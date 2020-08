Lemaradtál az őrült tőzsdei raliról, és magas hozamot akarsz? Mutatjuk az izgalmas befektetéseket

Nem sokan látták előre azt a ralit, ami március óta tart a tőzsdéken, sokan le is maradtak a jó beszállókról, ezek után arra a kérdésre, hogy mibe érdemes most fektetni többféle válasz is adható. Cikssorozatunk első részében nagy lemaradókat mutattunk be, a második részben a ralit vezető sztárcégek részvényeit, most pedig azokat a papírokat, amelyekbe a magas osztalékhozam miatt van fantázia. A listánkon szereplő európai cégek között több szektor vállalatai is szerepelnek, van például olajipari, pénzügyi, dohányipari és ingatlanpiaci részvény is. Az amerikai részvényekről szóló listát két iparág, az olajipari és az inatlanpiaci vállalatok dominálják.