 2023. december 14. 09:00

A következő években rengeteg hazai vállalkozás életében válik aktuálissá a cég irányításának átadása, amely minden esetben megfelelő előkészítést és tudatos stratégiát igényel. A családi vállalkozások sikeres átörökítése mellett az adott cég akár a családon kívül is tovább élhet; ha időben elkezdenek foglalkozni az átadással, mindenki meg tudja találni a hosszú távon is működőképes megoldást. Ilyenkor akár a tulajdonosváltáshoz, akár a kivásárláshoz kapcsolódó folyamatokban partner tud lenni egy bank, akinek az a legfontosabb, hogy ne szakadjon meg a folytonosság. Az építőipari kivitelezéssel foglalkozó Keviép Kft. ügyvezetője, id. Miklóssy Ferenc szerint az ő helyzetük ideális, hiszen mindkét gyermekében megvan az érdeklődés a családi vállalkozás továbbvitelére, akiknek a jövőben az iparág sajátosságai miatt rengeteg kihívással kell szembenézniük a hazai és az export piacokon is. Interjúnkhoz csatlakozott Bertalan Sándor, az MBH Bank középvállalati ügyfélkapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója is.