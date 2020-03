Napokon belül jönnek a brüsszeli tervek a koronavírus hatásai ellen

A jövő héten kerülhetnek az eurózóna pénzügyminiszterei elé azok a tervek, melyek a koronavírus gazdasági és piaci hatásait küszöbölnék ki – mondta szombaton Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke. A politikus azt is elárulta, hogy már a testület is komoly gazdasági visszaeséssel számol a valutaövezetben.

Jelenleg egy olyan megoldáson dolgozunk, mely alapján az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) keretei között a bajba jutott tagállamok állampapírjait vásárolhatnánk meg, ezzel ki lehetne küszöbölni azt, hogy az EKB esetleg eléri korlátját – mondta Dombrovskis a Reutersnek. Hozzátette: a konkrét javaslatot hétfőn mutathatják be az eurózóna pénzügyminisztereinek.

A Bizottság alelnöke szerint az új eszköz akár az ESM jelenlegi forrásaira is támaszkodhat, de új, kimondottan a koronavírus miatti eszköz is szóba jöhet. Utóbbi neve akár „koronakötvény” is lehet. Dombrovskis kiemelte, hogy egyelőre nem sürgős a megállapodás az eszközökről, mivel mindegyik tagállam hozzáfér a piaci finanszírozáshoz, az EKB pedig most jelentette be új kötvényvásárlását. Az ESM-nek jelenleg 410 milliárd eurónyi nem használt forrása van, első lépésben ezeket használhatnák.

A piaci eszközök mellett a politikus azt is elmondta, hogy hamarosan egy rendkívüli európai munkanélküli biztosítási javaslatot is bemutatnak, melynek forrását hitelek jelentenék.

A testület alelnöke arról is beszélt az interjúban, hogy a Bizottság a korábbi 1,4%-os növekedéssel szemben 1-2,5%-os gazdasági visszaeséssel számol az EU országaiban a koronavírus miatt.