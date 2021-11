Évtizedek óta működik a technológia, ami ugyanolyan környezetbarát, mint az e-autózás

A fenntartható fejlődés kulcsfontosságú eleme az e-mobilitás, az elektromos közlekedési megoldások, valamint a g-mobilitás, a sűrített földgázzal (CNG), a hidrogénnel, illetve a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos technológiák fejlesztése. Ezzel is lehet segíteni a hazai és az európai uniós klíma- és környezetvédelmi célok elérését – vélik az MVM Csoporthoz tartozó Mobiliti szakértői. A cég tíz éve támogatja az alternatív közlekedés hazai elterjesztését, az ehhez kapcsolódó infrastruktúra kiépítését és a szükséges szolgáltatások fejlesztését.

A cikk megjelenését az MVM Mobiliti Kft. támogatta.

Az első lépés: CNG (sűrített földgáz) mint üzemanyag

2008-ban a Fővárosi Gázművek Zrt. (FŐGÁZ) két CNG-üzemű gépjárműve a jövő környezetbarát közlekedési eszközei között mutatkozott be az alternatív autózás napján Budapesten. Működtetésükhöz a cég pilotprojektet indított földgáz üzemanyag lassútöltő berendezés üzemeltetésére. A tapasztalatok arra ösztönözték a társaság vezetését, hogy további lépéseket tegyen a környezetbarát üzemanyag ismertségének növelése érdekében.

Bár a köztudatban a földgázról nem a környezetvédelem jut az emberek eszébe, a fosszilis üzemanyagok közül ez a legkörnyezetkímélőbb

– mondta el a Portfolio-nak Orgovány Ferenc, az MVM Mobiliti Kft. ügyvezetője. A földgáz 85-90 százalékban, sőt néha még ennél is magasabb arányban metánt tartalmaz, ezért nagyon kevés az a szennyezőanyag, ami az elégetésekor megjelenik a környezetben – elég csak az otthoni gáztűzhelyre gondolni.

Orgovány Ferenc, az MVM Mobiliti Kft. ügyvezetője.

Ha a motorban a földgázt égetjük el benzin helyett, sokkal tisztább kipufogógáz keletkezik. Ez különösen igaz a gázolajjal összehasonlítva: látjuk, hogy amikor régebbi dízelautók vagy buszok gyorsítanak, gyakran hatalmas fekete felhő keletkezik. A CNG-üzemű járművek mintegy 25%-kal kevesebb CO2-ot és közel 70%-kal kevesebb NOx-ot (a NOx az egészségre rendkívül káros nitrogén-oxid [NO] és a nitrogén-dioxid [NO2] gyűjtőneve) bocsátanak ki, mint a hagyományos üzemű járművek. A CNG-hajtással a szálló por kibocsátása gyakorlatilag nulla, amely különösen kedvező hatással bír a nagyvárosok levegőminőségére.

„Az európai országokban rengeteg gázüzemű busz fut az utakon, például Olaszországban, Spanyolországban a nagyvárosokban ez a technológia jelentős kibocsátáscsökkenést tud eredményezni. Magyarországon azt látjuk, hogy komoly létjogosultsága lehet ennek a hajtásrendszernek, nyilván az elektromos buszok mellett” – tette hozzá az ügyvezető. Nem véletlen, hogy 2011-ben a FŐGÁZ egy üzemanyag forgalmazó céggel már az első közforgalmú CNG-töltőállomás telepítésére írt alá szerződést.

A beruházás különlegessége, hogy Magyarországon elsőként a fővárosban telepítettek CNG-töltőberendezést hagyományos üzemanyagtöltő állomásra. Még annak az évnek a júniusában megalakult a Mobiliti jogelődje, a FŐGÁZ CNG Kft., a FŐGÁZ 100 százalékos tulajdonában lévő leányvállalat. A cél a földgáz mint üzemanyag népszerűsítése és a CNG-kút-infrastruktúra fejlesztése volt. Nem sokat kellett várni az első közforgalmú sűrítettföldgáz-üzemanyagkútra sem, 2011 októberében Budapesten, a Kőbányai úton, három évvel később pedig a Budaörsi úton is telepítettek egyet.

CNG-üzemű autó töltése Budapesten Fotók és címlapkép: MVM Mobiliti

A közforgalmú kutak mellett jelentős szerephez jutottak az üzemi töltők is: a Salgótarjáni úti CNG-töltőállomás a BKV Zrt. első ütemben megvásárolt 37, később 71-re duzzadó sűrítettföldgáz-hajtású buszát szolgálta ki, idővel pedig az FKF CNG-üzemű hulladékszállító járművei számára is a társaság biztosította az üzemanyag-ellátást.

Vidéken is egyre nagyobb szerephez jutott a CNG. A KAPOS CNG Kft. (az MVM leányvállalata) által létesített állomásnak köszönhetően a Kaposvár tömegközlekedését biztosító CNG-üzemű autóbuszok és a lakossági kisüzleti ügyfelek járműállományának üzemanyag-ellátása is megvalósult a somogyi megyeszékhelyen.

A társaság jelenleg nyolc közforgalmi (5 budapesti és 3 vidéki) és három üzemi CNG-töltőállomással rendelkezik,

utóbbiakkal Budapesten és Kaposváron több mint 100 CNG-busz, valamint 60 hulladékszállító jármű üzemanyag-ellátásáról is gondoskodik. Még ebben az évben a kilencedik közforgalmi töltőállomást is átadják Debrecenben.

Zöldül a közösségi közlekedés

2021 januárjában az MVM Mobiliti Kft. közös céget alapított a MÁV-Volán Csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt.-vel az együttműködési szándékuk megerősítéséhez és a közös munka jogi keretek közötti elindításához. Ebből az együttműködésből is látszik, hogy a Nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszterhez tartozó állami vállalatok a szinergiák kihasználása mentén a közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztésére, a környezetkímélő járművek arányának növelésére és az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakítására törekszenek.

Alternatíva a távolsági áruszállításban

A Mobiliti a sűrített földgáz mellett vizsgálja a cseppfolyósított földgáz (LNG, bio-LNG) üzemanyagként történő felhasználásának lehetőségét is, amely főként a távolsági áruszállításban jelent alternatívát a dízel üzemanyag kiváltására. Mindemellett cél, hogy a biometán mihamarabb részévé váljon a CNG előállításának, amivel akár 120%-os széndioxid-megtakarítás is elérhető.

Fókuszba került a hidrogén

Az MVM Csoport a hidrogénes közösségi közlekedés és áruszállítás fejlesztését is nyomon követi. Ezen folyamat erősítése érdekében az MVM Energetika Zrt. és a Linde Gáz Magyarország stratégiai keretmegállapodást írt alá tiszta hidrogén előállítása, valamint felhasználásának és népszerűsítésének előmozdítása érdekében.

Az együttműködés jelentőségét tovább erősíti az idén elfogadott Nemzeti Hidrogénstratégia, amely 2030-ra legalább évi 20 ezer tonna karbonszegény (kék) és 16 ezer tonna karbonmentes (zöld) hidrogén előállítását határozza meg célként, illetve 240 MW elektrolizáló kapacitás kiépítését, továbbá 20 hidrogéntöltő állomás létesítését tarja szükségesnek Magyarországon – ezek kialakításában az MVM Csoport is aktív szerepet kíván játszani.

Elektromos közlekedési megoldásokat is támogatnak

A Mobiliti a CNG-szolgáltatás mellett 2017-ben indította el e-mobilitási üzletágát és ehhez kapcsolódóan az elektromos autók országos töltőállomás-hálózatának kiépítését. Mára a cég piacvezető szolgáltatóként Magyarország legnagyobb e-töltő-infrastruktúráját működteti: 38 000 regisztrált ügyféllel rendelkezik, és közel 1500 e-töltési pontból álló töltőállomás-hálózatot üzemeltet.

Magyarországon ma az elektromos autók részaránya egy százalék alatt van, és a technológia további terjedéséhez biztosan nem elég ennyi töltőállomás.

Ahogyan a penetráció nő az elektromos autóknál, egyre több töltőpontra lesz szükség. Ez a technológia szempontjából másképp működik, mint egy normál üzemanyagkút, ahol viszonylag gyorsan, egy koncentrált területen egyszerre 5-10 autó is tud tölteni. Az elektromos autóknál ritkábbak az ilyen nagy hubok, ráadásul a töltés időtartama is hosszabb egyelőre. Az eltöltött idő függ a töltő, valamint a jármű áramfelvételi teljesítményétől is. A töltőhálózat fejlesztése folyamatos, ezt részben partnerek segítségével teszi a társaság, részben pedig saját forrásból – hangsúlyozta az ügyvezető.

Elektromos autó töltése egy bevásárlóközpontnál

Bár az ország teljes elektromos autós átjárhatósága már most is biztosított, a társaság vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az autópályák mellett is növelje a töltési infrastruktúrát. A bevásárlóközpontokban is egyre több töltőpont fog megjelenni – az új lakóparkoknál, bevásárlóközpontoknál erre jogszabály is kötelezi a beruházókat. Ugyanakkor Orgovány Ferenc emlékeztetett arra is, hogy jelenleg az ár szempontjából a leginkább versenyképes a járművek otthoni töltése.

