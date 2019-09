Mi kerül valójában az asztalunkra? A búzaföldtől követtük a magyar kenyér útját

A kovászos és élesztős kenyér közti különbséget kevesen tudnák meghatározni, ennek helyes definiálása még a Magyar Élelmiszerkönyv megalkotóinak is nehézséget okozott. A Salon Étterem séfje, Wolf András azonban szinte mindent tud a kovászolásról és a jó kenyérről, pedig nagymamája sosem sütött otthon, nem használ olyan, az iparban mindennapos adalékanyagokat, mint a Tornádó vagy a Tigris, amik a gyártást könnyítik meg és még csak az Élelmiszerkönyv előírásainak sem felel meg. Mégis sorban állnak a turisták a körúti kávézó előtt.

Az ország egyik legismertebb séfjének kovászos kenyerét egyre többen szeretnék megkóstolni, mi is ezért látogattunk el kora reggel a New York Palotába.

„Reggel hét órakor indul a reggeli, addigra kell kész lennie a friss sütésnek, ezért 4 órára jönnek a kollégák. 14 órán át, hűtőben, 5-6 fokon kelesztettük a kenyeret, a vetés – vagyis a kenyér kemencébe helyezése – 270 fokon történik, de ezelőtt nagyon fontos a vágás, hogy szépen nyíljon a kenyér. A vetés után 240 fokon sütünk tovább, persze fontos a kemence is, otthoni sütőben nagyon nehéz lenne ilyen kenyereket sütni” – kommentálja a reggeli készülődést a New York Palota-beli fine dining étteremet, a Salont, valamint a New York Kávéházat kiszolgáló konyhát vezető Wolf András, aki a Westendben működő Séf Asztalát is üzemelteti és az utóbbi években a kovászos eljárással készülő kenyér megszállottjává vált.

A sztárséf szerint a kovász és az élesztő között sok különbség van, az egyik legfontosabb mégis az, hogy amíg az élesztőben az élesztőgombák dolgoznak, addig a kovászban a tejsav baktériumok, amelyek a benne lévő gombák segítségével előemésztik a glutént a hosszú érési idő alatt, ezért az így készült kenyér nem terheli annyira a bélbolyhokat, mint egy sima, gyorsérlelésű kenyér, ami állagában és ízében is teljesen különbözik.

Szépen hangzó, parasztromantikával töltött elképzelések, hogy gyerekkorunkban még a mama dagasztotta otthon a kovászos kenyeret: de a kovász tulajdonképpen a múlt század elején eltűnt. Biztos voltak helyek, ahol megőrizték ezt a hagyományt, de általánosságban véve az élesztő teljesen átvette a helyét. Az én nagymamám nem sütött kenyeret és azt sem tudta, hogy kell elkészíteni a kovászt

– mondta a hagyományos módszert gőzerővel népszerűsítő séf.

Egy üveg kovászra pékséget lehet alapítani

A kovász a kenyérsütés legősibb eszköze, liszt és víz keveréke, amelyben a vadélesztőgombáknak és a tejsavbaktériumoknak köszönhetően olyan élő mikro-ökoszisztéma jön létre, amely természetes és sokáig tartó erjedés során válik alkalmassá a tészta megkelesztésére. A baktériumok egyrészt a gabona héjáról (korpáról) illetve az élesztőgombákkal együtt a levegőből, a vízből és bárhonnan, a kovász közvetlen környezetéből kerülnek a tésztába, ami elindítja az erjedést.

Majd a kovászt „etetni kell”, azaz meghatározott időnként további lisztet és vizet adagolni hozzá. A megfelelő törődés mellett egy kovász évtizedekig is elél, persze az állandó felhasználás mellett sosem ugyanaz az anyag benne, de a folyamat megszakítás nélkül zajlik.

„Találkoztam ír pékkel, akik már hetedik generáció óta adják tovább a kovászt” – mondta Wolf. „A kovászos kenyérnél nincsenek kőbe vésett szabályok, ez egy élő anyag, nagyon sok változó van, óriási szaktudás szükséges ahhoz, hogy valaki átlássa mi, miért történik."

A vendég persze nem mindig veszi észre az apró finomságokat és különbségeket, hogy például gyümölcsáztatta vízből készült a kovász, de ilyen és ehhez hasonló kísérletezések folyamatosan zajlanak a konyhában.

A reggeliben körülbelül hatféle kenyeret kínálnak fel kosárban a kávéházi vendégeknek, de ezek októbertől a nagyközönség számára is elérhetővé válnak majd egy, a Kossuth téren nyíló pékségben, ami „tulajdonképpen a westendi Séf Asztalának lesz a nagy testvére”, ahol kenyeret és pékárut is kínálnak majd.

Ahogy Párizsban, itt is minden sarkon elférne egy pékség

Az utóbbi években afelé ment el a fogyasztás, hogy egy helyen, nagy bevásárlóközpontokban veszünk meg mindent. „Ez kényelmes és persze praktikus, de azért most már látszik, hogy egy-egy fontos alapvető termékért, mint például a kenyér, már hajlandók elmenni az emberek akár egy kilométert is. Egészen sok jó kézműves pékség kezd megjelenni, 5 és 10 ezer fő között van azoknak a száma, akik otthon sütnek – ez az alulról jövő kezdeményezés az, ami meg fogja hajtani a kovászos kenyér kultúráját. Abban hiszek, hogy az emberek igénye és elvárása az, ami belekényszeríti az ipart a fejlődésbe.

De félreértés ne essék, nem vagyok az ipar ellen sem, sok olyan dolog van, amit jobban lehet ipari körülmények között előállítani, megvan a tőkéjük, az innovációs képességük a fejlődéshez.

A probléma az, amikor a tömegtermelés a minőség rovására megy, ebben kell megtalálni az egészséges balanszot” – mondta a mesterséf. Egyre több kiskereskedelmi egységben lehet jó minőségű liszteket kapni már, de ha igazán jó minőségre utazik valaki már a malmoktól is lehet kisebb mennyiségeket, 15-20 kilót venni, amit akár házhoz is szállítanak.

A minőségi étkezés anyagi kérdés is: egy sima ipari kenyér kilója 300 forint körül van, amíg egy kovásszal készült kézműves kenyér eléri az ezer forintot is. Utóbbi ára sok összetevőből áll, Wolf szerint nem arról van szó, hogy valaki nagyot akar kaszálni, hanem arról, hogy csak jó minőségű liszttel lehet dolgozni, ami 3-4-szer drágább a hagyományosnál, nagyon munkaigényes a folyamat és nagy szaktudást igényel. Egy ipari kenyér 2,5- 3 óra alatt kerül a vevő elé onnantól kezdve, hogy a lisztet beleöntötték a dagasztóba. Egy kovászos kenyér esetében ez 24 óra.

Mi a drága? Megvenni egy kiló kenyeret és öt napig enni vagy megvenni egy kilót 300-ért és másnap kidobni a háromnegyedét?

– teszi fel a kérdést Wolf, aki szerint ehhez a felfogáshoz szemléletváltásra lenne szükség.

Kenyeres kosár a kockás terítőn

Az éttermi kenyérkínálat Wolf diplomatikus megfogalmazásában fejlődőképes, de egyre több helyen odafigyelnek a jó minőségű kenyérre.

„Egy étkezést el lehet rontani, egy jó halászlé élményét tönkre teszi egy rossz minőségű kenyér. Sok étterem próbál saját kenyeret sütni, én is próbálkoztam vele, de rá kellett jönnöm, hogy a megfelelő technológia nélkül nem lehet, vagy legalábbis nem olyan jót. Persze, sokan sütnek otthon is és egy jó vasedényben le lehet csökkenteni a gőzteret, kiváló minőségű kenyeret lehet készíteni, de legfeljebb egyet-kettőt. Egy kisebb étterem igényeihez már komolyabb beruházásra lenne szükség a megfelelő technológia beszerzéséhez. Vásárolni viszont bárki tud” – utal Wolf a prémium pékségekre, amelyből meglátása szerint egyre több van, főleg Budapesten, de vidéken is.

Nem beszélve arról, hogy mivel a kovászos kenyér esetében élő anyagról van szó, a legnagyobb kihívás az állandó minőség biztosítása. „Ha egy picit változtatunk, már egészen más lesz a végeredmény, éppen azért nagyon nehéz stabilan minden nap ugyanazt a végeredményt, minőséget előállítani.

Ha például innen, a New York Palotából viszek haza kovászt, az egészen más lesz, mint az otthoni, mások a levegőben lévő baktériumok. Éppen ezért nem szabad például két különböző kovászt összekeverni, mert megölhetik egymást.

Persze szépen lassan össze lehet nevelni őket, de az, hogy hirtelen egybeöntjük, nem működik. De egész más íze van például ugyanabból a tésztából, ugyanazzal a sütéssel egy 70 dekás kenyérnek, mint egy kilósnak, egyszerűen mert más a héj-bélzet arány.”

Tornádó, Hurrikán, Tigris és más adalékanyagok

Nagyon sokszor lehet látni az üzletek polcain is kovászos kenyérnek feltüntetett termékeket, de Wolf szerint azok többnyire nem azok. „A Magyar Élelmiszerkönyv szerint a kovász élesztő és víz keveréke (holott víz és liszt keveréke), ez alapján az összes kenyérre rá lehetne írni, hogy kovászos, amihez csinálnak egy előtésztát élesztőből.”

Wolf szerint a szabályozás legnagyobb hiányossága, hogy nem tesz érdemi különbséget az élesztős és kovászos technológia között. Középtávon szeretné, ha a jogszabályi kereteket is némileg átformálnák, amihez alakulóban van egy kézműves pékszövetség felállítása is.

„A jogszabályi kereteknek meg kell változni, de nem azért, hogy jó kenyeret lehessen sütni, mert azt most is lehet, hanem hogy megkönnyítse a vásárlónak a döntést. A legfontosabb cél az lenne, hogy ne lehessen kovászos kenyérnek hívni azt a kenyeret, ami élesztővel készül, hogy a vevő valós információból tudjon önálló döntést hozni. Amíg ez nincsen szabályozva, addig a vevők át vannak verve.”

Ugyanakkor Wolf szerint nem az élesztővel van a baj, hanem azzal, hogy fel van gyorsítva a folyamat, és adalékanyagokkal érik el azokat a minőségi ismérveket, amelyek természetesen is kialakulnának.

„A minőséget a fogyasztónak kell kikövetelnie, de nem hiszek abban, hogy az ipari kenyér el fog tűnni, mert a piacot ki kell szolgálni és éppen a megnövekedett mennyiségi igény hozta létre a felgyorsított ipari gyártást. Abban azonban hiszek, hogy egyre több ember fog elfordulni az egészséges táplálkozás irányába, ami alatt a jó minőségű alapanyagokból, helyes technológiával elkészített ételeket értek” - mondta.

A Nébih szerint, ha a vásárlók garantált minőségű terméket szeretnének a kosarukba tenni, akkor a Élelmiszerkönyvben meghatározott elnevezésű kenyérféleségeket érdemes választaniuk. Jelen pillanatban azonban ebbe nemcsak az albán pékek termékei nem tartoznak bele, de abszurd módon Wolf András kovászos kenyerei sem: nála nem az alapanyaggal, hanem a mérettel van gond. A séf ugyanis a 700 grammos méretet tartja ideálisnak sütés szempontjából, a Magyar Élelmiszerkönyv szerint azonban kenyérnek csak az nevezhető, amelynek súlya – több más kritérium mellett – 250 grammal osztható.