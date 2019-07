Közösségi terek újulnak meg több mint 250 millió forintnyi EU-pénzből Nyíregyházán

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert forrásból a Nyíregyháza déli részén fekvő művelődési ház hőszigetelést kap, korszerűsítik a tetőszerkezetet, a fűtési rendszert és a vizesblokkokat, valamint akadálymentesítik az 1950-es években emelt épületet.Hasonló rekonstrukciós munkálatok indulnak a belvárosban lévő Kölyökvárban is, a kiszolgálóhelyiségek mellett megújítják a nagyterem karzatát, megerősítik a födémszerkezetet, kicserélik a nyílászárókat és a fűtőtesteket.Az 1976-ban, a jósavárosi lakótelep építésekor a házak alapozásánál kitermelt földből létrehozott Robinson dombon a már meglévő pihenőpark, kondipark és játszótér területét rendezik át, négytornyú mászóvárat és iker óriáscsúszdát is építenek.A beruházások a tervek szerint novemberre fejeződnek be.