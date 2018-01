Új szereplők érkeztek a hazai ingatlanpiacra

Portfolio Ingatlanmagazin - Az 50 legbefolyásosabb személy a magyar ingatlanpiacon

Az ingatlanpiac szárnyalása 2017-ben is folytatódott, de a gyors felívelés újfajta kockázatokat is hozott. Az építőipari kapacitással és a munkabérekkel kapcsolatos problémák miatt a projektek folyamatosan drágulnak, ami gyakran a fejlesztőket is újratervezésre kényszeríti. Ez azonban nem szab gátat a beruházásoknak, a következő években több tízezer új építésű lakás, félmillió négyzetméternél is több modern irodaterület, ezret meghaladó 4 és 5 csillagos szállodai szoba, logisztikai csarnokok és hatalmas új székházak - Telekom, MOL, OTP - készülhetnek el. Az 50 legbefolyásosabb ingatlanpiaci szereplő között most is jelen vannak a legnagyobb cégek képviselői, az ismert nevek mellé azonban egyre több új versenytárs zárkózik fel.



A Cordia számos projekttel van jelen Lengyelországban is, így nem véletlen, hogy a pozícióra lengyel szakembert igazolt. Tomas Lapinski a magyarországi mellett a vállalat külföldi tevékenységében is közreműködik majd. A cég 2015-ben kezdte meg lengyelországi működését, jelenleg két, folyamatban lévő projekttel rendelkezik Krakkóban, eggyel pedig Varsóban, de a román piacon is érdekelt, ott Bukarestben az idén vásárolt meg egy 13 telekből álló területet, ahol 400 lakást épít.Tovább erősítette magyarországi csapatát a CTP. Január 8-i kezdéssel csatlakozott a céghez Country Manager pozícióba Nemes Rudolf, valamint a cég üzletfejlesztési vezetői posztjára Pozderka István. A CTP-ről több logisztikaiingatlan-tranzakció kapcsán lehetett már hallani, legutóbb tavaly októberben, amikor megvásárolta a Nokia korábbi épületét Komáromban. Az új csapat feladata az üzleti növekedés felgyorsítása és a cég megerősítése lesz a fenntartható jövőbeli bővítés alapjainak megteremtése érdekében.