Nagyot változik a magyar sikercégek élete: honnan jönnek az új vezetők?

A hazai KKV-k vezetőinek generációváltása a szemünk előtt zajlik, mégis kevés az olyan zökkenőmentes átmenet, mint a nagyatádi Büttner Kft.-nél. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt vette át édesapjától a vállalatvezetést ifj. Büttner Tamás, az elmúlt időszakban pedig folytatta a három évtizedes munkát, olyan technológiákat, például alumínium 3D nyomtatást vezetett be, amelyek egyedülállók a régióban. A konzekvensen követett üzleti stratégiának köszönhetően diverzifikálták a portfóliójukat, jelentősen csökkentették az autóipari kitettségüket, és ma már a chipgyártáshoz is szállítanak fém alkatrészeket. Saját termékekkel is megjelentek a piacon, saját fejlesztésű szoftveres megoldást is értékesítenek a partnereik számára. A fémipar ugyanakkor rendkívül tőkeigényes ágazat, a technológiai korszerűsítés nagyértékű beruházásokat kíván, amelyek finanszírozása a bankok számára is kihívást jelent, komoly szakmai hátteret és rugalmas kockázatkezelést igényel. De hogyan tudta a vállalatot támogatni a banki partnerük, az MBH Bank a sikeres generációváltásban?

A Büttner Kft., szerszámgépgyártással és egyéb precíziós fémmegmunkálással foglalkozó nagyatádi központú vállalat tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A cég története klasszikusnak mondható: a vállalat alapítója üzlettársával együtt mérnökirodaként éppen a rendszerváltás előtt indította el a vállalkozást, végül 1992-ben kezdte meg már kft.-ként a működést. Büttner Tamás még a Danubia gyár kereskedelmi vezetőjeként remek, és hosszútávúnak bizonyuló kapcsolatokra tett szert főként német nyelvterületen,

amelyek már a saját vállalkozásának fejlesztésében is fontos szerepet kaptak.

A 90-es évek elején még elsősorban acélkereskedelemmel és importtal foglalkoztak, amellyel sikerült megalapozni a pénzügyi stabilitást, a különböző szerszámok, szerszámalkatrészek forgalmazása szintén jövedelmezőnek bizonyult. 1995-ben önálló telephelyet nyitottak Nagyatádon, ahol megkezdődhetett a gyártási tevékenység is, amely az alapítók régi vágya volt. Kezdetben használt gépekkel kezdtek el dolgozni, de különböző támogatások felhasználásával és a profit visszaforgatásával folyamatosan fejlesztették, modernizálták a telephelyüket, ma már közel 250 munkatársuk van és egy 8000 négyzetméteres termelőterülettel rendelkeznek, Nagyatád mellett pedig Pécsen is központot nyitottak, ahol innovációs tevékenységet folytatnak a helyi egyetemek bevonásával.

Büttner Kft. nagyatádi telephely

Némi túlzással a vállalat minden fémmegmunkáláshoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkozik,

olyan univerzálisan használható CNC gépparkot alakítottak ki, amely számos iparágba teszi lehetővé az alkatrészbeszállítást. Az alaptevékenységük a szerszámgyártáshoz kapcsolódik, műanyag fröccsöntő szerszámokat, alumínium-nyomásos öntő, illetve stancoló, lemezalakító szerszámok alkatrészeit gyártják elsősorban külföldi vállalatok számára. Míg korábban döntően az autóipar volt a legnagyobb megrendelőjük, stratégiai szándékuk volt, hogy csökkentsék kitettségüket, és nyissanak más iparágak felé. A törekvések sikeresnek bizonyultak, ma már a megrendelésállomány felét orvositechnikai, félvezetőipari, és energetikai termékek adják. A portfólióbővítés folyamatos,

olyan technológiákat kezdtek el használni, mint például az alumínium 3D nyomtatás, amely egyedülálló Közép-Európában,

és egyetemi együttműködésekben saját fejlesztésű termékekkel is piacra lépnek.

Generációváltás egy év távlatából

A generációváltás minden családi vállalat életében fordulópontot jelent, Magyarországon különösen hangsúlyos téma, hiszen a rendszerváltás után megerősödött cégek a 2020-as évek elején érik el azt az állapotot, amikor komoly döntéseket kell meghozni a további sikeres működésének érdekében. Családi vállalkozás lévén a legkívánatosabb opció a család következő generációjának szervezeti integrációja, és végül a vezetés átadása. A Büttner Kft. esetében is ezt történt, de természetesen más lehetőségek is rendelkezésre állnak, például a tulajdonosi és vezető feladatok szétválasztása és menedzsmentréteg kiépítése, de a cégértékesítés is szóba kerülhet.

Bertalan Sándor, az MBH Bank Középvállalati ügyfélkapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója, ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezető-igazgatója és Büttner Tamás, a vállalat alapítója

Bár szerencsés esetben organikusan is alakulhatnak ezek a folyamatok, de legtöbbször külső tanácsadócég vagy bank bevonása lehet a tulajdonosok segítségére.

„Sok helyen tájékozódtam a generációváltás kérdéseiről, számos konferencián jártam, iparági szereplőkkel beszélgettem a kérdésről, de úgy érzem, hogy nekem különösen nagy szerencsém volt: a három gyermekem közül Tamás már korán erős műszaki érdeklődést mutatott, a középiskolai tanulmányai után pedig a BME-n gépészmérnökként végzett, külföldi cégeknél szerzett gyakorlatot, hamar bevonódott a cég mindennapjaiba és a termelésbe. Hamar világossá vált, hogy ő viheti majd tovább a céget, de nagyon tudatos munka folyt, hogy a váltás a lehető leggördülékenyebb lehessen. Az öt év alatt, amennyit együtt dolgoztunk bebizonyította, hogy innovatív ötleteivel, szorgalmával és magasfokú technológiai ismereteivel jó kezekben lesz nála a vállalat irányítása” - mondta el a Portfolio-nak Büttner Tamás, a Büttner Kft. alapítója.

Büttner Tamás, a Büttner Kft. alapítója és ifj. Büttner Tamás, a vállalat ügyvezető-igazgatója

Valamivel több mint egy éve, a cég működésének 30. évfordulóján vette át az ügyvezetői pozíciót édesapjától Ifj. Büttner Tamás.

Az elmúlt időszakban számos innovatív technológiát hozott be a cégbe, amelyekkel hosszú távon is biztosítható a cég versenyképessége, azonban ezek a döntések mind édesapja egyetértésével történtek, aki a mai napig stratégiai kérdésekben fia mellett áll. A generációváltás folyamata a tervezetteknek megfelelően zajlott, bár a külső körülmények nem segítették a zökkenőmentes átmenetet: az energiaválság és egyéb piaci tendenciák, például a német gazdaság gyengélkedése kihívások elé állították a céget.

A generációváltás folyamata – pont a válságkezelés miatt – számos más vállalkozásnál megrekedt, de a Büttner Kft. esetében sikeresen lezárult a folyamat.

ifj. Büttner Tamás, a vállalat ügyvezető-igazgatója

„Azt gondolom, hogy akkor lehet a leghatékonyabb ez a folyamat, ha az utód már korán, a szervezet alján elkezd dolgozni, megismer minden feladatot, felveszi a kapcsolatot az összes munkavállalóval, átlátja a teljes működést. A mi esetünkben is ezt történt, nem volt példa nélküli, hogy a műhelyben este is túlóráztunk, közösen állítottuk be a gépeket a kollégákkal. Természetesen nem volt súrlódásmentes a közös munka édesapámmal, de azonos célokért küzdöttünk, olyan stratégiai döntéseket hoztunk, amelyek helyessége beigazolódott.

Diverzifikáltuk a portfóliónkat, csökkentettük a kitettségünket az autóipar irányába, óriási napelemes beruházást hajtottunk végre, hogy csökkentsük a költségeinket, és növeljük a termelésbiztonságot.

Vannak olyan irányok, amiket már én hoztam be a cégbe, például a 3D nyomtatásban vagy bevonatolásban nagy potenciált látok. Mesterséges intelligenciát használunk, saját szoftverfejlesztő tevékenységünk van, amit ráadásul értékesítünk is a piacon. A cégünk mindig is az innovatív szemléletéről volt híres, és ezt a szemléletet én is tovább viszem. Biztos vagyok benne, hogy ez biztosítja a vállalat hosszútávú sikerét.” – mondta el ifj. Büttner Tamás a Portfolio-nak.

Hogyan tudja támogatni egy bank a folyamatot?

Az ipari termelés rendkívül tőkeigényes iparág, különösen az olyan cégeknek van szüksége folyamatos forrásra, amelyek innovációs tevékenységet végeznek, és beruházásokat valósítanak meg. A banki hitelek, pályázati források, egyedi támogatások egyaránt meghatározó szerepet játszanak a saját tőkés finanszírozás mellett, azonban a cég növekedésével nem kizárt, hogy akár tőzsdei bevezetéssel tőkebevonás is megvalósuljon.

A bankok részéről speciális tudásra és rugalmasságra van szükség,

hiszen egy-egy beruházás mögött olyan technológiai megfontolások állhatnak, amelyekkel egy pénzintézet nem minden nap találkozik, ezért a kockázatkezelési gyakorlatnak is flexibilisebbnek kell lennie.

ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezető-igazgatója és Bertalan Sándor, az MBH Bank Középvállalati ügyfélkapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója.

„Minden banknak, így nekünk is, az az érdekünk, hogy egy jól működő vállalati ügyfelünk a lehető leggördülékenyebben és a legkisebb kockázat mellett hajtsa végre a generációváltást. Ez nem csak a mi szempontunkból fontos, hanem az egész nemzetgazdaság szempontjából, hiszen a Büttner Kft.-hez hasonló cégek alkotják a gazdaság gerincét.

Az a szemlélet pedig, amit a cég a magáénak tud, segít a hazai szereplőket előrébb helyezni a termelési értékláncban, és az egyre nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozásában.

Az iparág, amelyben működnek, különös odafigyelést igényel a részünkről, hiszen a hitelkérelmek egészen speciális beruházási igényeket tartalmaznak, amelyekre szakmailag nekünk is fel kell készülnünk. Ennek érdekében – amennyiben szükséges – külső kompetenciát is bevonunk, de saját tudásközpontot is építünk, elemzéseket készítünk, amelyek alapján a kockázatkezelésünk is jobban tud tájékozódni. Nagy a felelősségünk abban, hogy ezek a nagy potenciállal és innovatív tevékenységgel rendelkező cégek hozzájussanak a megfelelő forrásokhoz, ezért kiemelten kezeljük a szegmenst. A Büttner Kft. esetében leányvállalatunkkal, az Euroleasing Zrt.-vel karöltve nyújtunk megbízható finanszírozási hátteret” – mondta el a Portfolio-nak Bertalan Sándor, az MBH Bank Középvállalati ügyfélkapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója.