Digitális káosz

Forrás Dávid 2024. december 13. 10:30

Már meghallgatható a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcast sorozatának ötödik része. 2007. április 26-án Észtországban zavargások törtek ki, miután az észt kormány úgy döntött: áthelyez egy második világháborús szovjet hősi emlékművet az ország fővárosa, Tallinn központjából egy városszéli katonai temetőbe. Az események második napján, április 27-én a helyzet fokozódott: megbénult az ország nemzetközi összehasonlításban is fejlett digitális infrastruktúrája, ami hetekre gyakorlatilag működésképtelenné tette az államot. Mint később kiderült, a zavargások és a kibertámadás mögött is orosz titkosszolgálatok álltak. A Préda ötödik epizódja arról szól, hogy hogyan módosul a kibertámadások eddig megismert képlete, amikor államok sejlenek fel egyes műveletek mögött. E mellett azt is körbe jártuk, hogy mekkora fenyegetettséggel nézünk szembe napjainkban Magyarországon.