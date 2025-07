A Tomahawk lehet az amerikai fegyver, ami megváltoztatja a háborút? Hűti a kedélyeket Ukrajna

Ukrajna továbbra is reménykedik az amerikai Tomahawk rakéták érkezésében, amely lehetőségeket biztosítana számukra a mélységi csapásmérésre Oroszország területén. Ugyanakkor az ukrán hírszerzés felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy hatótávolságú fegyver integrálásával akár súlyos problémáik is lehetnek - jelentette a The Guardian