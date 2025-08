Ötödik generációs Szu-57-es vadászgép hiperszonikus Cirkon rakétával: ezzel döntené el Moszkva a háborút

Oroszország legmodernebb vadászgépét, az Szu-57-est hiperszonikus fegyverzettel szerelték fel, jelentette be Alekszandr Makszimcev altábornagy, az orosz légierő vezérkari főnöke - közölte az United24

Makszimcev a Krasznaja Zvezda állami lapnak adott interjújában megerősítette, hogy a repülőgépet "modern csapásmérő rendszerekkel és hiperszonikus fegyverekkel" látták el az állami védelmi beszerzési program keretében. Bár a vadászgépbe integrált hiperszonikus rakéta pontos típusát nem hozták nyilvánosságra, szakértők szerint valószínűleg a Cirkon cirkálórakéta légi indítású változatáról lehet szó. Ez a fegyver, amelyet eredetileg hadihajókról és tengeralattjárókról indítottak, akár 9-szeres hangsebességet is elérhet, és

kifejezetten a jelenlegi és jövőbeli légvédelmi rendszerek kijátszására tervezték.

A Cirkon rakétát először 2023 elején állították hadrendbe orosz hadihajókon, majd később tengeralattjárókon is. Az orosz védelmi tisztviselők, köztük Szergej Sojgu korábbi védelmi miniszter is, a rakéta légvédelmet megkerülő képességét kulcsfontosságú előnyként emelte ki. A rakéta becsült hatótávolsága 1000 kilométer, és nagy sebessége miatt már a puszta becsapódási energiája is elegendő lehet nagyobb hadihajók harcképtelenné tételéhez.

Bár Oroszország hivatalosan nem erősítette meg, hogy melyik rakéta került rendszeresítésre az Szu-57-esen, korábbi állami médiajelentések és védelmi ipari források szerint egy kompakt hiperszonikus rakéta belső hordozásra már 2023 elejére prototípus fázisba jutott.

Az Szu-57 jelenleg csak egy frontvonalbeli ezrednél szolgál, de katonai elemzők szerint a platformra fejlesztett rakétarendszereket később más repülőgéptípusokon is bevethetik.

Hasonló megközelítést alkalmaztak 2025 júliusában, amikor az eredetileg az Szu-57-eshez tervezett R-77M levegő-levegő rakétát az Szu-35Sz egységek is átvették. Ha a jelenlegi integrációs erőfeszítések sikeresek lesznek, az Szu-57 a világ azon kevés platformjainak egyikévé válhat, amely ötvözi a lopakodó képességet és a hiperszonikus csapásmérő képességet. A jelentések szerint Moszkvában sokat remélnek ettől az újítástól, egyelőre az ötödik generációs vadászgép bevetése nem ismert Ukrajnában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images