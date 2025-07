Friss felvételek bizonyítják: ballisztikus rakéta találta el az amerikai légibázist

Egy piaci alapon működő - t - műholdcég által készített felvételek arra utalnak, hogy a június 23-i iráni támadás során károsodott egy fejlett kommunikációs létesítmény a katari Al-Udeid légibázison.

Al Udeid az egyik legnagyobb amerikai katonai létesítmény a Közel-Keleten és az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) előretolt főhadiszállása.

Teherán az Al-Udeid elleni támadást egyfajta válaszcsapásként hajtotta végre, miután az Egyesült Államok egy nappal korábban három iráni nukleáris létesítményt bombázott, méghozzá B-2-es lopakodó bombázókról indított bunkerromboló bombákkal.

Akkor az amerikai parancsnokság azt jelezte, hogy sikeres volt a védekezés a kilőtt ballisztikus rakétákkal szemben, amelyek főként Al-Udeid ellen irányultak. A jelentés szerint 13 rakétát elfogtak, míg a tizennegyediket szabadon hagytak becsapódni, miután az a sivatag felé irányult.

Az Egyesült Államok nem indított válaszcsapást a támadást követően, és Trump gyorsan tűzszünetet hirdetett, amely azóta is érvényben van.

A műholdképek a legkonkrétabb bizonyítékot szolgáltathatják arra, hogy az amerikai jelentések tévesek voltak, és valóban fizikai kár keletkezett a bázison. Ezeken a felvételeken látható egy igencsak jellegzetes létesítmény, egy fehér geodézia kupola, amely helyén a későbbi felvételeken már csak robbanásnyomok láthatóak. Máshol ugyanakkor nem látható károkozás.

Satellite images appear to show Iran’s missile strike on Al Udeid Air Base in Qatar destroyed a satellite communication antenna. A blackened area now marks the spot where the dome once stood, with damage also seen on a nearby hangar. This contradicts earlier claims by Qatar… pic.twitter.com/fpL2nytw3v https://t.co/fpL2nytw3v