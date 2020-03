Bréking: 30 napra lezárhatja határait Európa a külföldiek előtt!

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy Európa összesen 30 országa, tehát a Schengen-övezet tagjai és további országok zárják le 30 napra a határaikat a külföldiek előtt és kizárólag a valóban fontos beutazásokat engedjék meg külföldről – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A testület a Schengen-övezeten belüli határellenőrzések mikéntjéről is kiadott egy iránymutatást. Az érintett államok vezetői egy holnapi rendkívüli telefonkonferenciás csúcstalálkozón döntenek a részletekről.

30 napos határzár a külső határokon

Minél kevesebb utazás, annál jobban kordában tartható a vírus. Ezért azt javaslom az állam- és kormányfőknek, hogy a nem szükséges utazásokat korlátozzuk.

Az utazási korlátozásoknak eleinte 30 napig kellene érvényben lennie, de ennek hatálya meghosszabbítható lenne a helyzet függvényében – tette hozzá a Reuters tudósítása szerint.

A Schengen-övezet jelenleg 22 uniós tagállamból áll (Magyarország is benne, van, de a szomszédos Románia például nem) és mellette tagja még Izland, Norvégia, Svájc és Lichtenstein is. A Bizottság mai javaslatai megfogalmazásakor azt sugallta, hogy ehhez a 30 napos, külföldiekre vonatkozó határzárhoz jó lenne, ha csatlakozna az Egyesült Királyság és Írország is.

A javaslat lényege tehát, hogy 30 napig ne jöhessenek be nem Schengen-övezeti, illetve nem EU-tag állampolgárok az érintett országokba, kivéve az egészségügyi dolgozók és egyéb tényleg indokolt emberek, mint például a diplomaták.

Az Európai Bizottság elnöke azt jelezte, hogy holnap, azaz kedden döntenek majd az állam- és kormányfők ezekről a javaslataikról, azaz a külső határok lezárásáról.

Ez gyakorlatilag részben válasz az Egyesült Államok felől minap meghozott döntésre, hogy ők is lezárják a határaikat az EU-tagállamok előtt 30 napra, de mivel a most készülődő uniós döntés világszinten szól, ez még szélesebb körű korlátozást jelent.

Mi legyen a belső határokkal?

A fenti javaslat mellett az Európai Bizottság arra is javaslatot tett ma, hogy a Schengen-övezeten belül hogyan, milyen feltételek mentén állíthatják vissza a tagállamok a határellenőrzéseket.

A Bizottság iránymutatása szerint

a tagállamok visszaállíthatják a határellenőrzést a belső uniós határokon a közrend fenntartása érdekében, amely – rendkívül kritikus helyzetben – magában foglalhatja a lakosság egészségének védelmét is.

Ezenfelül az egyes országok területére belépő személyek mindegyikét egészségügyi ellenőrzésnek lehet alávetni belső határellenőrzés hivatalos bevezetése nélkül is. Az egészségügyi ellenőrzések és a határellenőrzések közötti különbség az, hogy utóbbi esetében meg lehet tagadni a belépést az érintett személyektől. Azok számára, akik esetében azonosítást nyert a továbbfertőzés kockázata, hozzáférést kell biztosítani megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy az érkezés, vagy az indulás szerinti országban. Ezt a két országnak kell egymással rendeznie.

A javaslatok kapcsán lényeges:

Az Európai Bizottság célja, hogy a polgárok egészségét védelmezze, továbbá hogy biztosítsa, hogy az utazni kényszerülő emberek megfelelő bánásmódban részesüljenek, az alapvető árucikkek és szolgáltatások pedig továbbra is elérhetőek legyenek. Csakis így lehet megakadályozni, hogy hiány alakuljon ki egészségügyi felszerelésekből vagy élelmiszerekből. Az iránymutatások meghatározzák, milyen elvek mentén kell a hatékony határigazgatás integrált megközelítését kialakítani úgy, hogy sem az emberek egészsége, sem a belső piac integritása ne szenvedjen kárt.

Fontos, hogy a COVID-19 járvány megfékezését szolgáló határintézkedések nem okozhatnak súlyos fennakadásokat az ellátási láncok, az általános érdekű alapszolgáltatások, a nemzetgazdaságok és az uniós gazdaság működésében. A tagállamoknak elsőbbségi forgalmi sávokat (pl. ún. „zöld sávokat”) kell kijelölniük az áruforgalom számára. Az iránymutatásokra vonatkozó teljes sajtóközlemény itt olvasható angolul, maguk az iránymutatások pedig itt találhatók (ugyancsak angolul).

Ezenfelül a Bizottság 2020. március 15-i hatállyal azonnali intézkedéseket fogadott el annak érdekében, hogy az Európai Unión belül biztosítva legyen az egyéni védőeszközökkel való ellátás. Mivel nagymértékben megnőtt az egyéni védőeszközök – mindenekelőtt az arcvédő maszkok, a védőruhák és a védőszemüvegek – iránti igény, ezen eszközöket mostantól csak külön engedély birtokában lehet EU-n kívüli országokba exportálni. Exportengedélyt az exportőr székhelye szerinti tagállam hatóságai adhatnak ki. A Bizottság erre vonatkozó rendelete hat hétig alkalmazandó. Az exportkorlátozásokra vonatkozó teljes sajtóközlemény itt olvasható angolul, a Bizottság végrehajtási rendelete pedig itt található.

Címlapkép forrása: Európai Bizottság médiatár