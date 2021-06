Hogy lesz a mobiltelefonból POS-terminál? És kinek éri ez meg valójában?

Egyre nagyobb az érdeklődés az „alternatív” kártyaelfogadási lehetőségek iránt Magyarországon – számolt be tapasztalatairól a Portfolio-nak a myPOS POS-terminálfejlesztő. Fél év telt el azóta, hogy bevezették a magyar kereskedőknél az elektronikus fizetési lehetőségek kötelező biztosítását, és sok szolgáltató keresi a megoldást a klasszikus terminálok kiváltására.

Tavaly áprilisban jelentette be a kormány, hogy az online kasszát használó kereskedők 2021 januárjától kötelesek mindenhol biztosítani az elektronikus fizetés lehetőségét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy legalább egy, nem készpénzes fizetési lehetőséget kell adniuk: ez lehet kártyás fizetés, azonnali átutalásra épülő (pl. QR-kódos) fizetés, vagy más egyéb megoldás.

2021. januárjától kezdve az online pénztárgépet üzemeltető kereskedőknek legalább egy elektronikus fizetési megoldást biztosítaniuk kell a vásárlóik részére, azaz vagy bankkártyát kell elfogadniuk, vagy azonnali átutalást kell fogadniuk a kasszáknál. Nem véletlen, hogy az erre történő felkészülés jegyében – 2020-ban - a Mastercard adatai szerint 20 százalékkal nőtt 2020-ban a kártyaelfogadó terminálok száma Magyarországon, ez a növekedés pedig az egyik legnagyobb Európában.

Ugyanakkor egyre többen keresik az alternatívákat a klasszikus POS-terminálokkal szemben: az elektronikus fizetést lehetővé tevő eszközök között megjelent az okostelefon is, ami egy teljes értékű POS-terminálként tud működni. Magyarországon már elérhető a myPOS-szolgáltató technológiája is, melynek lényege, hogy egy Android rendszerű telefon is alkalmassá tehető érintéses, NFC fizetések fogadására. Így nem kell külön eszközt beszereznie annak, aki elérhetővé szeretné tenni ügyfelei, vásárlói számára a kártyás fizetést – tájékoztatta a terminálfejlesztő a Portfolio-t.

Kinek éri meg ezt használni?

Például:

taxisoknak és szállítmányozó cégeknek;

boltoknak;

éttermeknek;

szállásadóknak, szállodáknak;

szerelőknek;

futároknak;

logisztikai vállalkozásoknak;

mobil vendéglátó egységeknek;

közigazgatási szereplőknek (Svájcban például az autópálya-rendőrség is ilyen megoldást használ);

professzionális szolgáltatóknak (informatika cégek, tervezőirodák, ügyvédi irodák);

A myPOS Glass egy POS-szoftver (szaknyelven Soft POS), amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltató bankkártyákon, mobil pénztárcákon és viselhető fizetőeszközökön (például okosórán) történő fizetést fogadjon el mobiltelefonján, néhány másodperc alatt. Ehhez nincs szükség adapterre, kábelre vagy extra hardverre, csak egy alkalmazásra az androidos (a használatához legalább 8.1-es verziójú Androidra).

Így működik

Az alkalmazásba belépve a kereskedő megadja a vásárlás összegét. Az ügyfél/vevő hozzáérinti bankkártyáját (okosóráját, telefonját) a telefon hátlapjához, az NFC-chip beolvassa azt. A fizetés jóváhagyása után a pénzösszegek azonnal jóváírásra kerülnek az elfogadó myPOS-számláján. A kereskedő e-mailben vagy SMS-ben is elküldheti elektronikus nyugtáját az ügyfélnek.

A szolgáltató szerint a myPOS Glass egyik fontos termékelőnye, hogy összeg szempontjából nem korlátozza a kereskedőket a fizetések elfogadásában. Tehát a tranzakció összege meghaladja az érintéses fizetéshez beállított limitet, akkor az ügyfélnek egyszerűen csak meg kell adnia a PIN-kódját ahhoz, hogy a myPOS Glass elfogadja és feldolgozza a fizetést.

A rendszer ráadásul az összes érintéses, EMV-alapú Visa és Mastercard betéti, hitel- és prepaid kártyát elfogadja,

valamint mobilpénztárcákat (pl. Apple Pay, Google Pay) is elfogadja, sőt, egy QR-kódos rendszerrel a nem érintőfizetéses bankkártyákat is tudja kezelni.

Szolgáltatáscsomagok és számla

Ahhoz, hogy a kereskedő működtetni tudja a rendszert, szüksége lesz egy ún. myPOS-számlára. Ez egy üzleti kereskedői IBAN-számla, komplett banki szolgáltatással, amelyet az EU és az EGK országaiban tevékenykedő myPOS kereskedők számára kínálnak. Ehhez tartozik egy ingyenes, normál üzleti debit kártya is, ami két további kártyatípussal kiegészíthető.

Mint megtudtuk, a szolgáltató jelenleg kétfajta árképzést alkalmaz a magyar piacon. A „Starter” csomagban nincs havidíj, és bármikor lemondható, a tranzakciós díj viszont 2,25%. A „Pro” csomagnak van egy 1700 forintos havidíja, azonban a tranzakciós díj 1,75%.

A cikk megjelenését a myPOS A.D. támogatta.