Akkumulátoripar Magyarországon: kezd fogyni a hely a térképen

Talán nem túlzást az állítani, hogy Magyarország az akkumulátorgyártásra tette fel a jövőjét, mint az autóipari értéklánc új, megkerülhetetlen elemére. Ennek megfelelően sorban jönnek a bejelentések a különböző beruházásokról: csak az idei évben 6 hónap alatt 8 ilyen volt, a korábbi években pedig ennél is jóval több. Persze érdemes megkülönböztetni ezeket, hiszen nem minden esetben a közbeszédben gyakran emlegetett akkumulátorgyárakról van szó, hanem sokszor az iparág beszállítóiról, amelyek adott esetben az autóipari elektromos átállásra reagálnak az akkumulátoripar kiszolgálásával. Mivel a puszta mennyiségüknél fogva is nehezen követhető a magyarországi beruházások alakulása, így összegyűjtöttük az elmúlt évek összes releváns akkumulátoripari bejelentést, azok pontos helyét az értékláncban, valamint a vizualizáció érdekében egy interaktív térképre is feltettük őket.