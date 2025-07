Az oroszok szerint hatalmas átverés Ukrajna legjobb fegyvere

Kizárt, hogy a múlt heti, Izsevszk elleni ukrán dróntámadás során több mint 1300 kilométert repült Oroszország területe felett néhány ukrán Ljutyij drón, a támadás belföldről, maximum 300 kilométerről indították az ukránok – magyarázza Vlagyimir Popov orosz tábornagy, katonai szakértő az MK.ru-nak.

A múlt héten megtámadta az ukrán haderő az államhatártól több mint 1300 kilométerre található Izsevszket – a támadásban használt drón pontos képességeiről itt írtunk:

Popov tábornagy erősen szkeptikus a Ljutyij drónnal és annak képességeivel szemben:

azt nyilatkozta az orosz médiának, hogy szerinte 100-150, maximum 300 kilométerre indították a célpont helyétől a drónt az ukrán támadók.

Szerintem az ellenség viszonylag rövid távolságból indította a támadást, precíz koordináták ellen. Nem zárom ki, hogy voltak a helyszínen specialisták, akik kijelölték a célpontot egy lézerrel vagy egy telepített adóvevővel”

– magyarázza az orosz szakértő.

Ettől függetlenül Popov úgy látja, az orosz lakosságnak is jobban kéne készülnie az ilyen támadásokra, főleg a frontvonalhoz közel. Úgy látja, korlátozni kell a mobiltelefonok használatát, főleg éjjel, kijárási tilalom és ellenőrzőpontok kellenek Oroszországon belül. Mindemellett Popov bevonná a polgári lakosságot is a légvédelembe, például zavarórendszereket osztana ki önkénteseknek, akik vállalják, hogy a légteret figyelik.

Az ukrán Ljutyij drón jelenleg az ukrán haderő legnagyobb hatótávolságú fegyvere, papíron 2000 kilométert is képes repülni.

