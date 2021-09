Fél tonnát is szállít a robottargonca: telefonos applikációval és privát mobilhálózaton működik

Valós gyártási körülmények között tesztelik az autóipari beszállító BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyén a Magyar Telekom privát mobil adathálózatát és a T-Systems által fejlesztett ipari megoldásokat.

Éles termelésbe állítottak ipari megoldásokat a Telekom és a T-Systems, privát mobil adathálózatán a BorgWarner oroszlányi gyárában. A privát adathálózaton keresztül irányítják például azt az automata, vezető nélküli targoncát (AGV), amely a hatékonyabb anyagmozgatást segíti elő, de a belső logisztika más területén, valamint a gyártásvezérlésben is tesztelik a hálózatot, amit az üzem egyéni igényei alapján hoztak létre. A Campus Networknek nevezett rendszer jelenleg a 4G/LTE technológián működik, de készen áll az 5G hálózatra való átállásra is.

Meglepően rövid idő alatt megtanulható

Kertész László, BorgWarner Oroszlány Kft. IT Business Relationship Managere a Portfolio-nak elmondta, hogy folyamatosan keresik annak a lehetőségét, hogy az üzem hatékonyabban, költségtakarékosabban működhessen, ehhez az automatizáció az egyik irány. „Minden gyár törekszik a hatékonyságát folyamatosan növelni, ezért meg vagyok győződve, hogy kísérleteket végeznek új technológiák és ötletek bevonására hozzánk hasonlóan. Azonban azok elterjedése vagy általánossá válása hosszabb folyamat során történik, ahol nem csak a technológia megjelenése az egyetlen szempont, ami alapján a használat megkezdődik. Úgy gondolom a technológia megjelenése lehetőséget ad a kísérletezésre. A Borgwarner Oroszlány Kft. a tesztelést korábban kezdhette meg a piac többi szereplőjénél, ami számunkra fontos volt az együttműködési döntés meghozatalakor” – tette hozzá a szakember.

A nyilvános hálózatoknál megbízhatóbb és magasabb minőségű szolgáltatások biztosíthatók a privát mobilhálózatokon, amely jobban megfelel a rendkívül gyorsan fejlődő ipari és agrár ágazat igényeinek.

Ilyen igény lehet például az elvárt magas rendelkezésre állás, vagy az alacsony késleltetés. A privát mobilhálózatok megjelenése jelentősen felgyorsíthatja az ipar 4.0 megoldások terjedését, ami a jövőben fontos tényező lesz a versenyképesség terén. Kertész László szerint ugyanakkor jelen pillanatban még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik iparágban fog illetve tud gyorsan elterjedni az új technológia, mert a használatához a folyamatokat részben újra kell gondolni. Az azonban biztosra vehető, hogy azokon a helyeken fog először megjelenni, ahol a sebesség illetve az IT biztonság a korábbi technológiákkal nem tudott megfelelően teljesíteni.Egy meglévő gyár esetén jellemzően bővítés vagy nagyobb átalakítás lehet realitása egy ilyen technológia kiépítésének. A meglévő infrastruktúrába integrálás nem jelent nehézséget, mert a jelenlegi hálózati forgalmat kezelő eszközök össze tudják kapcsolni az új és a régi eszközök adatforgalmát.

A meglévő WIFI hálózat alternatívájaként anyagmozgatások követésére, mozgó eszközökön történő folyamatos kommunikációra nyújt lehetőséget olyan környezetben is, ahol adott esetben a WIFI nem tud jól működni. Ilyen lehet például egy nagyobb udvar vagy szabad tér lefedése IT biztonsági kockázat nélkül.A BorgWarner tapasztalatai szerint a Campus hálózat használatát megtanulni elegendő volt néhány nap a cég IT szakemberei számára. A technológiára alapozott megoldás kifejlesztése és tesztelése volt jelentősebb idő, de végeredményként egy percek alatt elsajátítható és letisztult logisztikai folyamatot vezettek be. Hosszabb távon további folyamatok egyszerűsítésére is lehetőségük lesz.

Hogy lesz automata a targonca, ami fél tonnát is elbír?

A Campus Network (privát mobil adathálózat) szolgáltatás egyszerre teszi elérhetővé a gyors és rugalmas 4G és/vagy 5G kapcsolatot pl. egy gyárban, üzemben, ugyanakkor a hálózatot az ügyfelek speciális igényeire szabja, a nyilvános hálózatról leválasztva azt. Az ügyfél telephelyén igényei szerint kerül kiépítésre a privát mobil adathálózati infrastruktúra, és azt szolgáltatási szerződésben meghatározott egyedi paraméterek – például lefedettség, kapacitás, adatsebesség, késleltetés, rendelkezésre állás, megbízhatóság – mentén biztosítja a Magyar Telekom.

Olyan alkalmazások válnak ezáltal elérhetővé a privát hálózat területén belül, mint az okos robotok, AR/VR alkalmazások, önvezető járművek (AGV), távvezérlés.

A privát mobil adathálózat segítségével az ügyfél a szolgáltatási területen belül sokkal rugalmasabban alakíthatja ki gyártását, termelését, amit bármikor sokkal könnyebben át tud alakítani, az aktuális termelési igényekhez igazítva.

Az AGV (Automated Guided Vehicle), azaz automata vezető nélküli jármű gazdaságosabban üzemeltethető, mint a hagyományos targonca, mert nem kell sofőr a mozgatásához, így az értékes humán erőforrás nagyobb hozzáadott értéket jelentő feladatok ellátására csoportosítható. A BorgWarner Campus hálózattal lefedett csarnokának különböző pontjain, ahol igény van az automatikus anyagmozgatásra, elhelyeztek egy-egy mobiltelefont, amelyeken egy mobilapplikáció van telepítve. Amennyiben az egyik ilyen ponton - például egy gyártósoron - a félkésztermékek elkészültek, akkor az applikáción keresztül egy gombnyomással, egyszerűen elrendelhető azok beszállítása a megfelelő raktárba. Innentől kezdve emberi beavatkozás nélkül teszi a dolgát az AGV.

A helyét, ami egyben a töltője is, elhagyja, és elindul az említett gyártósorhoz. Folyamatos hang- és fényjelzés kíséri útját, hogy a gyalogosan közlekedő operátorok is messziről észleljék. Kis helyen fordul, tolat, ahogy a helyzet megkívánja. Egy teljes polcot képes elszállítani a jármű, a BorgWarnernél működő AGV egyszerre akár 600 kg-ot is képes megmozgatni.

Fotók: Finta Bálint / Borgwarner Oroszlány kft.

A cikk megjelenését a T-Systems támogatta.