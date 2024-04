Valóságos földi pokol Kínában: drámai felvételeken a mindent elöntő árvíz

Az állami média jelentése szerint a katasztrófa négy halálos áldozatot követelt, emellett pedig tíz ember eltűnt.

A helyzet súlyosságát fokozza, hogy több nagy folyó is kiöntött medréből, ami veszélyesen magas vízszintet eredményezett. Különösen aggodalomra ad okot egy északi folyó vízszintje, amely elérheti azt a szintet, amely csak 100 évente egyszer fordul elő.

A leginkább érintett települések között van Guangzhou tartományi főváros, valamint Shaoguan és Heyuan városai is. A hétvége során az egész tartományban mintegy 1,16 millió háztartás maradt áram nélkül, de vasárnap estig az áramellátás már 80%-ban helyreállt.

Rescuers on boats in China's flood-hit Guangdong province raced to evacuate trapped residents, carrying some elderly people by piggyback from their homes and deploying helicopters to save villagers caught in landslides https://t.co/eaEDeFzMgv