Nem, az ön panellakása nem ér 1 millió forintot négyzetméterenként

Egymásnak látszólag ellentmondásos információk jelentek meg az elmúlt hónapokban a magyar lakáspiacról. Míg egyre többen már a kereslet csökkenéséről beszélnek, addig az árak kapcsán sokan még mindig jelentős emelkedésre számítanak, ami az eladó lakások árcéduláján is meglátszik. De vajon megér 1 millió forintot négyzetméterenként egy közepes állapotú budapesti panellakás? És ennek hatására jogos a tégla lakások tulajdonosainak 1,2-1,3 millió forintos elvárása? Még mindig felfelé megy a lakáspiac vagy a küszöbön álló válság miatt már érdemes óvatosnak lennünk? Nézzük, mi várhat ránk az előttünk álló időszakban!

Több mint 20 százalékos áremelkedést mért éves szinten mind a KSH, mind az MNB legújabb, 2022 első negyedévére vonatkozó lakásárindexe. Bár a covid alatt sokan gondolták azt, hogy elértük a lakásárak tetőpontját és innen már csak stagnálás, vagy erősebb árcsökkenés jöhet, a piac végül hamar leküzdötte az időleges megtorpanást és a tavalyi évben ismét szárnyalni kezdtek az árak. Ráadásul nemcsak Magyarországon, de Európa több más országában, valamint a tengerentúlon is hasonló folyamatokat láthattunk.

Míg egy-másfél évvel ezelőtt a budapesti új lakások átlagára 1 millió forint körül alakult négyzetméterenként, addig tavasszal már 1,3, mostanában pedig 1,5 millió forintról beszélnek az értékesítők. A drágulás mögött álló okokkal korábban mi is sokat foglalkoztunk: a covid és a háború okozta dráguló alapanyagok, a dráguló munkaerő, a lakások magasabb és ezáltal drágább műszaki felszereltsége és az emelkedő telekárak egyaránt ide sorolhatók. A kérdés viszont az, hogy az újlakáspiac ilyen mértékű felértékelődésének hatására – annak ellenére, hogy a teljes kereslet kevesebb mint egytizedét adja – törvényszerű-e, hogy a használt lakások is felértékelődjenek. Különösen egy olyan környezetben, amikor egyre nagyobb a globális bizonytalanság.

A lakások értékét mindig a mindenkori kereslet és kínálat viszonya határozza meg, az eladói és a vevői elképzelések viszont időről időre eltérhetnek ettől. Míg a lakásárak végső soron piaci tényezők hatására alakulnak ki, a hirdetésekben szereplő árakban az utóbbi időben a szubjektív szempontok is egyre erősebben megjelennek.

Objektív, piaci folyamatok

Az elmúlt évtized nagy részét egy nagyon erős gazdasági konjunktúra jellemezte, amikor az alacsony infláció, alacsony hitelkamatokkal és jelentős reálbérnövekedéssel párosulva a lakáspiac aranykorát hozta el. Kis túlzással az ország bármelyik pontján, bármilyen típusú lakás esetén nagyon jó döntés volt a vásárlás, mind saját, mind befektetési célra. Előbbi esetben – még ha hitellel is vásároltunk – megnyugtató volt látni, hogy a vásárlás után egyre többet ér a tulajdonunk, míg aki kiadásra vette a lakást, a bérbeadásból is jelentős jövedelemre tehetett szert. Mostanra viszont mindenki érzi már, hogy

az ingatlanok történelmi viszonylatban is nagyon drágák, nemcsak nominálisan, de az elmúlt évek inflációjához viszonyítva reálértéken és a bérekhez képest is történelmi csúcsokat döntenek,

így a piacon egyre indokoltabb az óvatosság.

Erősödő szubjektív szempontok

Évekkel ezelőtt készült egy felmérés az autóvezetők körében, melynek során arra kérték őket, hogy egy 1-től 5-ig terjedő skálán becsüljék meg, hogy az átlaghoz képest mennyire jó sofőrök. Nem meglepő, hogy a válaszadók többsége az átlagnál valamivel jobbnak gondolta magát, sokan egyenesen a legjobb, 5-ös értékelést adták maguknak, de a néhány kevésbé gyakorlott, bizonytalanabb sofőr sem adott magának 3-as értéknél rosszabbat. Ha viszont mindenki jobb az átlagnál, akkor miből jön ki az átlag? Sokszor ehhez hasonló az emberek gondolkodása a lakásuk értékelése kapcsán is, amikor a legtöbben úgy gondolják, hogy az ő lakásuk, ha csak egy kicsivel is, de értékesebb, mint a szomszédé, vagy értékesebb a jelenleg 800 ezer forint feletti budapesti átlagos négyzetméterárnál. Így fordulhatnak elő például azok az 1 milliós négyzetméteráron kínált felújítás nélküli panelek, amik az utóbbi időben egyre gyakrabban jelennek meg a piacon. A Duna House nemrég közzétette, hogy míg

tavaly a fővárosban eladott lakóingatlanjaik 10 százaléka volt 1 milliós négyzetméterár felett, addig az idei első félévben ez 22,5 százalékot tett ki.

A drágulás tehát egyértelmű, de ez is azt bizonyítja, hogy a kínálatnak még mindig csak a felső ötöde haladja meg a milliós négyzetméterárat, és nem a budapesti átlag.

Késleltetett adatok

Az elemzések kapcsán továbbra is az a legfőbb probléma – amit már korábban számtalanszor említettünk – hogy a tényleges adásvételeket összegyűjtő NAV, több mint fél éves késéssel publikálja csak a megvalósult tranzakciók adatait, így a megjelenés pillanatában a piac egy korábbi állapotát látjuk. Ezt tudjuk részben kiküszöbölni az ingatlanközvetítők tapasztalataival, ami, ha nem is teljeskörűen, de mutatja az aktuális számokat.

Nagyon pontos képet ad az országos lakásárakról például az OTP Jelzálogbank Értéktérképe, ugyanakkor ez is egy korábbi állapotot tükröz. A nyár elején megjelent legfrissebb elemzés például a 2021-es év árait mutatja be, amikor Budapesten átlagosan 710 ezer forint körüli négyzetméteráron cseréltek gazdát a lakások.

Az olyan nagyobb ingatlanközvetítő hálózatok, mint az Otthon Centrum vagy a Duna House viszont már az idei első félévben is 800 ezer forint feletti négyzetméterárakról beszéltek Budapesten, de az Ingatlan.com kínálati áraiban (amiből típustól és árazástól függően rendszerint lejön még 3-8 százalék körüli alku) is 800 ezer forint felett vannak már az átlagos budapesti négyzetméterárak.

Felületes tájékozódás

Végül az sem segíti a pontos árazást, amikor valaki a cikkeknek csak a címét olvassa el, de a mögöttes tartalomra már nem fordít elég figyelmet. Így fordulhat elő, hogy Budapesten ma már szinte mindenki azt gondolja, hogy legalább 1 millió forintot ér a lakása négyzetméterenként, - ami, ahogy láttuk, a lakások ötödére valóban igaz - de fővárosi átlagban, különösen a rosszabb állapotú és elhelyezkedésű lakások esetében ez még ma sem állja meg a helyét. Amikor viszont valaki azt látja, hogy az ismerősének az ismerőse is ennyiért hirdeti a lakását, akkor ő sem akar lemaradni.

Mi a helyzet tehát a panelekkel?

A panellakások nagy szeletét adják a budapesti lakásállománynak, ezáltal a mindenkori kínálatnak is. Ez a lakástípus azonban rendre 20-25 százalékkal olcsóbb, mint az azonos állapotú, hasonló elhelyezkedésű tégla építésű társaik. A fenti gondolatmenet alapján tehát, ha 850 ezer forint körüli budapesti átlagos négyzetméterárral számolunk, akkor a panelek átlaga 700 ezer forint körül kell, hogy alakuljon. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy-egy esetben ne lehetnének ennél jelentősen drágább panellakásokkal is találkozni - ingatlanközvetítők megerősítették, hogy néhány esetben valóban előfordult már, hogy egy panel egymilliós négyzetméteráron cserélt gazdát - de ezek a lakások a legdrágább lakótelepeken, a legmagasabb szinten felújított állapotban voltak. A kérdés így inkább az, hogy vajon a jövőben tömegesen is elérhetik-e ezt az árszintet a fővárosi panellakások?

Árcsökkenés vagy további emelkedés? Mire számíthatunk?

Mostanra az MNB is megerősítette, hogy Magyarországon túlértékelt a lakáspiac, így sokakban felmerülhet a kérdés, hogy érdemes-e most vásárolni, vagy inkább várjunk egy esetleges visszaesésre. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, több gazdasági folyamatot együttesen kell megnézni, melyek közül az egyik legfontosabb a kamatkörnyezet alakulása. Míg a korábbi években az alacsony kamatok mellett nem volt kérdés, hogy megéri akár hitelfelvétellel együtt is a lakásvásárlás, addig a mostani környezetben ennek kapcsán két dologra is oda kell figyelni. Egyrészt az emelkedő kamatok hatására jövedelemarányosan kevesebb hitelt tudunk felvenni (és azt is drágábban, mint korábban), ami nagyobb önerőt igényel, másrészt – befektetőként gondolkodva – a kamatemelés egyre több befektetési terméket tesz az ingatlannal szemben versenyképessé. Egy inflációkövető állampapírral például már biztosan magasabb hozamot tudunk elérni, mint lakáskiadással, és ha nem bízunk a lakásárak ilyen ütemű további emelkedésében, akkor akár ez is versenyképes alternatíva lehet, akárcsak a jelenleg alacsony árakon forgó világcégek részvényei. Az biztos, hogy a háború és az erős gazdasági lassulás nem kedvez a további lakásáremelkedésnek, és

az egyre magasabb infláció mellett egyre biztosabb, hogy reálértéken az előttünk álló évben csökkenni fognak a lakásárak.

Országosan és ingatlantípusonként természetesen lesznek ebben különbségek. Budapesten például már 2019 óta eleve kisebb ütemű a lakásárak emelkedése, mint máshol. Míg az MNB lakásárindexe szerint a fővárosban 2019 óta éves átlagban, nominálisan 7 százalékkal mentek csak feljebb a lakásárak (2020-ban ez kevesebb mint 2 százalék volt), addig Pest megye településein az éves áremelkedés üteme 2019 óta 20 százalékot tett ki, a tavalyi év végére pedig elérte a rekordmagas, 38 százalékot.

Az emelkedő kamatok mellett viszont más tényezők is a további áremelkedés ellen szólnak. A korábban bevezetett családtámogatások – amiknek szintén szerepe volt a mostani árak kialakulásában – egyre inkább elinflálódnak, miután az összegük emeléséről egyelőre nincs szó. A hitellel történő vásárlások visszaesése pedig a kereslet csökkenésében már most is megmutatkozik. A gyenge forint ugyan vonzóvá teheti az országot a külföldi, vagy euróban kereső vásárlók körében, de ez területileg az ingatlanoknak csak egy nagyon szűk csoportját - elsősorban a budapesti belvárost, vagy például a holland vásárlóknak köszönhetően néhány eldugott községet - érinti. Az új lakások esetén szintén csökkenhet a kereslet, amit a tavalyi évben és az idei év elején leginkább a zöldhitel táplált, de ott a kínálatban is csökkenés várható, így a mostani árak a jövőben is fenntarthatónak tűnnek.

Ahol viszont akár nominális értékű árcsökkenés is könnyen elképzelhető, az a nagyméretű, energiapazarló lakóingatlanok köre,

melyeknél a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt jelentősen megnő a rezsiköltség. Ide tartoznak például a régebben épült, nagyméretű, rossz szigetelésű, gázfűtéses családi házak, ahol a havi kiadások emelkedése a 100-200 ezer forintot is elérheti. Ugyancsak hátrányos lesz az elektromos fűtéssel szerelt régebbi, nagy belmagasságú lakások megítélése, ahol szintén nagymértékű lehet a rezsiköltség-emelkedés. A jól szigetelt épületek iránt viszont nemcsak a tégla, de a panelek esetében is emelkedhet a kereslet, ami várhatóan az árazásban is meg fog mutatkozni. Ez felértékelheti a korszerű panellakásokat a rossz energiahatékonyságú társaikhoz képest. A piac tehát energiahatékonyság szempontjából egyre jobban kettéválhat, összességében viszont amiatt, hogy az ország lakásállományának nagyrésze energiahatékonyság szempontjából rossz állapotban van, országos átlagban inkább az árak csökkenése irányába hatnak a folyamatok.

Az viszont elmondható, hogy akár eladóként, akár vásárlóként tervezünk piacra lépni, nagyon fontos az alapos tájékozódás annak érdekében, hogy ha valóban el akarjuk adni a lakást, ne kelljen hosszú hónapokat várni az érdeklődőkre. Értékesítői tapasztalatok alapján a jól árazott ingatlanoknak panelek vagy tégla lakások esetében átlagosan 2-3 hónap, családi házak esetén legfeljebb 5-6 hónap a reális értékesítési ideje, így, ha valaki ennél régebb óta hirdet, és nem nagyon jönnek a vevők, akkor mindenképpen érdemes lehet az árazáson, vagy a tényleges eladási szándékon elgondolkodnia.

