Hosszú idő után jöhet a kamatvágások kora: fontos nap lesz a mai

A befektetők szerte a világon azt találgatják, hogy már márciusban megkezdi-e a kamatvágásokat a Fed. A sietős és a késleltetett kamatvágás mellett is szólnak könnyen elfogadható érvek, a piac is nagyon megosztott. Ma este kicsit közelebb kerülhetünk a válaszhoz, ma tartja ugyanis idei első kamatdöntését az amerikai jegybank. Ha a Fed nyitva akarja hagyni a márciusi vágás lehetőségét, akkor már most kell valamilyen utalást tennie erre, a piac pedig a szokásokhoz híven ki van éhezve a Fed jelzéseire. Félmondatok, elejtett szavak hozhatnak heves piacmozgásokat ma este.

Az utóbbi két alkalommal meglepően laza hangnemet ütött meg a Fed a kamatdöntő ülései után, amelyeken már akkor sem változtattak az irányadó kamaton. A kamatszint alighanem ma sem változik, de a novemberihez és decemberihez hasonló laza hangnem lehet, hogy ma nem fog beleférni a Fed részéről.

Tavaly ősszel még a szigor volt a meghatározó, a jegybank azt a narratívát erőltette, amely szerint a kamatoknak tartósan magasnak kell maradnia, hogy idővel le tudják szorítani az inflációt a 2%-os célhoz. Novemberben jött a nagy fordulat: a jegybank ekkor úgy nyilatkozott, hogy a korábban túlságosan erősnek vélt reálgazdaság valójában nem is olyan erős, hiszen a növekedési potenciál is kitolódott, ami egyben az inflációs kockázatokat is mérsékelte. Decemberben pedig már mindenkit meglepve arról beszéltek, hogy 2024 a kamatcsökkentések éve lesz, és előrejelzésükben 3 vágást is prognosztizáltak 2024-re.

A váratlanul laza hangnem megtette a hatását a piacokon: az amerikai részvényindexek kilőttek és új csúcsra mentek, és a piaci fordulatot mutatja, hogy az októberben 5%-ot átlépő 10 éves amerikai kötvény hozama gyorsan esett, ma 4% környékén jár.