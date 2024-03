Akkor ugrott az idei 4 százalékos növekedés? Megkérdeztük az elemzőket

A tavalyi utolsó negyedéves GDP-adat és az év eleji első gazdasági részadatok után végképp letettek a gazdasági szakértők arról, hogy az idei kormányzati növekedési cél teljesülhet. A 4%-os GDP-bővüléshez már korábban is szkeptikusan viszonyultak az elemzők, ám a Portfolio friss körkérdésére adott előrejelzések végképp eltávolodtak ettől.

2023 utolsó negyedévében váratlanul stagnálásra váltott a magyar gazdaság, és két fontos kérdésben is elbizonytalanodtak a szakértők. Egyrészt, hogy az exportorientált ipari szektor hozza-e a megszokott hozzájárulását a GDP-növekedéshez, másrészt, hogy a háztartások fogyasztása kellően gyorsan dinamizálódik.

A hangulat nem fordult optimistábbra az idei első részadatok láttán. Az ipar (és vele az export) szenved, és a kiskereskedelmi forgalom sem indult száguldásnak. Az elemzők egy része már frissítette az idei évre vonatkozó GDP-előrejelzését, és ez jól mutatja, hogy az idei növekedési kép borúsabbra fordult. A 2,5 százalékos éves átlagos bővülés jócskán elmarad az egy hónappal ezelőtti konszenzustól, nem is beszélve az egy évvel ezelőtti várakozásokról.

Az idei év első gazdasági adatai alapján német gazdaság továbbra is lanyha dinamikát mutat, amit a hazai ipari is eléggé megszenved - mondja Árokszállási Zoltán. Az Equilor makroelemzője szerint a külpiacainkon csak lassú ütemben prognosztizálható javulás, ahogy haladunk előre az évben. A belső felhasználás ugyanakkor élénkülhet, hiszen a reálbérek a pozitív tartományba lendültek, és a hitelezési adatok is biztatóak voltak az év elején. Az európai uniós források idén már támogathatják a növekedést, ugyanakkor a költségvetés továbbra sincs olyan állapotban, hogy segítse a gazdaság bővülését - teszi hozzá a szakértő.

Várakozásaink szerint a mezőgazdaság az idei évben – a bázishatások miatt is – visszafogottan fog hozzájárulni a GDP-növekedéséhez - mondja Huber Judit, a Századvég Konjunktúrakutató közgazdásza. A megérkező uniós források hatása hosszabb kifutású, így annak hatása inkább az idei év végén, illetve a következő évben lesz érzékelhetőbb. A kormányzati ösztönző programok már az idei év második felétől éreztethetik hatásukat. Az intézet a 2,7%-os előrejelzését két hét múlva vizsgálja felül.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2024. q1 éves 2024. q1 negyedéves 2024. éves átl. 2025. éves átl. Árokszállási Zoltán * Equilor 0,2 0,6 2,3 3,7 Huber Judit Századvég Gazdaságk. - 0,8 2,7 3,1 Kiss Péter Amundi 0,6 1,3 2,6 3,6 Nyeste Orsolya Erste Bank - - 2,0 3,4 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 0,7 1,5 3,0 3,6 Virovácz Péter ING Bank 0,7 1,1 2,1 3,8 konszenzus (medián) 0,7 1,1 2,5 3,6 Forrás: Portfolio * az első negyedévre sávbecslés középpontja.

Amennyiben 2024 minden negyedévében stagnálna a magyar gazdaság, ahogyan tette azt az elmúlt negyedévben is, úgy a statisztikai hatások miatt idén mindösszesen 0,4 százalékos lenne a GDP-növekedés - hívja fel a figyelmet Virovácz Péter. Az ING vezető elemzőjének számítása szerint ahhoz, hogy a kormányzat által áhított 4 százalék körüli éves átlagos gazdaságbővülést elérjük, az idei év minden negyedévében legalább 1,5 százalékos gazdasági növekedésre lenne szükség az előző negyedévhez képest. Négy negyedéven keresztül ilyen dinamikus növekedést – a Covid-okozta extrém visszaesés utáni különleges kilábalási időszakot kivéve – eddig egyszer sem volt képes produkálni a magyar gazdaság - mutat rá a szakember.

Az alábbi grafikonunk a 4%-os növekedésnek megfelelő gazdasági pályát mutatja be. Jól látható, hogy – Virovácz számításaival összhangban – ehhez a növekedéshez tartósan olyan bővülés kellene, amit még nem produkált a gazdaság.

A zöld szaggatott vonal a GDP szintjének kivetítése 4%-os éves átlagos bővülést feltételezve 2024-re. A narancs szaggatott vonal a Covid-válság előtti többéves trendet mutatja, ezt toltuk el az illusztráció kedvéért 2024-re.

A fentiek alapján érthető, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ma elismerte, hogy "az idei 4 százalékos növekedés nem realitás".

A legpesszimistább prognózist Nyeste Orsolya adta. Az Erste Bank közgazdásza a tavalyi gyenge negyedik negyedéves adatok után húzta le az idei évi GDP előrejelzést 3,2-ről 2%-ra. Egyrészt ez indokolttá vált technikailag is, hiszen az áthúzódó hatás jóval kisebb lett. Másrészt az általános konjunkturális kép is sokat romlott, akár a növekedés belső, akár külső hajtóerőit nézzük. Egyrészt a globális gazdaság fellendülésének késlekedése hátráltathatja a lendületvételt: a hazai vállalatok így nem, vagy csak nehezebben tudják kiaknázni a korábbi kapacitásbővítések nyújtotta exportlehetőségeket. A belső keresleti elemek bővülése is gyengébb lehet a korábban gondoltnál. Bár a reálbérek indexe pozitívba fordult, úgy tűnik, hogy ez önmagában nem fog kiugró költekezési kedvet generálni a háztartások körében - mondja Nyeste.

Ennél azért derűlátóbb Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő elemzője szerint még minden esély megvan arra, hogy a magyar gazdaság az idén érdemi növekedést mutasson fel, a gazdaság növekedése az idén 3 százalék körül alakulhat. Azt ugyanakkor Regős is hozzáteszi, hogy az előrejelzését talán inkább lefelé mutató kockázatok övezik az elmúlt időszakban beérkezett adatok alapján.

