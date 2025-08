Videó: olyan támadást hajtott végre Ukrajna, amivel legutóbb is leverte a biztosítékot Washingtonban

Az Astra Telegram-csatorna jelentése szerint 2025. augusztus 2-án reggel drónok támadták meg a két olajfinomítót, amelyek területén hatalmas tüzek keletkeztek.

A rjazanyi finomító Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítménye. 2024-ben körülbelül 13,1 millió tonna olajat dolgozott fel (napi 262 000 hordó),

ami az ország teljes olajfeldolgozásának mintegy 5%-át teszi ki.

Hasonló jelentés érkezett a szamarai területen található Novokujbisevszkről is, ahol a dróntalálat nyomán kiterjedt tűz keletkezett. A finomító elleni támadást Vjacseszlav Fedoriscsev kormányzó is megerősítette.

Russian Novokuibyshevsk oil refinery attacked by drones early this morning. 1000km from the frontline. Oil refining capacity at Novokuibyshevsk oil refinery is 7.9 million tons. pic.twitter.com/yqnbK9tP0h https://t.co/yqnbK9tP0h