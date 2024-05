Jön a tizedik Brain Bar, mutatjuk az első neveket

A 21. századi tudomány egyik legfontosabb kérdése az, rendelkezik-e az ember szabad akarattal. Az idei Brain Bar kiemelten foglalkozik ezzel a témával, a sztárszakértő pedig Amerikából érkezik: Kathryn Paige Harden viselkedéskutató, a New York Times és a Washington Post szerzője arról beszél majd a magyar fiataloknak, miként hat a DNS-ünk arra, mennyire válunk sikeressé, egészségessé, és hogy viselkedünk másokkal - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t.

Szeptemberben tizedik alkalommal startol el a Brain Bar jövőfesztivál, ahol az amerikai kutató mellett mellett sok más izgalmas előadóval találkozhat a közönség. Magyarországra érkezik a Harvard Asztronómiai Intézetének volt elnöke, Avi Loeb, aki a Földön kívüli élet és intelligenciák kutatásának szentelte életét.

Gerard Barron cége a világon először bányászott ki a Csendes-óceánból olyan szuperfémeket, amelyek megoldhatják a Föld energiaellátási problémáit. A Brain Baron arról beszél majd, mennyire vagyunk távol a tiszta energiára való teljes átállástól. A legendás etológus, Lars Chittka professzor is fellép a fesztiválon: neki köszönhetően tudjuk, milyen meglepően intelligensek a méhek, a magyar közönségnek pedig bemutatja, milyen sokat is köszönhetünk nekik, és hogy festene a világ nélkülük.

Budapestre érkezik a Beszélnünk kell Kevinről szerzője, Lionel Shriver is: az írónő szerint ugyanis a társadalmi őrületekről is beszélnünk kell. Szerinte gond, olyan fontos kérdések, mint a #MeToo vagy az intelligenciabeli egyenlőség nem bocsáthatók vitára - mintha mindenkinek muszáj lenne ezekről egyformán vélekedni. A budapesti Brain Baron azt mutatja meg a magyar fiataloknak, hogyan ne dőljenek be kritika nélkül a közgondolkodásnak, és hogy formáljanak véleményt igazán szabadon.

A Brain Bar minden évben a jövő legégetőbb kérdéseit állítja színpadra, és nem fél ezeket éles csavarral feltenni. Szó lesz arról, mi van, ha nincs megoldás a klímaválságra, képes lesz-e valaha többre az AI, mint amit ma látunk belőle, és tényleg az influenszerkultúra jelenti-e a munka jövőjét.

A szeptember 26-27-én tartott jövőfesztivál diákok és pedagógusok számára ingyenes – a belépőkért már megnyílt a regisztráció a Brain Bar oldalán, ahol a szervezők teljes osztályok jelentkezését is várják, és kedvezményes early bird jegyek is kaphatók.

A Brain Bar médiatámogatója a Portfolio.

Címlapkép forrása: Liszkay Lilla