Ausztriából csábítja haza a dolgozókat egy salgótarjáni építőipari cég

Az országos tendenciákkal szemben Nógrád megye egy kicsit speciális helyzetben van, itt nem nagyon építkeznek az emberek. Ezért inkább felújítás, építőipari szervízelés felé toltuk el a fókuszt és emellett fejlesztettük fel az építőanyag kereskedelmet, miután már nem csak saját, de partnereink igényeit is elkezdtük kiszolgálni

"Ha valaki eljön hozzánk dolgozni, mint munkavállaló vagy akár alvállalkozó, tudja, hogy egy jó csapat tagja lehet, ahol megbecsülik a munkáját.De ennél is fontosabb, hogy kivitelezésben elsősorban régiós munkákat vállalunk el, a környéken lakó dolgozóinknak pedig ez fontos szempont, mert így nem kell hónapokat távol tölteniük a családjuktól. Van olyan alkalmazottunk, aki emiatt Ausztriából jött haza, pedig nyilvánvalóan nem tudtunk olyan fizetést ajánlani neki, mint amit ott kapott. Jelenleg zajlanak az egyeztetések egy német autógyártócég műszaki alkalmazottjával is, aki bár a magyarországi gyárban dolgozik, nem akar órákat ingázni naponta, ezért jó eséllyel a lokális munkavégzéssel őt is ide tudjuk majd csábítani"

Először egy folyószámlahitelt folyósítottunk, majd a cég növekedésével egy NHP forgóeszköz-hitelt, most pedig egy beruházási hitellel tudjuk segíteni a korszerűsítést

"Ha évi pár nagyobb kivitelezést megnyerünk a környéken, azzal miénk a piac több tíz százaléka" - mondta, ami jól szemlélteti, hogy nem Salgótarján az elsőszámú haszonélvezője az ingatlanpiaci boomnak. A válság után egy évvel indult vállalkozás mégis olyan jól tudott lavírozni, hogy 2018-ben 398 milliós árbevételt ért el. Bár a referenciák között olyan műemlék épületek felújítása is szerepel, mint a bátonyterenyei templom, a csekély lokális kereslet miatt ma már a cég bevételének több mint harmada az építőanyag kereskedelemből, illetve homlokzati állvány bérbeadásából származik.- mondta Deák Attila, aki hozzátette, hogy bár vállalnak munkát Pest és Heves megyében is, a nagyobb távolság miatt itt kevésbé versenyképesek. Ezzel szemben az építőanyag-kereskedelem esetében ki tudják szolgálni az ország másik végében működő partnereiket is."Pár száz négyzetméter megvásárlásával kezdtük és amikor elértük a 3-4 ezret nagyon sok partner jelentkezett, hogy nem lehetne-e bérbe venni. Ma már az ország legkülönbözőbb pontjain dolgoznak a mi állványainkkal" - tette hozzá Deák Attila az állvány-bérbeadási üzletággal kapcsolatban.Eközben sikerült egy olyan brandet felépíteniük, ami vonzóbbá teszi a céget a régiós versenytársaknál.- mondta Deák Attila."Az építőiparban nagyon rugalmas finanszírozási együttműködésre van szükség, mert nem ugyanazt a házat építjük meg, mindig változnak a körülmények: ahogy a megrendelések, úgy a cég és a piac növekedésével a feltételek is változnak, amely rugalmas hozzáállást követel meg a finanszírozó féltől is, aminek részünkről az OTP Business tudott legjobban megfelelni." Először csak számlavezetési feladatokkal bízta meg a bankot a cég, majd több finanszírozási kérdésben is segítségükre volt:- mondta az OTP Business részéről

Deák Attila egyike annak a csaknem 50 vállalkozónak, akikkel az OTP Business tavaly elindította Nagykövet Programját, hogy a cégvezetők ötletei és javaslatai révén még jobban ügyfelei igényeihez igazíthassa szolgáltatásait. "A Nagykövet Programhoz azért csatlakoztam, mert bíztam benne, hogy - hasonlóképpen a korábbi közös tevékenységeinkhez - ez is egy mindkét fél számára hasznot hozó együttműködés lehet, ahol az OTP is nyerhet a mi ötleteinkből, de mi is tudunk tanulni az OTP Business képviselőitől és a többi nagykövettől" - tette hozzá Deák Attila.