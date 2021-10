Nagy szereplő lépett a magyar webshop-piacra: már 28 ezer boltjuk van

Komoly szereplővel bővült a hazai webshopok, pontosabban a webáruház-készítő rendszerek piaca. A 12 éve Prágából indult Shoptet platformján a legkisebb vállalkozások is könnyen készíthetnek saját online áruházat, nem kell olyan nehezítő tényezőkkel foglalkozniuk, mint a dizájn vagy felhasználói élmény. Samuel Huba, a cég vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta, elsősorban a kisvállalkozásokat célozzák rendszerükkel, de az sem ritka, hogy több tízezres termékválasztékú áruház is megjelenik náluk. A netes kereskedelemből pedig a legkisebb magyar vállalkozók sem maradhatnak ki: nem véletlenül célozták meg a cseh és a szlovák után a magyar piacot, és nyitottak irodát Budapesten.

2009-ben indult a Shoptet: mennyire volt tudatos, hogy webshop-fejlesztő megoldással lépjenek piacra?

Valóban, 12 évvel ezelőtt indultunk Csehországól: az alapítók kezdetben saját webshopokat fejlesztettek , és ebből a tapasztalatból származott az ötlet, hogy készítsünk „bérelhető”, mindenki által használható online kiskereskedelmi felületeket. És kezdettől fogva vezérelt minket egy másodlagos szándék is, méghozzá az, hogy ösztönözzük a kezdő vállalkozókat, vagy azokat, akik még csak most gondolkoznak vállalkozás fejlesztésében, hogy induljanak el a neten, merjenek belevágni a webshopos értékesítésbe.

A vállalkozás komoly fejlődésen ment át az elmúlt évtizedben, jelenleg három országban van irodánk: Csehország mellett Szlovákiában és Magyarországon, és mintegy 28 ezer webshop működik a rendszerünkben globálisan, a bruttó kereskedelmi forgalmunk pedig meghaladta a 600 milliárd forintot. A KKE régió ugyanakkor kiemelten fontos számunkra, az általunk üzemeltetett webshopok többsége innen érkezik.

De komoly potenciált látunk a magyar piacban, nem véletlenül hoztuk létre budapesti irodánkat 2021-ben.

Mennyire van még mozgástér a webshop-fejlesztéseknél, és mennyire célozzák a nagyvállalatokat?

Bár alapvetően kisebb vállalkozások webshopjaira specializálódtunk, és célunk az, hogy a termékünket minél több vállalkozó használja, több nagy nemzetközi áruház is a mi rendszereinken fut, akár tízezres termékválasztékkal. Az ötlet maga az, hogy mindenki számára könnyen és egyszerűen elérhetővé tegyük az online kereskedelmet.

A webshopok piaca olyan terület, ahol a kisvállalkozók meglepően gyorsan érhetnek el nagy sikereket, és nagyon sok esetben sokkal hatékonyabban tudnak működni, mint a nagy szereplők. Ismerik a piacot, ismerik a saját termékeiket, a konkurenciát, és ami a legfontosabb, hogy ismerik a vevőiket is. Ez a képlet a nagyoknak – éppen a méretük miatt – sokszor nem áll így össze, a mi rendszerünkkel viszont a kicsiknek is lehetősége van arra, hogy ugyanolyan hatékony és trendkövető webshopot építsenek, mint a nagy, tőkeerős cégek.

A tavalyi év persze alaposan felforgatott mindent: a régiónkban 2020-ban az online kereskedelem aránya jelentősen, közel 30 százalékkal nőtt (a Statista adatai alapján), a mi felületünkön webshopot építő vállalkozások még ehhez képest is megduplázták a növekedésük ütemét. Amikor mindenki elkezdett a neten árulni, akkor a mi felhasználóinknak nem kellett azzal foglalkozniuk, hogy megrajzolják a legszebb dizájnt, hogy kitalálják a legjobb felhasználói élményt, vagy hogy megalkossák a vásárlói utat a nyitólaptól a fizetésig. Ezeket ugyanis készen kapták, komoly fejlesztési kapacitással létrehozva.

A koronavírussal járó lezárások miatt sokan tapasztalták meg az online vásárlás és a házhozszállítás előnyeit, ezek a vásárlók jó eséllyel továbbra is maradnak a netes vásárlás mellett, legalábbis részben.

Ezért érdemes őket megtalálniuk a kisvállalkozásoknak, legyen szó kávépörkölő manufaktúráról vagy horgászboltról, ruházati boltról, műszaki cikkekről, élelmiszerről vagy játékboltról.

Azt gondolom, hogy jó pozícióból indulunk, hogy elérjük a magyar vállalkozókat is, csehországi, szlovákiai tapasztalatunkkal. A régióban nagyon hasonlóak a netes vásárlási szokások, például a kosárértékek sem különböznek szignifikánsan. Ugyanakkor a magyar piacnak növekednie kell még, például a szolgáltatások színvonalában. Ilyen szolgáltatás például a napon belüli szállítás – elsősorban a nagyvárosokban -, amiben komoly lehetőségek rejlenek.

Mik a leggyakoribb hibák, amiket a vállalkozók elkövetnek, amikor webshopot építenek, és mi az, amiben segíteni tud a Shoptet rendszere?

Én úgy látom, hogy a legtöbben ott rontják el, hogy túl hamar feladják. Tele van a net félbehagyott, vagy nem a megfelelő szintig fejlesztett boltokkal. Nyilván sokan gondolják úgy, hogy ehhez szaktudás kell, de szerintem a kitartás fontosabb: ha van egy elképzelésed, ha tudod, hogy hová szeretnél eljutni, akkor ne add fel! A technológia ma már rendelkezésre áll ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan fel lehessen építeni egy működő webshopot, speciális szaktudás vagy képzettség nélkül is.

Mi például adunk egy 30 napos tesztelési időszakot ügyfeleinknek: ezalatt kipróbálhatják, hogyan működik az az áruház, amit a mi rendszerünkkel építettek, mennyire hatékony, mennyire kedvelik meg a vásárlók. És az sem mellékes, hogy a boltok üzemeltetői kapnak konkrét információkat a fogyasztók viselkedéséről, például arról, milyen sorrendben keresik a termékeket, vagy mikor lépnek ki a vásárlás folyamatából. Így folyamatosan fejleszthetik saját boltjukat, létrehozhatnak például ajánlórendszereket.

A Shoptet rendszerében a kereskedők létre tudnak hozni egy webshopot, amit saját profiljukra szabhatnak, és egyszerűen üzemeltethetnek, egy előfizetéses rendszerben. A legkisebb vállalkozásoknak biztosítunk egy ingyenes, ún. alap tarifát is, amellyel akár hosszú távon, teljesen díjtalanul működhetnek. Ez lehetővé teszi, hogy a kisebb tőkével induló projektek is megvessék lábukat a piacon. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy minden vállalkozás más: eltérő lehetőségekkel, más fejlődési ütemmel. Éppen ezért a rendszerünk lehetővé teszi, hogy csak azért a szolgáltatásért fizessen a felhasználó, amire éppen szüksége van.

A konkrét webshop-fejlesztésen kívül lehetőséget adunk a felhasználóinknak arra, hogy egymással is kapcsolatot találjanak, üzleteket kössenek, vagy együttműködjenek egyedi projektekben.

Mennyire kell hangsúlyosan készülni a kiemelt vásárlási időszakokra, mint amilyen például a Black Friday, vagy a karácsonyt megelőző hetek?

Természetesen vannak kiemelt időszakok, ezek meglátszanak a webshopok forgalmában is. Több tízezer webshopnál pedig valóban nagy látogatási adatok mutatkoznak, a karácsony előtti időszakra, vagy a Black Friday-re is odafigyelünk, de például a szervereinket nem kell külön felkészítenünk erre, mert úgy vannak kialakítva, hogy az átlagosnál jóval nagyobb, „hirtelen” terhelést is elbírják.

Egyébként globálisan azt látom, hogy a webshopok egyre jobban elbírnak a túlzott terheléssel, és inkább abból van hír, ha valamelyik nagy áruház szerverei lelassulnak, vagy ideiglenesen leállnak.

Milyen trendek látszanak a webshopoknál? Hogy fogunk online vásárolni a következő években?

Természetesen nehéz konkrétumokat mondani, de biztos, hogy a netes vásárlás egyre nagyobb teret szerez magának azáltal, hogy az internet folyamatosan egyre több ember számára lesz elérhető. A felhasználók egyre többet vásárolnak majd a social media-n keresztül, vagy különféle piactereken.

Kereskedői oldalról pedig azt látom, hogy a kisebb és a nagyobb szereplők közötti különbség csökkenni fog, és egyre többen fognak webshopot üzemeltetni. Nyilván ez a mi üzletünkre is hatással lesz, mindenképp növekedésre számítok a Shoptet felhasználóinak számában.

A cikk megjelenését a Shoptet támogatta.

Címlapkép és fotók: Mudra László/Portfolio