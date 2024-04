Elsodorja a forintot a piaci hangulat változása?

A múlt heti sűrű adatközlések hatása ezen a héten érvényesülhet igazán a piacokon, a piaci, elemzői és döntéshozói reakciókra is érdemes figyelni. Jut fontos adatközlés erre a hétre is. Legfrissebb makronaptárunkban mutatjuk, milyen adatközlésekre figyelnek a befektetők, mi mozgathatja meg a piacokat ezen a héten.

Mi történt múlt héten?

Kifejezetten mozgalmasra sikerült a múlt hét, amelynek fő fejleménye az amerikai inflációs adat közlése volt. Az infláció a várt felett alakult, ez pedig jócskán átrajzolta a várakozásokat, a piacok által árazott kamatpálya magasabbra került. A várakozásokban bekövetkező változás kihatott a piacokra is, a kötvényhozamok emelkedni kezdtek, a dollár jelentősen erősödött.

A dollár erősödése rontotta a forint kilátásait is, a magyar deviza nem is tudott tovább erősödni, 390 felett fejezte be a hetet. Az egész hetet figyelembe véve nem történt nagy elmozdulás a forint jegyzésében az euróval szemben, tehát relatíve olcsón megúszta a forint a dollárban bekövetkező fordulatot.

A múlt héten emellett kamatdöntő ülést tartott az Európai Központi Bank, amelyen kinyitották a kamatcsökkentések előtt az ajtót. A piac azt árazza, hogy júniusban kezdi kamatcsökkentéseit a jegybank, erre minden esély megvan a múlt heti kommunikáció alapján. A júniust követő tervekről viszont semmilyen konkrétumot nem kaptunk, az EKB nem akarta elkötelezni magát semmilyen konkrét kamatpálya mellett.