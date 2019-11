Fellélegezhetnek az állami sportlétesítmények: jócskán lazítottak az EU-s pályázaton

Két lényeges könnyítést is tett a kiíró az „Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése” című uniós pályázatnál, amelyek közül az egyik az, hogy fél évvel tovább lesz nyitva a pályázat, másrészt a nyertes projektek megvalósítására sokkal több időt adnak.

A minap jelent meg a kormány hivatalos uniós pályázati oldalán a KEHOP-5.2.12 kódszámú pályázattal kapcsolatos módosítás közleménye, amely a Nemzeti Sportközpontok, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. épületeinek energiahatékonysági beruházásainál ad lényeges könnyítést.

Egyrészt azt, hogy idén év vége helyett jövő július 31-ig lesz nyitva a pályázat, másrészt azt, hogy a projekt megvalósítására 2 évvel több időt hagy a kiíró.

A támogatást igénylő ugyanis a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolását (záró kifizetési igénylését) legkésőbb 2022. december 31-ig nyújthatja be, míg eddig jövő év vége lett volna a határidő.

Mindez lényeges könnyítés, hiszen a támogatói döntések már 2017 nyara és 2018 nyara között megszülettek, és legfeljebb 300 milliós fejlesztésekről van szó, így ezeknél a további 2 éves projektmegvalósítási idő jelentős. Érdemes persze azt is megjegyezni, hogy a támogatási adatbázis szerint a 4,8 milliárd forintos keretösszegű pályázatra eddig 15 támogatási kérelmet nyújtottak be 3,56 milliárd forint összegben, de eddig csak 10-et hagytak jóvá 2,5 milliárd forint összegben és ezt mind ki is fizették (előlegként). Így tehát a keretből még bőven van és feltehetően ezért nyújtották ki a pályázati lehetőséget fél évvel, illetve a megvalósítás határidejét 2 évvel. A több projektmegvalósítási idő inkább az újabb nyerteseknek lesz majd kedvező lehetőség.

A 10 eddigi nyertes projekt:

A budapesti Elek Gyula Aréna komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 300 millió forint

A budapesti Kőér utcai Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 247 millió forint

A budapesti BOK Fehér úti Lőtér komplex energetikai korszerűsítése, támogatás: 297 millió forint

A szegedi NKKEOK Maty-éri Kajak-kenu és Evezős Központ komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 217 millió forint

A budapesti Margitszigeti Honvéd Ház és Európa Ház komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 297 millió forint

A budapesti Ormai László Asztalitenisz csarnok komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 300 millió forint

A dunavarsányi Dunavarsányi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 253 millió forint

A Tatai Edzőtábor IV. számú csarnokának komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatása 254 millió forint

A budapesti Császár-Komjádi Sportuszoda komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 250 millió forint

A pécsi Tornacsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése, elnyert támogatás 118 millió forint.