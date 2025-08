Hamarosan indulhat Rodinszke ostroma: megnyílhat az út Putyin legfontosabb célkitűzésének elérése felé

A támadó orosz alakulatok Donyeck megye középső részén igyekeznek stratégiai előnyt elérni, ennek része pedig, hogy igyekeznek észak felől átkaroló hadművelettel bekeríteni a két várost. Az elmúlt napokban a háború korábbi tempójához képest szokatlan sebességgel haladtak nyugat felé, ezzel egyre közelebb kerültek ahhoz, hogy elvágják a Pokrovszk és Mirnográd felé vezető utolsó útvonalakat.

Az erőddé alakított városok védőinek helyzete egyre nehezebbé válik, mivel egyre szorosabbra vonják a gyűrűt a támadók.

Russian forces have entered the mine west of Rodynske. pic.twitter.com/GQwuAymofp https://t.co/GQwuAymofp