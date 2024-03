Átírja a kormány az egészségügy játékszabályait? Vagy mégis mire készül?

Fontos kulcsszóval lettek gazdagabbak az egészségügyben érdekelt szereplők: szektorsemleges finanszírozás. A magánszektor játékosai, az orvosok, illetve a betegek azonban a részleteket, a szándékot nem ismerik. Mind azt találgatják, mit fog jelenteni számukra a gyakorlatban a szektorsemleges finanszírozás alkalmazása. Erre készül ugyanis a kormány az egészségügyi államtitkár javaslata alapján. Egészségügyi szakértőkkel azt jártuk körül, hogy ha valóban ebbe az irányba is tesz lépéseket a kormány, akkor az mivel járhat a rendszerben résztvevők számára.

Az általunk megkérdezett szakemberek között nincs egyetértés abban, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár néhány héttel ezelőtt tett kijelentésének mekkora a jelentősége. Volt olyan nyilatkozó (név nélkül), aki ezt hatalmas súlyú ügynek értékelte, mások (az ügy érzékenysége miatt szintén név nélkül) füstbombának nevezték, amivel arra utaltak, a bejelentés csupán figyelemelterelés.

A bejelentés lényege az volt a Kórházszövetség konferenciáján, hogy a kormány nekifog az állami és magánegészségügy együttélésének szabályozásához, ami azt jelentené, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítási funkcióinak helyreállítását követően szektorsemleges finanszírozásra tér át az ágazat. Hozzátette akkor az államtitkár, hogy még kormányzati döntés szükséges ahhoz, hogy mely magántulajdonú szolgáltatókat vonja be a kormány hosszú távon a közfinanszírozott ellátásba.

Szakemberekkel, potenciális érintettekkel beszélgetve az rajzolódott ki előttünk, hogy az államtitkár bejelentésével meglepte az ágazat szereplőit, azóta is mindenki találgatja, hogy hogyan is nézhetnek majd ki a szektorsemleges (magyarul a fenntartó tulajdonosi hátterétől független) finanszírozás részletszabályai. Az első nyilvános reakciót a VOSZ Egészségügyi Tagozata (melynek elnökségi tagjai rendszeres résztvevői a Private Health Forum rendezvényünknek) adta ki a kérdésben. Álláspontjuk szerint mindkét lépés (a szektorsemleges finanszírozás és a NEAK szerepének átalakítása) óriási horderejű és nagyon pozitív, feltéve, hogy a részletes szabályozás élhetővé és működtethetővé teszi az új rendszert".

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara előző elnöke a Portfolio On The Other Hand véleményrovatában megjelent cikkében vázolt fel egy alternatív javaslatot a rendszer finanszírozására, és közben rámutat arra, hogy az állami és magánszféra „keveredése”, párhuzamos együttélése amúgy nem újdonság, hanem természetes, hiszen az 1990-ben kialakított társadalombiztosítási rendszernek alapelve volt a szektorsemleges szolgáltatásvásárlás. Az egészségügyi szakember megemlíti: alapértelmezetten persze nem életszerű, hogy a magánszolgáltatók a piaci bevételük negyedéért, ötödéért akarják eladni az államnak a szolgáltatásaikat, de amennyiben az alábbi javaslata meghallgatásra talál, van esélye egy újtípusú együttműködésnek.

A nekünk név nélkül nyilatkozó szakértők érdekesnek tartották a bejelentés időzítését. Egy ilyen esetleges kormányzati döntés nagyon érdekes és akár kiszámíthatatlan következményekkel is járhat, ez egy olyan ügy ugyanis, ami közvetlenül érinti a lakosságot, és ezért mindig is van/lesz súlya az állami döntéshozók fejében. A szektorsemleges finanszírozás alkalmazása esetén logikusan következik a legfontosabb kérdés: meghúzza-e a határt az állam egy alapcsomagban, vagyis kimondja-e, hogy mi jár a befizetett járulékáért cserébe, menjen akár állami kórházba, akár magánklinikára. Ebből következően kérdések láncolatát kellene megválaszolni: mit tartalmaz az alapcsomag, milyen kiegészítő szolgáltatásokat lehet mindehhez vásárolni, hogyan tudnak majd a betegek ezért fizetni a magánszolgáltatónál, milyen összegű lehet a co-payment, lehet-e ebben szerepe a biztosításnak.

Egy általunk megkeresett, az egészségügyi rendszer működését nagyon jól ismerő forrásunk ezen, politikailag is érzékeny kérdések miatt nem gondolja, hogy a kormány sietni fog az egészségügy átalakítását célzó legújabb tervével. Érvelése szerint ilyen horderejű ügyeket nem szoktak a politikai ciklus közepén, közvetlenül választások (EP és önkormányzati) meglépni. Egy másik szakember viszont arra mutatott rá, hogy jelenleg a kormány az egészségügy területéről kevesebb jó eredményt tud kitenni az ablakba, és ha a betegek felé ennek az átalakításnak a pozitív oldalát hirdeti, akkor akár képes lehet megfordítani az ezzel kapcsolatos közhangulatot és megágyazni a terv elfogadottságának.

Volt olyan szakember, aki felvetette: a szektorsemleges finanszírozás kormányzati szándéka annak is megágyazhat, hogy egyes magánkórházakat a kormány kivételezett helyzetbe hozzon. Ugyanez a szakértő azt is megemlítette, hogy egy piac ilyen típusú átalakítása nem lenne teljesen szokatlan a kormány részéről, az elmúlt években már voltak olyan stratégiainak mondott ágazatok, ahol bizonyos tulajdonosi körök kaptak nagyobb hátszelet. Nagyon érdekes lesz látni, hogy a kártyalapok ilyen típusú esetleges újraosztása mit hoz a magánszolgáltatói piac konszolidációs folyamatába, ami az elmúlt években némiképp lassult.

Mi lehet a cél?

Pásztélyi Zsolt, a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke az államtitkári bejelentéssel kapcsolatban kiemelte: a politikai megnyilvánulások esetében nem arra kell figyelni, mi hangzik el, hanem hogy mi is történik valójában. A kormány lépéseinek egyértelmű íve van – még ha ez nem is kommunikált - amelyből egyértelmű a magán-és közfinanszírozott ellátás szétválasztásának iránya. Ebbe nem fér bele a magánszolgáltatók beengedése a közfinanszírozott ellátások körébe: ez megint a kettős foglalkoztatást erősítené. Ugyanis egyértelműen látszik: az egészségügyi vezetés arra törekszik, hogy hogyan tudja a humánerőforrást, a kapacitásokat visszahozni az állami rendszerbe. Ezt a célt szolgálja a szakember szerint a képalkotó eljárások visszaszervezése, személyes közreműködők tevékenységének megszüntetése is 2024-ben.

Valószínűleg ugyanakkor

nagy a lobbi erő, amely abba az irányba terelné a közpolitikát, hogy nyissa meg a lehetőségeket a magánegészségügy előtt.

A szektorsemlegesség bevezetésének fő kockázata, hogy a magánellátók ki fogják mazsolázni a számukra jól megtérülő szolgáltatásokat, és cserébe rosszabb helyzetbe kerül a közellátási rendszer" - vetítette előre a szakember.

Szerinte a magánfinanszírozott ellátásban nincsen, vagy csak korlátozottan léteznek valós ellátási láncok, az orvoshoz fordulás elszigetelt, nem tartalmazza a gondozást, amely a krónikus betegségek túlsúlya miatt elsődleges fontosságú. Csak úgy tudja elképzelni Pásztélyi Zsolt a magánszolgáltatók felé történő TB-kassza nyitást, hogy egy magánintézménynek odaad az állam egy teljes ellátási láncot, amely garantálja, hogy a beteget végigvezeti a kivizsgálástól a rehabilitációig, bizonyos garanciák rögzítése mellett. Ez történt gerincsebészetben és ilyen lehet szerinte akár a szülészet vagy az onkológiai betegségek kezelése. Meglátása szerint tehát ez a fajta nyitás tervezetten ugyan elvégezhető, elektív, nem sürgősségi eseteket jelenthetne, de erre nagyon kicsi az esély.

Nem tudja elképzelni a szakember, hogy széles körű legyen a magánklinikák felé történő nyitás, hiszen ezek az intézmények a NEAK finanszírozásból – amely harmada-ötöde a magánellátásban fizetendő díjnak – nem tudnának talpon maradni. Tehát önrészfizetésre lenne szükség a betegek részéről, ami méltányossági, hozzáférhetőségi kérdéseket vetne fel. Ebben pedig jelentős politikai kockázatok vannak. Az sem mindegy, hogy miért kérhet külön összeget a magánszolgáltató, mennyit kérhet el ezekért a szolgáltatásokért, és a NEAK, illetve a szabályozó hatóság hogyan fogja ezt ellenőrizni – mutatott rá a szakember.

Azt is megemlítette, hogy a szektorsemlegességnek lenne már most egy megvalósítandó szempontja, amely jelenleg versenyhátrányt/veszteséget okoz a közellátásban tevékenykedő magánellátóknak. Ugyanis a most közellátást is végző magánintézmények nem jutnak hozzá a külön mérlegsoron érkező, és csak a szolgálati jogviszonyban tevékenykedő munkavállalók után járó bértámogatásnak, amely ellátástól függően akár 40-50%-át is kitehetik a bevételeknek. Pásztélyi Zsolt értelmezése szerint könnyen lehet, hogy Takács Péter államtitkár a szektorsemlegesség címén arra utalhatott, hogy ezt a helyzetet rendezni szükséges, a bértámogatásnak az alapdíjakba történő beépítésével.

Pásztélyi Zsolt azt is fontosnak tartotta rögzíteni, hogy a mostani bejelentés véleménye szerinte nem jelenti azt, hogy a TB-kassza megnyílna a járóbeteg szakellátásban a magánklinikák irányába.

Ha bevezeti a kormány, mire számíthatunk?

Kirschner András, a Swiss Medical Services ügyvezetője megkeresésünkre kifejtette, hogy a szektorsemleges finanszírozás bevezetésének hatására érezhető várólista rövidülés következhet be, de csak azon betegek fognak lényegesen gyorsabban sorra kerülni, akik a mostani például 2 millió forintos magán műtéti beavatkozás díjából elő tudnak teremteni rövid időn belül 1 millió forintot. A szakember szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lesz viszont jelentős mértékű a várólista-rövidülés, mert közben ezzel az állami rendszer kapacitástól esik el.

Úgy vélekedett, hogy

a legfontosabb kérdés, hogy a magánszolgáltatók kérhetnek-e co-paymentet a betegektől az államilag finanszírozott beavatkozások után.

Azt vetítette előre válaszában, hogy az állam valószínűleg engedni fogja a kiegészítő díj megszabását a magánkórházak számára. Már csak azért is, mert nem szabad elfelejteni: egyre több állami/alapítványi kórház rendelkezik magánszolgáltatóval, amely magánfinanszírozott betegeket lát el, és ezek az állami, alapítványi fenntartású kórházak is beszállhatnak ebbe a versenybe. Fontosnak tartotta ugyanakkor megjegyezni, hogy biztosan lesz az állam részéről egy erős árszabályozási tevékenység, vagyis megmondja, hogy aza adott vizsgálat, ellátás mennyibe kerülhet és ebből mennyit kell a betegnek állnia, ha plusz díj terhelné.

Érdeklődésünkre arról is beszélt a magánegészségügyi szolgáltató alapítója, hogy a NEAK akkor tud valós biztosítóként fellépni, ha a betegek különböző csomagokat tudnak majd finanszírozni és kidolgozzák a bonus-malus rendszert. Ennek szerinte elkerülhetetlen előfeltétele, hogy az állam kimondja mi jár az alap szolgáltatási csomagban és mi az amiért e felett már fizetni kell saját zsebből, vagy más konstrukcióban.

Kirschner András meglátása szerint egyértelmű, hogy a később kiválasztott magánszolgáltatók előnyhöz jutnak, ezért világos pályázati feltételeket tartalmazó rendszer kidolgozására van szükség, és amely szolgáltató megfelel ezeknek a kritériumoknak, az automatikusan jusson hozzá ehhez a lehetőséghez és kössön vele szerződést a NEAK. Majd azt is hozzátette a szakember, hogy ezt követően megfelelő minőségmutatók alapján mérni kell a leszerződött szolgáltató teljesítményét és adatait, és nem megfelelő pontszámok esetén, következményeknek kell életbe lépniük.

