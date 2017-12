Magyar gyárak a Tesla és a Google nyomában: mi jut ebből a dolgozóknak?

Nem értékelik, hanem elvárják a rugalmasságot

Ennek a fiatal generációnak teljesen mást jelent a munka és a munkahely fogalma, mint az előzőeknek: az állásuk számukra egyfajta küldetés, az önmegvalósításnak egy formája. A helyhez kötött mukavégzés szerepe ennek megfelelően csökken, és a feladat határidőre való elvégzése lesz a fontos, amihez persze önmenedzsmentre és érettségre is szükség van

Alapvetésünk, hogy felnőtt embereket veszünk fel, és ők tudják a legjobban, hogyan osszák be az idejüket és hogyan készüljenek el egy-egy feladattal időre. A mi tapasztalatunk szerint ez a hozzáállás nem csak humánus, hanem sokkal hatékonyabb is

A világ nagy techcégei arról híresek, hogy bár intenzív munka folyik náluk, a dolgozók kivételes szabadságot élveznek, ami legalább annyira szolgálja a hatékonyságot, mint a munkavállalók jólétét. Idén novemberben például a Spotify online zeneszolgáltató állt elő újítással : a cég munkavállalói ezentúl maguk dönthetik el, hogy az ünnepnapokból adódó szabadságnapjaikat mikor akarják felhasználni, tehát nem kötelező a naptárhoz alkalmazkodniuk. Erre azért volt szükség, mert az Egyesült Államokban és Svédországban összesen 90 különböző nemzetiséget képviselnek a Spotify alkalmazottai, akik teljesen más kulturális háttérrel rendelkeznek. Hasonlóan rugalmas megoldásokkal operál Magyarországon például a Prezi, de már a multik, a kisvállalatok, sőt még a gyárak is kénytelenek nyitni a rugalmas megoldások felé, mert jelenleg a munkavállalókért folyó kiélezett versenyben csak így lehet érvényesülni.Az Y és Z generáció egy része az "Erasmus-generáció", amely előtt nyitva áll a világ és egy kis rátermettséggel különböző országokban és kultúrákban próbálhatják ki magukat.- mondta a Portfolio-nakés atársalapítója, aki szerint egyetlen iparág szereplői sem vonhatják ki magukat a változások alól, ha versenyben akarnak maradni, számos ágazatban ugyanis a Tesla, a Google, az Apple vagy az Amazon lett az etalon. Nemrég Daimler Benz, a Mercedes Benz vezérigazgatója is azt mondta , hogy már nem a többi autógyártó jelenti számukra a konkurenciát, hanem az előbb említett cégek.Persze nem lehet minden cég az innováció bölcsője, azonban az egyéni törekvéseket és a kreativitást a szigorú munkarend gyakran elnyomja. Nem véletlen, hogy az elmúlt időszak leginnovatívabb magyar cégeinél is a vállalati kultúra szerves része a rugalmasság.magyarországi-HR vezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy a cégnél még törzsidő - a munkáltató által kijelölt időtartam, amely alatt a munkavállalónak kötelező rendelkezésre állni - sincs, és a szabadságokat sem kell kiírniuk a dolgozóknak.- mondta a HR-vezető, aki hozzátette, hogy akikre a Prezinek szüksége van - akiket a Google vagy a Facebook is felvenne - nemcsak értékelik, de tulajdonképpen el is várják ezt a rugalmasságot.A rugalmas munkaidő és a home office alapvető része a céges kultúrának aszoftverfejlesztő cégnél is, hiszen megkönnyíti a világszerte szétszórt irodák és csapatok közös munkáját. Emellett arra is törekszenek, hogy a fejlesztői csapatok magas fokú autonómia mellett dolgozzanak (ownership-et vállaljanak) és saját felelősségüknek érezzék, hogy a termékek időben és magas minőségben készüljenek el. Az egy hetes Innovate program keretében pedig a kollégák meglévő termékekhez vagy funkciókhoz kapcsolódó vagy teljesen új innovációs projekteken dolgoznak. A cég tapasztalatai alapján általánosságban is fontos szempont a munkahely kiválasztásánál a támogató légkör, de az IT-szektorban munkát kereső szakemberek munkahelyválasztásában kimondottan meghatározó a céges kultúra.

A Prezi budapesti irodája (Forrás: Prezi.com)

Ki volt az első Zuckerberg?

Sokan gondolják, hogy a híres techvállalatoknál jellemző rugalmasság onnan ered, hogy a többségük garázscégekből nőtte ki magát, és nehezen vetkőzik le ennek a nyomait. Pedig ez a vállalati kultúra már sokkal régebb óta jelen van, mint például a Google, vagy akár a Facebook - A munka múltja és A munka jövője című könyvek szerzője, akinek kutatásai szerint hasonló munkakörülményeket alakított ki Thomas Alva Edison (1847-1931) feltaláló is a 19. század második felében. A new jersey-i Menlo Parkban létrehozott laboratóriumában informális közeget teremtett, amit egyszer így kommentált: "Ja, hát itt nincsenek szabályok, hiszen azon vagyunk, hogy elérjünk valamit". Ennek meg is lett a gyümölcse: mintegy 58 év alatt (1868-1926) Edison és csapata körülbelül 1600 szabadalmi kérelmet nyújtott be, több mint 1000-et sikerrel, a villanykörtétől a fonográfig. Edison nagy hatású, kultikus személynek számított asszisztensei körében, akit a Menlo Park varázslójának is neveztek, épp úgy bálványozták, mint később sokan Steve Jobsot vagy Mark Zuckerberget. A kultúra, amit Edison teremtett hatással volt az amerikai feltalálók későbbi generációira is, akik tudatosan kerülték a militarista stílusú cégvezetést. E mentalitásnak a jegyében biztosította jóval később a Google és a 3M Company munkavállalóinak, hogy a munkaidő 20 százalékát a hivatalos munkakörükön kívüli hobbiprojektekre fordítsák. A Google többek között a Gmail fejlesztését, a 3M pedig a cég talán legismertebb termékének, a post-it tapadós jegyzetlapoknak a feltalálását köszönheti ennek. Sokan gondolják, hogy a híres techvállalatoknál jellemző rugalmasság onnan ered, hogy a többségük garázscégekből nőtte ki magát, és nehezen vetkőzik le ennek a nyomait. Pedig ez a vállalati kultúra már sokkal régebb óta jelen van, mint például a Google, vagy akár a Facebook - írja Richard Donkin,éscímű könyvek szerzője, akinek kutatásai szerint hasonló munkakörülményeket alakított ki Thomas Alva Edison (1847-1931) feltaláló is a 19. század második felében. A new jersey-i Menlo Parkban létrehozott laboratóriumában informális közeget teremtett, amit egyszer így kommentált:. Ennek meg is lett a gyümölcse: mintegy 58 év alatt (1868-1926) Edison és csapata körülbelül 1600 szabadalmi kérelmet nyújtott be, több mint 1000-et sikerrel, a villanykörtétől a fonográfig. Edison nagy hatású, kultikus személynek számított asszisztensei körében, akit a Menlo Park varázslójának is neveztek, épp úgy bálványozták, mint később sokan Steve Jobsot vagy Mark Zuckerberget. A kultúra, amit Edison teremtett hatással volt az amerikai feltalálók későbbi generációira is, akik tudatosan kerülték a militarista stílusú cégvezetést. E mentalitásnak a jegyében biztosította jóval később a Google és a 3M Company munkavállalóinak, hogy a munkaidő 20 százalékát a hivatalos munkakörükön kívüli hobbiprojektekre fordítsák. A Google többek között a Gmail fejlesztését, a 3M pedig a cég talán legismertebb termékének, a post-it tapadós jegyzetlapoknak a feltalálását köszönheti ennek.

Lassan mindenki beszáll a versenybe

Azonban míg az IT-szektor szereplőinek - amelyeknél valószínűleg alapvető a felhőtechnológia és más távmunkát segítő eszközök használata - ez nem feltétlenül jelent kihívást, számos ágazatban nehéz olyan szintű rugalmasságot és autonómiát kínálni, mint ami a startupkultúrára jellemző. Ennek ellenére egyre nagyobb számban látni ilyen irányú törekvéseket.

Tapasztalata szerint munkavállalói rendkívül értékelik a 4 napos munkarendet, és az ennek köszönhető lojalitás miatt nagyon nehéz lenne most a cégtől szakembert elcsábítani, ami komoly tényező a feszült munkaerőpiaci helyzetben.

Sóti Anett szerint a klasszikus munkahelyek is próbálják követni a fenti trendet, mert a rugalmasság valós igény a munkavállalói oldalról, és a munkaerőhiány által sújtott ágazatokban muszáj tekintettel lenni ezekre az igényekre.A rugalmasság több módon beépülhet egy cég működésébe: ahol például nem jöhet szóba a távmunka, ott a kötött munkarenden lehet lazítani. Így tett néhány éve egy magyar kkv, aminek a híre bejárta a hazai sajtót: a fakerítések, korlátok készítésével foglalkozó, borsodi Nyakigláb Kft. bevezette a 4 napos munkarendet. A heti munkaidő ugyanúgy 40 óra, mint máshol, de a hét első négy napján egy órával korábban kell kezdeni, majd egy órával később kell befejezni a munkát. Az alkalmazottak így ugyanannyi munkát végeznek el, sőt, sokszor többet is egy hét alatt, cserébe pedig van egy plusz szabadnapjuk péntekenként - mondta el egy korábbi nyilatkozatában Kusinszki András, a cég vezetője.Multinacionális környezetben is egyre több kísérletet látni arra, hogy merítenek a startupok szabados kultúrájából: tulajdonképpen belső vállalkozóvá lehet válni ezeken a munkahelyen, ez az úgynevezett. Több banki és élelmiszerszolgáltatói cégnek vannak erre programjai: a Nestlé például startupokkal együttműködve biztosít munkahelyet olyan fiataloknak, akik lazább közegben próbálnák ki magukat a nagyvállalati környezet helyett, illetve belső munkacsoportokat is létrehoztak, amelyek startupokhoz hasonló módszertannal közelítenek meg egy-egy belső kihívást.

Az élelmiszertermelésben is rugalmasságra törekszenek a munkaadók

A gyári munkások is elvárják a rugalmasságot

Mindannyian beírhatják a kívánt szabadnapokat egy közös naptárba, így gyorsan egyértelművé válik, hogy ha mind a 220-an ugyanarra a néhány hétre írják be magukat, akkor leáll az üzem. Ők is belátják, hogy ez nem lehetséges, ami kompromisszumkészségre sarkallja őket, ráadásul így aki előre tervez, az jobban jár.

Fontos, hogy a rugalmasság kölcsönös legyen, és ne történjen visszaélés, hiszen továbbra is egy komoly munkahelyről, vállalatról van szó, ahol minőségi termékek előállítása az elsődleges cél. Mindkét félnek - a munkáltatónak és a munkavállalónak is - partnerként kell tekinteni egymásra, látni kell, hogy egymásra vagyunk utalva, amit lehet használni, de kihasználni semmiképp sem szabad

Rugalmas munkarend: egyelőre nem állunk jól

A rugalmas foglalkoztatás többféleképpen megvalósulhat, de leginkább azt értjük rajta, hogy a munkáltató a munkaidőnek csak egy részét szabja meg, a fennmaradó órákról a dolgozó szabadon rendelkezhet, és tulajdonképpen mindegy, hogy az irodában vagy azon kívül végzi a feladatait. A Munka Törvénykönyve is több alternatívát biztosít: a munkavégzés történhet kötött, vagy rugalmas munkarendben, esetleg egyéni beosztás alapján, kötetlen munkarendben is. Magyarországon ennek ellenére lassan terjednek az atipikus foglalkoztatási formák, ami egyben azt is jelenti, hogy a cégek, illetve a munkavállalók nagy része nem tudja kihasználni az ezek bevezetésével járó



Az Európai Unióban a standard (teljes munkaidős és határozatlan időre szóló) szerződéskötések száma a domináns, de néhány országban - köztük Magyarországon - kiemelkedően magas (70%) ezeknek az aránya. Hollandiában például jóval elterjedtebbek a rugalmas foglalkoztatási formák, ott 2003 és 2014 között 44%-ról 34%-ra csökkent a standard szerződések száma - derül ki az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának kérésére az EU-tagországok körében készített A rugalmas foglalkoztatás többféleképpen megvalósulhat, de leginkább azt értjük rajta, hogy a munkáltató a munkaidőnek csak egy részét szabja meg, a fennmaradó órákról a dolgozó szabadon rendelkezhet, és tulajdonképpen mindegy, hogy az irodában vagy azon kívül végzi a feladatait. A Munka Törvénykönyve is több alternatívát biztosít: a munkavégzés történhet kötött, vagy rugalmas munkarendben, esetleg egyéni beosztás alapján, kötetlen munkarendben is. Magyarországon ennek ellenére lassan terjednek az atipikus foglalkoztatási formák, ami egyben azt is jelenti, hogy a cégek, illetve a munkavállalók nagy része nem tudja kihasználni az ezek bevezetésével járó előnyöket Az Európai Unióban a standard (teljes munkaidős és határozatlan időre szóló) szerződéskötések száma a domináns, de néhány országban - köztük Magyarországon - kiemelkedően magas (70%) ezeknek az aránya. Hollandiában például jóval elterjedtebbek a rugalmas foglalkoztatási formák, ott 2003 és 2014 között 44%-ról 34%-ra csökkent a standard szerződések száma - derül ki az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának kérésére az EU-tagországok körében készített 2016-os felmérésből . A KSH-tól megtudtuk, hogy a munkaerő-felmérés alapfelvételben a kötött/rugalmas munkaidőre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ Magyarországról, a 2010. II. negyedévi, illetve a 2015. II. negyedévi kiegészítő felvételekben azonban igen. Utóbbi alapján 2015-ben rugalmas munkarendben mintegy 540 ezren dolgoztak, kötetlenben 75 ezren, amit jelentősen felülmúlt a kötött munakrendben dolgozók 3 millió feletti száma.

A cég méretétől és költségvetésétől függetlenül, bárhol lehet rugalmas megoldásokat kínálni, még az élelmiszertermelésben is, ahol alapvető elvárás a frissesség, ezért nem lehet előre dolgozni, illetve a központi rendelések hektikái is nehezítik a tervezhetőséget és a munkamennyiség elosztását, távmunkára pedig nincs lehetőség. Ráadásul ahol romlandó termékekkel folyik a munka (tej- és húsüzem), ott rengeteg szabálynak, minőségi/higiéniai előírásnak kell megfelelni. Ezekből nem lehet engedni, de még így is számos ponton lazulnak a munkafeltételek több iparági szereplőnél.A saláták gyártásával és forgalmazásával foglalkozópéldául belépéskor a munkavállalók egyéni igényei alapján próbálja meg összeállítani a HR-rel együttműködve a munkaidő rendjét, az 50 év feletti munkavállalók pedig eldönthetik, hogy milyen munkaidő-konstrukcióban dolgoznának. "Persze ha váratlan megrendelés fut be, akkor van túlóra, vagy lehet két műszakban is dolgozni, de mindenki tudja, hogy ilyenkor jön a karácsonyi bónusz is" - mondjaügyvezető igazgató, aki a szabadságok beosztásával kapcsolatban is hasznosnak találja a munkavállalók bevonását.Gazsi Zolán szerint a konkrét kondíciókon kívül igen erős megtartó erő a napi hangulat, egy jó csapatot ugyanis senki nem hagy el szívesen. Tapasztalatai alapján nemcsak HR-vezetőktől eredhetnek a fentihez hasonló ötletek, hanem bármelyik kollégától - náluk például erre van a dolgozói ötletláda. A megvalósításhoz pedig nagyon fontos a menedzsment hozzáállása, hiszen a rugalmasság és a nyitottság kultúráját elsősorban a vezetés adja.HR menedzsere is egyetért azzal, hogy az élelmiszerfeldolgozásban olyan mértékű a munkaerőhiány, hogy muszáj a munkavállalók vágyait és igényeit figyelembe venni. A náluk bevezetett változások egy része a munkarenddel, munkaidővel kapcsolatos: több műszakot alakítottak ki a túlóra elkerülése érdekében, illetve lehetőség van részmunkaidőben dolgozni, ami a gyermekes nőknek nagy segítség. A feladatok elosztása kapcsán is megjelent a rugalmasság: ha valakihez láthatóan nem passzol egy adott munkakör, akkor lehetősége van kipróbálni valami mást, hiszen a munkaerőhiány miatt most mindig vannak betöltésre váró munkakörök. A HR menedzser elmondta, hogy volt olyan munkavállalójuk, aki a harmadik munkakörben találta meg önmagát.- hangsúlyozta Szűcs Attila.