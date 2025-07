Látványos lesz az idei Kékszalag: éjjellátó kamerákkal és drónokkal közvetítik a vitorlásversenyt

Az idei évtől a Telekom felel a Kékszalag vitorlásverseny teljes streaming szolgáltatásért: a vállalat azt ígéri, a nézők minden eddiginél részletesebben követhetik a Balaton legnagyobb vitorlásversenyét. A technológiai kihívások között szerepelt a tó teljes felületét lefedő stabil 4G/5G hálózat kiépítése, valamint a Campus Network megoldás alkalmazása, amely garantált sávszélességet biztosít a közvetítéshez - többek között erről beszélt a Portfolio-nak Fegyver Csaba, a vállalat stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója.

Ma startolt el Balatonfüredről az 57. Kékszalag vitorlásverseny: a Telekom a Magyar Vitorlás Szövetség digitális partnereként segíti a legmodernebb technológiákkal a regatta lebonyolítását, az idei évtől pedig a teljes streaming és tracking szolgáltatásért is felel.

“A Balaton körül elérhető 4G/5G hálózatunkra alapozva a Magyar Vitorlás Szövetséggel egyeztetve három évvel ezelőtt elindítottuk egy, a Kékszalag igényeire szabott átfogó - streaming és tracking rendszer fejlesztését, amelynek keretében Balaton térségében közel 300 bázisállomáson aktiváltunk Campus Network szolgáltatást. Az első évben a verseny közvetítését végző videós stáb, speciális SIM kártyákkal tudott kapcsolódni a hálózatunkhoz, melyek segítségével részben a vízen, kísérőhajókról, részben pedig a partról rögzítették az eseményeket” - mondta a kezdetekről Fegyver Csaba, a Magyar Telekom stratégiai és kiemelt projektekért felelős igazgatója.

A streaming sikerén felbuzdulva a következő évben a győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjával közösen kidolgoztak egy olyan tracking rendszert, ami GPS-es lokalizációval biztosan tudta követni a versenyen résztvevő több száz hajó helyzetét.

A pozitív visszajelzések hatására döntöttünk úgy, hogy hároméves szerződést kötünk a Magyar Vitorlás Szövetséggel, amelynek értelmében a Kékszalag versenyek streaming- és tracking szolgáltatásait egy kézből nyújtjuk. Ennek keretében már az idei évtől kezdődően a teljes műsorgyártásért, a stúdiótechnikai megoldásokért, a stáb biztosításáért, valamint a teljes online közvetítési felület működtetéséért is a Telekom felel”

- összegezte a szakember.

Fegyver Csaba, fotó: Telekom

A Balaton közepén is fut az 5G

A Kékszalag vitorlásverseny mezőnye hagyományosan Balatonfüredről rajtol, ahonnan elsőként Siófok irányába veszik az utat a résztvevők. Ezt követően a Tihanyi-szoroson áthajózva nyugat felé haladnak, egészen Keszthelyig, a Balaton délnyugati csücskéig. Innen fordulnak vissza, hogy északkeleti irányban újra elérjék a kiindulópontot, Balatonfüredet. A légvonalban mért versenytáv mintegy 160 kilométer, amely nemcsak komoly fizikai és technikai kihívást jelent, hanem a tó adottságai miatt stratégiai döntések sorát is megköveteli a versenyzőktől.

A Telekom olyan hálózatot hozott létre, amely egyszerre működik stabilan egy olyan forgalmas, turisztikailag frekventált területen, mint a Balaton környéke, és terjed ki az egész tó felületére.

“Mivel a Balaton közepén értelemszerűen nem épülnek bázisállomások, a technológiai csapat az antennarendszerek finomhangolásával biztosítja, hogy a partokról kisugárzott jel stabil kapcsolatot biztosítson egészen a tó közepéig” - magyarázta Fegyver Csaba.

A szakember kiemelte: a Kékszalagot kiszolgáló technológia nem valósulhatott volna meg egy stabil, jól kiépített hálózati infrastruktúra nélkül, amit már korábban létrehoztak a Balaton térségében. A szolgáltató az elmúlt években jelentős erőforrásokat fordított az alaphálózat megerősítésére, ami jelenleg a 4G és 5G hálózatok együttes használatán alapulva biztosítja a zökkenőmentes működést még a szezon legforgalmasabb napjain is.

A kialakított rendszer sajátossága, hogy a nyári balatoni szezonban teljes kapacitással működik, az év többi részében viszont lekapcsolják egy részét, ezzel hozzájárulva a költséghatékony és fenntartható működéshez.

A Kékszalag versenyen használt streaming- és tracking szolgáltatás a Telekom Campus Network megoldásán alapul, ami a hálózat szeletelés (szakmai kifejezéssel slicing) technológia segítségével zárt hálózati infrastruktúrát biztosít garantált sávszélességgel és fokozott biztonsággal az előzetesen meghatározott, hozzáféréssel rendelkező eszközök számára.

A Campus szolgáltatáscsomaggal 99%-os 4G/5G hálózati lefedettséget tudunk biztosítani a megoldást igénybe vevő eszközök számára”

- összegezte Fegyver Csaba.

Eddig soha nem látott minőségben, élőben lesz követhető az idei Kékszalag

A vitorlásversenyek többsége – fizikai sajátosságai miatt – a parttól távol zajlik, így a közönség számára sok esetben nehezen követhető: a Telekom azonban több olyan újdonsággal is készült az idei közvetítésre, ami közelebb hozhatja a nézőket.

A verseny ideje alatt négy motoros kísérő hajó biztosítja a vízi közvetítés gerincét. Mindegyiken dedikált operatőr és szakkommentátor tartózkodik, akik élő kapcsolatban vannak a balatonfüredi Telekom stúdióval, ahol folyamatos műsorban szakértők elemzik az eseményeket. Emellett több drón is támogatja a közvetítést, felülnézeti, dinamikus képeket biztosítva a mezőny mozgásáról.

Újdonságként éjjellátó kamerákat helyeztek ki a balatonfüredi befutónál, hogy a késő esti érkezések is jól követhetővé válhassanak. A korábbi tapasztalatok alapján ez sokat emelhet a nézői élményen, mivel a verseny első három helyezettje gyakran sötétedés után érkezik célba. Emellett több, versenyben induló hajón is onboard kamerák vannak, melyek a fedélzeti eseményeket mutatják be – betekintést adva a személyzet mozgásába, taktikai műveleteibe. Amennyiben az időjárási körülmények és a versenyhelyzet megengedi, élő bejelentkezések is várhatók közvetlenül a versenyzőktől.

Az 54. Kékszalag Regatta vitorlásversenyen részt vevő vitorlások. fotó: Paul Lakatos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A közvetítésben idén is kiemelt szerepet kaptak a hajókra telepített nyomkövetők, amik valós idejű pozíció- és mozgásadatokat szolgáltatnak. Ezek a regatta weboldalán integrált formában meg is jelennek: látható a hajó neve, kapitányának és legénységének neve, a hajóosztály, az aktuális sebesség, az elhelyezkedése a térképen, valamint a távolság a következő bójától vagy éppen a versenytársaktól.

A verseny közvetítése egy folyamatos élő streaming felületen keresztül elérhető, mellette pedig a Telekom Live YouTube csatornájára is felkerülnek a főbb eseményekről készült videók.

Fegyver Csaba kiemelte: a jövőben a Kékszalag mellett még több rendezvény, online sportesemény közvetítésébe tervez részt venni a szolgáltató.

“Nem titkolt célunk, hogy a Telekom Live szolgáltatással egy új kommunikációs és streaming platformot hozzunk létre, amin keresztül az előfizetőink olyan rendezvények és események képanyagát is elérhetik, amit máshol adott esetben nem”.

