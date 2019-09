1,5 milliárdos EU-pénzből vizsgálják felül Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terveit

Egy uniós irányelv rögzíti azt, hogy a tagállamoknak 6 évente felül kell vizsgálnia a vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket és az Országos Vízügyi Főigazgatóság most olyan projekt közleményt juttatott el szerkesztőségünknek, amely azt tartalmazza, hogy ezt a feladatot is látják, amelyre 1,5 milliárd forintnyi uniós támogatást használnak fel. A továbbiakban is várjuk a hasonló és a projekt záró közleményeket az uniosprojekt@portfolio.hu címre, amelyeket térítésmentesen közzéteszünk a Portfolio Uniós Források rovatában.