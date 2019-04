Külföldön terjeszkedne a BDPST Group

Továbbá stratégai cél a kiskereskedelmi portfólió minőségi bővítése, amellyel kapcsolatban jelenleg is tárgyalások folynak több hazai és külföldi élelmiszerlánc tulajdonosaival.

A cél, hogy egy olyan komplex portfólióval rendelkezzünk, amelynek egyes elemei - az iroda- és szállodafejlesztés, a kiskereskedelmi ingatlanfejlesztés és a logisztikai ingatlanok - egyenként és egymást erősítve is sikeresek lehetnek. A termékmixben tehát nem csak felújítások, hanem például zöldmezős beruházások is szerepelnek

A cégcsoportnak jelenleg több beruházása is folyamatban van Magyarországon

A hazai fejlesztések mellett külföldi piacokon is terjeszkedne a BDPST Group - tudta meg a Portfolio. Az ingatlanfejlesztő két régiós országban is bővíti portfólióját a következő hónapokban, műemléki épületek felújításával és további hasznosításával (irodaház- és hotelkoncepcióval).Értesülésünketis megerősítette. Mint azt a Portfolio megkeresésére elmondta, középtávú cél, hogy külföldön is meghatározó pozíciókkal rendelkező, jelentős piaci szereplővé váljon a BDPST Group. Ennek jegyében nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is keresik azokat a patinás, sok esetben műemléki védelem alatt álló, mégis évtizedek óta kihasználatlan, folyamatosan romló állapotú ingatlanokat, amelyek, felújításukat követően, akár az eredetitől eltérő funkciók mentén, rentábilisan üzemeltethetők.- tette hozzá Tiborcz.Ennek jegyében átalakul a 60 főt foglalkoztató cégcsoport menedzsmentje is: a jövőben igazgatóság fog dönteni a beruházásokról. Ennek tagja lesz a cégvezetéshez hamarosan csatlakozó, az ingatlanpiacon régi motorosnak számító Elekes András, az ING Ingatlanfejlesztő korábbi ügyvezető igazgatója is.jelenleg tervezési szakaszban van, de várhatóan idén elindul a kivitelezés is. Az épület vegyes funkcióval működik majd, azaz egyaránt helyet kapnak benne üzletek, vendéglátó-helyiségek, irodák és lakások is, visszaállítva az épület klasszikus funkcióját.

Nem számolnak tőzsdei bevezetéssel

Az Appeninben részesedést vásároltunk, ugyanakkor nem szerepel a napirenden az, hogy tőzsdére vigyük a BDPST Groupot

40 szobás butikszállodává építik át: a hotel várhatóan már az idei évben vendégeket fogadhat. "A BDPST Group nem csak fejleszt, hanem működtet is ingatlanokat, fejlesztéseket. Komoly nemzetközi üzemeltetővel csak bizonyos méret felett érdemes együtt dolgozni, így az Andrássy 116 saját fenntartásban marad, a cégcsoport szállodaüzemeltető üzletága működteti majd" - tette hozzá Tiborcz István.Nyár végére fejeződik befelújítása: a Hatvan közelében található kastély elsősorban rendezvényhelyszínként üzemel majd, de egy 20 szobás szállodának is teret ad, így alkalmas lesz esküvők, konferenciák és egyéb összejövetelek megrendezésére is. Az épülettel együtt a 10 hektáros parkot is eredeti állapotába állítják vissza. "Az ingatlan kapcsán fontos kiemelni, hogy nem vesszük el a helyi közösségtől, úgy az épületet, mint a parkot - amennyiben ez nem zavarja az aktuális rendezvényt vagy a szállóvendégeket -, lehetőség szerint előre meghirdetett időpontokban, megnyitjuk majd a látogatók előtt. Ráadásul igyekszünk a személyzetet és a beszállítókat is a helyi lakosok közül kiválasztani. Ebben a tekintetben ez egy fontos mintaprojekt a számunkra" - emelte ki Tiborcz István.Új fejlesztésként szerepel a cég portfóliójábanhárom patinás, különböző építéstörténetű épületből álló tömb felújítása, illetve ötcsillagos szállodává alakítása. Az új, 220 szobás hotelhez több tucat, hosszú távra bérelhető lakás is kapcsolódik majd, amelyekhez szállodai szolgáltatásokat (például mosás, takarítás, 24 órás recepció) kapnak a bérlők. Az üzemeltetést a BDPST Group egy nemzetközi szinten ismert és elismert szállodaüzemeltető partnerre, a Mariottra bízza majd. A most induló beruházás a tervek szerint 2021 végére fejeződhet be.Tiborcz István komoly lehetőséget lát a hotelpiacon, ahol megítélése szerint a szobaárak növekedése várható. "A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a turisztikai célú ingatlanfejlesztésekre, elsősorban azért, mert Budapestet egyre több turista keresi fel, folyamatosan nő a szállodai szolgáltatások iránti igény - ezzel együtt nőnek a szállodai árak és fejlődik a főváros hotelpiaca is."Ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy "az újonnan épülő szállodák megtalálják saját célközönségüket, és bekapcsolódjanak Budapest életébe is, például saját éttermükkel, bárjukkal, vagy rendezvényhelyszíneikkel".A terjeszkedés Budapesten sem áll le, a tulajdonos elmondta, hogy jelenleg is 2-3 belvárosi projektet világítanak át, így Budapesten is bővülhet a portfólió.Kedvező folyamatok látszanak a kiskereskedelmi ingatlanpiacon is. Mint azt a tulajdonos elmondta, a folyamatosan növekvő hazai és külföldi vásárlóerőnek köszönhetően az élelmiszerláncok forgalma is stabilan bővülni fog a jövőben, ami egy erős kiskereskedelmi portfolió felépítésén keresztül hosszú távon járulhat hozzá a cégcsoport sikeres működéséhez.Amint arról a Portfolio is beszámolt, a BDPST Group tavaly augusztusban stratégiai befektetőként jelent meg az Appeninn Holdingban, amikor a Konzum-csoport értékesítette az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt.-ben birtokolt részvénycsomagjának egy részét.A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Konzum PE Magántőkealap tőzsdén kívüli ügylet keretében 9 755 567 darab részvényt értékesített a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-nek. A felek már akkor bejelentették, hogy a BDPST Group hosszú távú, stratégiai befektetésként kezeli az Appeninnben szerzett tulajdonrészét, és a tulajdonosok a jövőben közös befektetéseket terveznek a régiós ingatlanpiacon.Ezt lapunknak Tiborcz István is megerősítette: mint elmondta, azért vásárolták meg az Appeninn-részvénycsomagot, mert olyan fontos szereplőnek tartják a csoportot az ingatlangazdálkodási piacon, amely komoly fejlesztési tervekkel rendelkezik. Ugyanakkor ezzel egyelőre eldőlt a BDPST Group jelenlegi portfóliója tőzsdei bevezetésének kérdése is: a tulajdonos úgy ítélte meg, jobb döntés, ha nem közvetlenül lépnek tőzsdére, hanem inkább befektetnek egy tőkepiaci társaságba.- tette hozzá Tiborcz.Az intenzív magyarországi és külföldi növekedést elsősorban közvetítői tevékenységből fedezik, azaz megvásárolnak az elmúlt időszakban valamilyen finanszírozási vagy technikai okból ellehetetlenült, leállt projekteket, majd újra piacképes termékké teszik őket, és ezt követően értékesítik. Ilyen volt például az az évek óta álló visegrádi hotelfejlesztés, "amihez kidolgoztuk a fejlesztési koncepciót, megszereztük a szükséges engedélyeket, majd így értékesítettük tovább"."Ugyanakkor a piac többi szereplőjéhez hasonló módon intenzíven támaszkodunk banki forrásokra is: a legtöbb meghatározó hazai tulajdonú bankkal kapcsolatban állunk" - mondta a tulajdonos.