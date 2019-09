Teljesen átalakította a kormány az úttörő fejlesztési alapot

A három év alatt 25 milliárd forintosra megnövelt Kecskemét Fejlődéséért Alapnál 10 milliárd forintos tőkeleszállítást rendelt el a magyar kormány egy friss kormányhatározat szerint és ezzel együtt jóváhagyta, hogy ezt a felszabaduló pénzt áttegyék az újonnan létrehozott Kecskemét Városfejlesztési Alapba. Teljesen átalakult tehát a visszatérítendő uniós forrásokból táplálkozó, az egész országban, sőt a kelet-közép-európai régióban úttörő projektnek számító konstrukció működése, amelynek kereteiről egy júniusi interjú segítégével már beszámolt a Portfolio.

A legfrissebb Magyar Közlönyben jelent meg az 1531/2019. (IX. 17.) kormányhatározat, amely a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szól és az alábbi a lényege:

A 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklus visszatérítendő forrásainak egy részéből létrehozott, 3 év alatt összesen 25 milliárd forintos (visszatérítendő) forrással létrehozott alap esetén a kormány egyetért azzal, hogy a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként működjön tovább.

Ezzel párhuzamosan a kormány egyetért azzal is, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata létrehozza a városfejlesztési célokat szolgáló Kecskemét Városfejlesztési Alapot. Ennek kapcsán arról is határozott, hogy a 2019-es költségvetésből az alap céljaira 5 milliárd forint összegben visszatérítendő támogatást ad október végéig.

A fentiek után azzal is egyetért a kormány, hogy 10 milliárd forinttal leszállítsák a Kecskemét Fejlődéséért Alap tőkéjét, és közben ugyanilyen összeggel október végéig megemeljék az újonnan létrehozott alap tőkéjét. Így tehát a vállalkozásfejlesztési és a városfejlesztési alap is 15-15 milliárdos forrással gazdálkodhat mostantól.

Lényeges rugalmasságot is jelent Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a kormányhatározat hatodik pontja. Eszerint a kormány egyetért azzal, hogy az önkormányzat a működési tapasztalatok alapján a térségi gazdaságfejlesztési és városfejlesztési célok megtartása mellett, az állami támogatási szabályokkal összhangban a kétféle alap között a befektetési időszak alatt – a pénzügyminiszterrel kötött támogatási szerződéssel vagy támogatási szerződés módosításával – további átcsoportosítást hajtson végre, vagy a rendelkezésére álló forrás terhére új alapot hozzon létre, és arra a befektetési időszak alatt – a pénzügyminiszterrel kötött támogatási szerződéssel vagy támogatási szerződés módosításával – további átcsoportosítást hajtson végre.

Összességében tehát arról van szó, hogy míg eddig a városfejlesztési alap 25 milliárd forintos forrással gazdálkodott, mostantól a kétfelé bontott alap együttes forráslehetősége 15-15 milliárd forint. A határozat megadja azt a rugalmasságot is, hogy a következő időszak működési tapasztalatai alapján forrásátrendezést tudjon végrehajtani az önkormányzat a két alap között, vagy akár új alapot is létrehozzon.

Az alap addigi működéséről, felépítéséről és a célrendszeréről nagyinterjút közöltünk júniusban Badics Lászlóval, az MKB Consulting divízióvezetőjével, aki többek között azt hangsúlyozta: egész Kelet-Közép-Európában példátlan az a tőkebefektetési konstrukció, amely kecskeméti vállalatok, illetve önkormányzati megtérülő projektek finanszírozását biztosítja. Badics meglátása szerint a kipróbált, hatékony üzleti konstrukció példa lehet más vidéki nagyvárosok számára is. Kiemelte akkor azt is, hogy az új konstrukció segítheti a felkészülést a 2021-2027-es uniós ciklusra is, amelyben jelentősen növekszik az olyan források volumene, amelyeket az önkormányzatok kizárólag megtérülő projektekre fordíthatnak.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 06. 06. Példátlan befektetési sorozat indult el Kecskeméten