Újra jön az állami ingyenpénz - Holnap kiderülnek a részletek

Egy aznapi sajtótájékoztatón jelenti ugyanis be Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára a földgázüzemű konvektorok cseréjét szolgáló Otthon Melege Program részleteit - derül ki a minisztériumieghívóból. Egyelőre ezek nem ismertek, de elképzelhető, hogy most is a minél nagyobb energiamegtakarítás eléréséhez (kiinduló állapot és felújítással elérhető állapot közötti különbség) kötik majd a kiosztott támogatás volumenét, hogy ezzel is ösztönözzék a régi, elavult fűtési rendszerek lecserélését.Tavaly ősszel a háztartási nagygép csere pályázaton 20-45 ezer forintot osztottak ki attól függően, hogy az újonnan beszerzett hűtő, fagyasztó, vagy mosógép milyen energiaosztályba tartozott. A pályáztatás régiónként eltérő napokon, előre meghatározott ütem szerint zajlott (egy adott nap délelőtt pár órán keresztül lehetett beadni a pályázatokat, de előre már ki lehetett tölteni a pályázati adatlapot az elektronikus rendszerben és el is lehetett menteni). Annyira nagy volt az érdeklődés és így a program sikere, hogy a kormány úgy döntött: végül minden pályázó megkapja az igényelt támogatást, így országosan mintegy 5 milliárd forintot osztott ki a tárca.