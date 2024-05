Felkerült a Balaton Európa kulturális térképére

A Balaton Konferencia 2024 keretében Isola Anna, az MFOI veszprémi képviselet-vezetője bemutatta hogyan juthatnak uniós forráshoz a hazai cégek, Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója pedig összefoglalta az elmúlt év Európa Kulturális Fővárosa program eredményeit.

Nem ismerik a cégek az EU-s pályázati lehetőségeket

Egy éve jött létre a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Kft. (MFOI), amely a közvetlen uniós források minél hatékonyabb lehívását segíti. “Ezeket a pályázati lehetőségeket még kevés cég, egyetem, vagy önkormányzat ismeri és használja, a pályázat menete szintén sok esetben ismeretlen, ugyanakkor a következő években ezek szerepe egyre fontosabbá válik” – mondta el a konferencián Isola Anna, az MFOI veszprémi képviselet-vezetője.

Isola Anna, az MFOI veszprémi képviselet-vezetője.

Az EU költségvetésén belül a közvetlen támogatások aránya folyamatosan nő, a 2021-2027-es ciklusban ez az összeg már 377 milliárd euró. Magyarország 161 millió eurót tudott ebből pályázat útján lehívni, a legnagyobb nyertes Németország közel 2000 millió euróval, de a méretben és népességszámban hasonló Ausztriában is közel háromszor annyi, 465 millió euró forráshoz jutott.

Jelentős a különbség az egyes országok között az 1 fő kutatóra eső támogatásban, hazánkban ez az összeg 2986 EUR, míg a területi nagyságát tekintve hasonló Ausztriában közel hatszorosa, 16800 EUR. A lakosságarányos támogatás-összeg az utóbbi 3 évben jelentősen, 4-ről 13 EUR-ra emelkedett, de az eltérés tovább nőtt. A lakosságarányos pályázati darab-számban nagy az elmaradás, ez a fő oka annak, hogy kevés forrást nyerünk az EU-közvetlen alapokban.

Veszprém és a régió szempontjából 2 közvetlen EU-s alap emelkedik ki:

Kreatív Európa Program: a kulturális és kreatív ágazat dedikált támogatási forrása, amelyben a 2021-2027-es ciklusban 2,44 milliárd euró pályázható

Life program: 2 éve volt 30 éves, eddig több mint 6000 projektet támogattak belőle, jelenleg is elérhetők nyitott pályázatok, amelyek beadási határideje szeptember, a programhoz nagyvállalatok, startupok, önkormányzatok, kis- és középvállalatok is tudnak csatlakozni.

Ezeknek a programoknak mindenhol az a legelső kritériuma, hogy egy európai dimenziót kell megvalósítani. Egy olyan metódust, egy olyan programötletet, ami ugyanúgy tud működni Veszprémben, mint akár Portugáliában

– emelte ki Isola Anna.

Az Európai együttműködési projektek kiírása őszre várható, 2025. januári beadással, amelyek prioritása a közönségfejlesztés, a társadalmi befogadás és a fenntarthatóság (az Európai Zöld Megállapodással és az Új Európai Bauhaus-szal összhangban).

Európa kulturális kreatív régiója

A 2023-as Európa Kulturális Fővárosa Veszprém volt, amelynek keretében 3500-nál több esemény​​t tartottak, amelynek csak 52 %-a volt Veszprémben, 48%-a pedig bakonyi régiótól Zaláig több mint 100 településen. A rendezvények 45%- a zenei program volt, az összes esemény 80 %-s pedig ingyenes volt.

„116 településen, 3 megyében, ​​több mint ötszáz pályázati partnerrel dolgoztunk együtt, Veszprém belvárosában pedig több mint 1 millió 600 ezer látogató járt” – foglalta össze az évad eredményeit előadásában Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.

A kezdeményezés további eredménye, hogy a szezonon kívül időszakban jelentősen nőtt a látogatók és a szállóvendégek száma is, 17%-kal több külföldi szállóvendég volt Veszprémben 2023-ban az előző évhez képest, a programokra a közönség 38 %-a közösségi közlekedéssel érkezett​.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója

A zenei programok felülreprezentáltsága azért is fontos volt, mert ezek kevésbé voltak kitéve a szezonalitásnak, alkalmasak voltak a helyi közösségek megerősítésére. Rendhagyó helyszíneket is behoztak a szervezésbe, ilyen volt az inotai hőerűmű, ahol zenei fesztivált rendeztek, de tartottak úgynevezett romkoncerteket is számos vár – és kolostorromoknál.

A történelmi belváros elnéptelenedésének problémájára is próbáltak megoldást keresni, erre találtak ki az utcakép programot, amely 25 helyszínen hozott fejlesztést. Ezek a fejlesztések nemcsak 2023-nak szóltak, de hosszútávon is éreztetik hatásukat.

A vezérigazgató erre többek között példaként említette: ​

a kulturális-kreatív ipari régió megalapozása​​

a Bakonyi falvak együttműködésének elősegítését (Bakonynána, Jásd, Nagyesztergár, Borzavár)​​

Lesence-vidéki összefogás​át

A következő panelbeszélgetés a kultúra üzleti megtérülésének lehetőségeiről szólt. A beszélgetés moderátora, Gauder Péter, építész, az ENSZ Emberi Települések Bizottságának városmenedzsment tanácsadója szerint a Balatonnál meg kell találni azokat a kulturális pontokat, ami köré fel lehet építeni a kultúrát. Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója szerint a tavalyi Európa Kulturális Fővárosa programmal felhelyeztél a térséget Európa kulturális térképére, és az itt élőkkel egyeztetve a meglévő kulturális elemeket erősítették fel.

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója szerint hatalmas kulturális potenciál van a balatoni régióban, és attól még hogy állami finanszírozás nélkül nem működnek kulturális kezdeményezések, attól még esszenciális kérdés a meglétük, a városnak, a régiónak az élhetőségi faktorait teremtik meg.

Ha piaci alapon nem is biztos, hogy megélnének ezek a kezdeményezések, vonzóvá teszik a turisták és az ottlakók szempontjából is, az élhető város szempontjából fontosak

– tette hozzá. Példaként említette az inotai fesztivált, amely tavaly még állami támogatással működött, de idén például már anélkül kerül megrendezésre.

A források elosztása szempontjából ott lát még problémát, hogy nincs önálló régiós intézmény, amely források fölött rendelkezne, több megyére oszlik a térség, amelynek intézményei nem egy régióként gondolnak területre, azok, amelyek az egész régióval foglalkoznak, pedig nem rendelkeznek olyan mértékű forrásokkal.

Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója elmondta, hogy a program keretében elindult sok új kezdeményezést félelemmel vegyes izgalommal nézték, hiszen versenytársak, de nem tartja bajnak, hogy végre nem csak Budapesten van a turizmus fókusza.

Semsei Sándor, a Magyar TDM Szövetség elnöke szerint akkor állíthatjuk, hogy elismert kulturális vidék a Balaton, ha ezt már kutatások és statisztikák igazolják.

A piramisokhoz azért utaznak, mert meg akarják nézni, meg van a kulturális indíttatás hozzá, de ez a Balaton esetében még nem ilyen egyértelmű

– mondta Semsei, aki szerint rendszerben kéne gondolkodni, nem szigetszerű fejlesztéseket végezni, hiányzik a kooperatív stratégiakészítés, a Váci utcában megálmodott tervek nem fognak működni az adott területen a résztvevők, ott élők bevonása nélkül.

