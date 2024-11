Két és félmillió dollárt kértek, öt nap után a dupláját

2021 tavaszán orosz kiberbűnözők támadták meg az Unix Autót, az egyik leggazdagabb magyar, Zombori Antal cégét. Adataikat elérhetetlenné tették, azok visszaadásáért 2,5 millió dollárt, öt nap után a dupláját követelték kriptovalutában. A 75 milliárd forint forgalmú cég óriási dilemma elé került: teljesítsék a hackerek követelését vagy próbálkozzanak meg más utat járni? Ezt a történetet dolgozza fel a Préda, a Portfolio új kiberbűnügyi podcast-sorozatának első epizódja.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A Prédát támogatta az OTP Bank és a Mastercard.

Címlapkép forrása: Portfolio