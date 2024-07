Megtudtuk, mi van még a csomagban: 100 milliárd feletti osztalékot fizethet be az MVM

Elcsúszásban van a 2024-es költségvetés, amit a kormány a hétfőn ismertetett adóemelési intézkedéstervével kezel. Önmagában az eddig megismert adóemelések nem adják ki a bejelentett 400 milliárd forintos bevételnövelő hatást. Ami nem véletlen, ugyanis az idei büdzsén információink szerint egy rendkívüli MVM-osztalékbefizetés is segít.

Valóságos kormányzati döntéscunaminak vagyunk a szemtanúi az elmúlt két napban. A bejelentések a hétfő reggeli Kormányinfóval kezdődtek (ahol megtudtuk, hogy a költségvetés helyreállítása érdekében védelmi hozzájárulást vezet be a kormány), majd a Nemzetgazdasági Minisztérium hétfő délutáni, részleteket tisztázó közleményével folytatódott (az adóemelések részleteit ismertetve), és hétfő este a Magyar Közlönyben megjelent rendeletek következtek.

Cikkeinkben rámutattunk arra, hogy az eddig nyilvánosságra hozott adóváltoztatások reális esetben a bankoktól 92 milliárd forintnyi plusz bevételt eredményeznek (a bankok feltehetően nyereségességi szempontok alapján felezni fogják az idei extraprofitadó-fizetési kötelezettségüket), amihez hozzájöhet az energetikai szektor extraprofitadójának becslésünk szerint 75 milliárd forintos plusz befizetési összege. Korábban azt is írtuk, hogy az új, költségvetést kiigazító csomagból nyilvános részleteket, és jogszabályokat csak az adóemelés oldaláról tudunk, de az nem éri el önmagában a 400 milliárd forintos hatást. Információink szerint mindez nem véletlen.

Úgy tudjuk, hogy a 400 milliárd forintos

bevételnövelő intézkedéscsomagnak részét képezi egy idei MVM-osztalékelőleg-befizetés, melynek összege 150 milliárd forint körül lehet.

Tavaly novemberben, a 2023-as költségvetés egyenlegének javítása érdekében a kormány már kisöpörte részben az MVM padlását, amikor az energiacég 300 milliárd forint feletti osztalékelőleget fizetett be az államkasszába.

Hogyan jön ezúttal össze az MVM-osztalék?

A 150 milliárd forint körüli MVM felőli osztalékbefizetési kötelezettség nem számít teljes meglepetésnek, illetve van is rá fedezet a cégcsoportban. Amint ugyanis június eleji cikkünkben megírtuk: a tulajdonosi joggyakorló Energiaügyi Minisztérium áprilisban úgy döntött, hogy nem 309, hanem 324 milliárd forintos osztalékbefizetést ír elő a 2023. végi eredménytartalék terhére, és a tavaly év végén befizetett 309 milliárdon felüli 15 milliárdos tételt június végéig kellett befizetnie a költségvetés felé a cégnek.

Emlékezetes, egy hónappal ezelőtti cikkünkben szó szerint megírtuk: tavaly év végére még így is maradt 177,8 milliárd forint szabad eredménytartalék a cégcsoportban, ami „az állami költségvetés aktuális állapotától függően akár újabb osztalékelőleg befizetés alapja is lehet”.

A Portfolio információi alapján most éppen ez fog megtörténni, tehát a szabad eredménytartalék jelentős részét elvonja ismét a kormány a költségvetési kiigazító csomag részeként. Információink szerint mintegy 150 milliárd forint körül lehet ezúttal az MVM befizetése.

Mire elég a 400 milliárd forintos kiigazítás?

Hétfőn megjelent elemzésünkben azt is bemutattuk, hogy miért is van szükség a költségvetés újabb kiigazítására. A legutóbbi elemzői vélemények alapján intézkedések hiányában a költségvetés idei hiánya valahol 5-5,4% körül lett volna, vagyis a 4,5%-ra emelt új hiánycél elérése érdekében mindenképpen lépnie kellett a kormánynak. Hogy miért áll elő a költségvetés esetében az újabb és újabb kiigazítási kényszer, arról is itt írtunk részletesen, mostanra már elsősorban a sorozatos kiigazítások miatti ördögi spirállal függ össze.

A 400 milliárd forint összértékű mostani kiigazító tervvel tehát akár még a 4,5%-os hiánycél is összejöhet idén, de ehhez mindenképpen kell az MVM új befizetése, sőt még akár új lépések is.

Az eddig ismert három tétel (bankok tehernövekedése, energetikai cégek plusz befizetése és az MVM osztaléka) együttesen 300-320 milliárd forintos bevételnövelést ad ki. Ahhoz, hogy a 400 milliárd forintos új egyenlegjavító hatás összejöjjön, kellenek még plusz intézkedések. Ezért szerintünk nem kizárt, hogy vannak még a kormány tarsolyában olyan lépések, amelyeket még nem hozott nyilvánosságra. Nem lennénk meglepve, ha ezek a kiadási oldalt érintenék (az áprilisi kiigazítási kör, a beruházáselhalasztás részletei is épp hétfő este jelentek meg a közlönyben).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor