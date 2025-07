Pánikban a gyógyszergyártók, öntik a milliárdokat az amerikai beruházásokba

Az AstraZeneca 50 milliárd dolláros amerikai beruházást jelentett be 2030-ig, csatlakozva más európai gyógyszergyártókhoz, akik növelik amerikai jelenlétüket a gyógyszerimport-vámok fenyegetése közepette - írta meg a Bloomberg

A bejelentett befektetés gyártási kapacitásokra, valamint kutatás-fejlesztésre irányul. Az összeg magában foglal egy 4 milliárd dolláros új létesítményt Virginiában, amely krónikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszereket fog előállítani.

Kevin Hassett, az amerikai Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója egy washingtoni eseményen kijelentette: "A beruházás befejezésével az AstraZeneca által az Egyesült Államokban értékesített gyógyszerek lényegében mind az Egyesült Államokban készülnek majd."

Az európai gyógyszergyártók, köztük az AstraZeneca igyekeznek hangsúlyozni jelentős amerikai jelenlétüket,

remélve, hogy ezzel enyhíthetik Donald Trump esetleges vámintézkedéseinek hatásait.

A vállalat már novemberben, Trump megválasztása után egy héttel bejelentette, hogy 2026 végéig 3,5 milliárd dollárt fektet be az USA-ban, megjegyezve, hogy közel 18 ezer embert foglalkoztat az országban. Azóta több európai versenytárs is hasonló lépéseket tett: a svájci Novartis 23 milliárd dolláros, a Roche 50 milliárd dolláros, a francia Sanofi pedig legalább 20 milliárd dolláros amerikai befektetést jelentett be 2030-ig.

Trump különböző időpontokat javasolt a gyógyszeripari vámok bevezetésére, legutóbb augusztus 1-jét említette. Az elnök szerint a vállalatoknak egy év áll majd rendelkezésükre, hogy az USA-ba telepítsék gyártásukat, vagy akár 200%-os vámokkal sújthatják őket.

Az AstraZeneca jelenleg 17 gyártóüzemet működtet 12 amerikai államban. Globális nagyhatalommá vált a rákgyógyszerek területén, és jelentős gyógyszerkészletet épített fel más területeken, beleértve a szív- és érrendszeri, vese- és anyagcsere-betegségeket is.

