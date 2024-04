Megérkezett az új deficitadat - Nem meglepő, hogy új intézkedésekre készül a kormány

Márciusban 617 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés - derül ki a Pénzügyminisztérium előzetes adatközléséből. A költségvetés elcsúszására jellemző, hogy ezzel az első három hónapban 2321 milliárd forintos összesített deficit alakult ki, ami a tavaly tavasszal tervezett pénzforgalmi hiányv 92%-át is meghaladja. Nem véletlen, hogy a kormány felülvizsgálta az idei évi büdzsét, de a kép így sem megnyugtató: a frissített (közel 4 ezer milliárd forintos) hiánytervnek is 58%-át adja ki az év első negyedének gazdálkodása. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kormány újabb, az idei költségvetés egyenlegét javító intézkedésekre készül.

Az elmúlt évekre visszatekintve elmondható, hogy ez a hiányadat a második legmagasabb harmadik havi deficit. Bár az előző évekhez képest ez nem kiugró (lásd ábránkat), de nem is mondható, hogy bármi nyoma lenne a költségvetési helyzet javulásának. Jól láthatóan 2020 óta ez már az 5. év, amikor a március havi költségvetési hiány jelentős, 500 milliárd forint feletti összeget tesz ki.

Ezért módosította a hiánycélt a kormány

Ezzel az első három havi kumulált hiány 2300 milliárd forint fölé hízott, ami az eredeti, tavaly nyáron elfogadott költségvetési hiányterv 92%-át is meghaladja. Vagyis folytatódik a költségvetés rendkívül orrnehéz lefutása és az eredeti tervekhez képest rosszabb alakulása. Az orrnehéz lefutás akkor is igaz, ha a múlt héten bemutatott új hiánytervet, a 3982 milliárd forintos deficitet nézzük, hiszen ehhez képest is 58%-os a teljesülés március végére. Ennek egy részére objektív magyarázatot ad az év elején folyósított 13. havi nyugdíj és az év elejére koncentrálódó lakossági állampapír-kamatok kifizetése, de a elcsúszás még ezeket figyelembe véve is érzékelhető.

Lépnie kell a kormánynak

Az alábbi grafikonon szerepeltettük az idei hiánylefutás relatív alakulását egyszerre két módon is: az eredeti 2024-es pénzforgalmi hiánytervhez képest, valamint a nemrég elfogadott, új hiánytervhez képest is.

Az új idei hiánytervről és annak következményeiről itt írtunk:

Jól látható, hogy az új hiánytervhez képest már nem annyira kiugró az első 3 hónap deficitlefutása, ugyanakkor a kormány épp a napokban ismerte el, hogy a megemelt hiánycél tartásához is intézkedésekre van szükség:

Korábbi cikkünkben ugyanis bemutattuk, hogy még a 4,5%-ra emelt hiánycél teljesítéséhez is kiigazításra van szükség a költségvetésben.

IDÉN 800-1200 MILLIÁRD FORINTOS (A GDP 1-1,5 SZÁZALÉKPONTOS) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGJAVÍTÁSRÓL KELLENE DÖNTENIE, MINÉL ELŐBB.

A legutóbbi nyilatkozatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy ezt elsődlegesen a beruházások lefaragásával tervezi elérni a kormány. A korábban különadóemeléssel és extraprofitadó kivetésével sújtott ágazatok (kiskereskedelem, bankszektor, energiaszektor) feltehetően kíváncsian várják, hogy ezúttal kimaradnak-e a plusz sarcolásból, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a költségvetési elcsúszásokat rendszeresen különadó-emeléssel oldotta meg (részben) a kormány.

