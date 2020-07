A fejlett országok valójában kevésbé pusztítják a környezetet - tényleg így van?

Benedek Zsófia és Fertő Imre, KRTK Cikk mentése Megosztás

Miközben a közelmúltban az amazonasi erdőtüzektől volt hangos a világsajtó, kevesen tudják, hogy 1990 és 2015 között Magyarországon csaknem 15%-kal nőtt az erdőborítás, ezzel hazánk 29. helyen szerepel az erdők kiterjedését bemutató képzeletbeli világranglistán. Némiképp árnyaltabb a kép, ha az erdők mennyisége mellett azok minőségét is tekintetbe vesszük, ezzel együtt is elmondható, hogy hazánkhoz hasonlóan a világ számos pontján kedvező erdősülési trendek (is) zajlanak. Vajon mi lehet ennek az oka? És mennyiben hozható mindez összefüggésbe az országok gazdasági helyzetével?