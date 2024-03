Fontos hírek érkeznek a héten, megmozgathatják a piacokat

Mozgalmasra sikerült a múlt hét: a Federal Reserve kamatdöntő ülésén nem változtatta meg az irányadó kamatot, és Jerome Powell elnök a sajtótájékoztatón laza hangnemet ütött meg, aminek hatására a dollár azonnali gyengülésbe kezdett. A hét második felében viszont jelentős dollárerősödés volt jellemző, ez nem tett jót a forintnak sem, amely ismét a 400-s szint közelébe gyengült múlt hét végén.

Ezen felül több fontos esemény is történt múlt héten: a japán jegybank 17 év után először kamatot emelt, de a jen árfolyamán ez sem segített, a japán fizetőeszköz a hét második felében a fontos 150-es szint felett mozgott a dollárral szemben (hogy miért okozott csalódást a jegybank a kamatemelés ellenére, arról itt írtunk). Emellett egy nagyobb meglepetés is jutott a hétre: a svájci jegybank kamatvágást hajtott végre váratlanul. A Bank of England nem változtatott az irányadó kamaton.

Az idei héttel kapcsolatban a nagy kérdés az, hogy merre indul a dollár az euróval szemben, a múlt hét végén ugyanis ez nyomasztotta a piacokat. A héten már megszólalhatnak a Fed döntéshozók a múlt heti kamatdöntést övező nyilatkozatstop után, és ilyenkor jellemzően a jegybankárok meg is fogalmazzák véleményüket. A dollárra viszont a makroadatok is hathatnak, érkeznek ugyanis fontos adatok.