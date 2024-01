Több EU-s országban már a TB is támogatja a magyar online bőrklinikát

Portfolio 2024. január 10. 14:00

A mesterséges intelligencia-kutatás jelentősen fejlődött az elmúlt időszakban: néhány év alatt természetessé vált, hogy a Chat GPT koherens, összefüggő szövegeket alkot, nem sokkal később pedig megjelent a Midjourney, amely egyes esetekben a kritikusokat is megtévesztően jó képeket alkot. A technológia bizonyos formái az egészségügyben is hasznosíthatók: erre épül többek között a magyar fejlesztésű AIP Derm, amely AI-algoritmus segítségével, fénykép alapján képes bőrbetegségeket diagnosztizálni szakorvosi felügyelet mellett. A vállalat két társalapítója, Kovács Máté és Fazekas István a Portfolio-nak elmondták: céljuk az Európai Unió összes tagállamában elérhetővé tenni a szolgáltatást. Ezen kívül fejlesztés alatt állnak új szakágak is, így hamarosan már nem csak a bőrbetegségek kezelésére lesz lehetőség a platformon, hanem más panaszokat is képes lesz ellátni az AI-alapú online kórház.