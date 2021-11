Hőszivattyúval sokat spórolhatunk a fűtési költségen: hogy érdemes belevágni?

Az otthonfelújítási támogatásról szóló kormányrendelet szerint - többek között fűtéskorszerűsítésre is felhasználható – az állami támogatás a gyermekes családok számára. A felújításnál a költségek 50%-át, de legfeljebb 3 millió forint támogatást lehet igényelni. A támogatás maximális összegét pedig akkor kaphatja vissza az igénylő, ha annak 50%-a munkadíjról szól. Nem véletlen, hogy az idei lakásfelújítási program megmozgatta az ingatlantulajdonosok fantáziáját.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet adatai szerint korszerűsítéssel akár 20-40 százalékkal is csökkenthető az ingatlanok energiafelhasználása. A számítások szerint egy ilyen beruházás megtérülése 4-10 év között mozog.A hazai fűtési rendszerekben jelentős megtakarítási potenciál rejlik. Az egyik legkorszerűbb fűtési rendszer a hőszivattyú, amely akár teljes mértékben kiválthatja a meglévő fűtési rendszert. Ez a rendszer ráadásul villamos energiával működik, napelemes rendszerekkel kombinálva tehát még fenntarthatóbb forrásból teremtheti meg az otthon fűtési igényét. A hőszivattyúnak ráadásul több típusa is létezik:

Ha a levegőből nyerjük ki az energiát, és víz a hőt közvetítő közeg, akkor levegő-víz típusúról beszélünk.

Ha a földfelszín alatti energiákat víz segítségével nyerjük ki, és a fűtendő oldalon is víz a hő közvetítő közeg, akkor víz-víz fajtájáról beszélhetünk.

Bármelyik rendszerről legyen ugyanakkor szó, a hőszivattyú általános jellemzője, és egyben nagy előnye is, hogy alacsony az üzemeltetési költsége.

Sokkal hatékonyabb, mint más fűtési technológiák

Ráadásul a rendszer mellett fenntarthatósági érvek is szólnak: 1 egységnyi energiaforrásból 3-4-szeres (fűtési/hűtési) energiát képes szolgáltatni. Ugyanakkor környezetbarát, mert a működése során nem bocsát ki semmilyen károsanyagot, csak a környezeti levegőt áramoltatja – tudta meg a Portfolio a fűtőkészülékek tervezésében és gyártásában meghatározó piaci szereplőjének számító Immergas Hungária Kft-től.

A hőszivattyúknál a hasznosított/felvett teljesítmény hányadosa, azaz a hatékonysági mutatója 3-4-es értéket mutat. A költségek nyelvére lefordítva: a hasznosított teljesítményt - a hőszivattyúkhoz képest - egy kondenzációs kazán esetében 30-50%-kal többért lehet előállítani, egy elektromos kazánnal vagy vízmelegítővel pedig 300-400%-kal többért.A rendszerek minden ingatlantípusnál ajánlhatók, új építésnél és felújításnál egyaránt. A beruházás ára 1-1,5 millió forinttól indul, amit érdemes például egy gázkészülék-cserével összehasonlítani. Ez utóbbi munkadíjjal együtt akár 1,2 millió forintba is kerülhet.

A legjobb, ha a hőszivattyús beruházást tervezők az alábbi sorrendet veszik figyelembe a projekt tervezésénél, kivitelezésénél:

Előzetesen konzultáljunk egy, a megfelelő referenciákkal rendelkező szakemberrel. Terveztessük meg a beruházást egy gépész-szakértővel. Vásároljuk meg a rendszert egy szakkereskedésben. A kivitelezést hozzáértő szerelő végezze. Szakszervíz üzemelje be a rendszert. Igényeljük vissza a ráfordított összeg 50%-át a támogatási feltételek szerint.

A legújabb technológiák vannak jelen a piacon, de érdemes figyelni

A hőszivattyús piacot Magyarországon leginkább a folyamatos és gyors fejlődés jellemzi. Ritkábban lehet találkozni régebbi technológiákkal, mivel a kereslet nem elég nagy a komolyabb készletezéshez, így jellemzően a legújabb rendszerekhez lehet hozzájutni.

Mindenképp fontos, hogy a beruházó vegye igénybe szakember segítségét,

hiszen elérhetőek a piacon hőszivattyús technológiát alkalmazó, de nem pontosan az adott célnak megfelelő típusok is – ezeknél pedig sokszor csak utólag derül ki, hogy nem a megfelelőt választotta a vásárló. Figyelni kell még a jótállási időre, a megfelelő (márka)képviseletre és műszaki háttér meglétére, például szaktanácsadásra, szervizhálózatra.Árszintben van különbség, sok vevő csak a legolcsóbb terméket engedheti meg magának, de sokszor csak a használat során igazolódik be, hogy nem mindig olyan jó a termék, mint amilyen olcsó. Ugyanakkor ebben a kategóriában az „olcsó” is jelentős beruházást jelent

A cikk megjelenését az Immergas Hungária Kft. támogatta.

Címlapkép és fotók: Immergas Hungária