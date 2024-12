Már meghallgaható a Préda, a Portfolio kiberbűnögyi podcastjének negyedik része. Annát – nevezzük így az epizód főszereplőjét – egy magát dunai hajósnak kiadó bűnöző vagy bűnözői csoport húzta le több millió forinttal. A nő bő 30 év után vált egyedülállóvá, és társat, szerelmet keresett a neten, de csalókba botlott. Helyzetével nincs egyedül, rengetegen járnak pórul netes társkeresőkön, az ügyek pedig kísértetiesen hasonlítanak Anna esetéhez. De milyen módszerekkel és hogyan húzzák le áldozataikat az interneten romantikus csalások elkövetői, milyen traumákon mennek át az áldozatok, és van-e esély arra, hogy valaha viszontlátják a pénzünket? Erről szól a Préda negyedik epizódja.

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A Préda korábbi epizódjai ezen a linken érhetők el.

A Préda az OTP Bank és a Mastercard támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio